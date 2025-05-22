НеприКАЯнная. Глава евродипломатии Каллас может стать могильщиком фон дер Ляйен
Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало небольшой релиз о деятельности недавно (и года не прошло) назначенной на должность Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности бывшего эстонского премьер-министра Каи Каллас.
В тексте документа говорится, что у пламенной русофобки большие проблемы на работе и все большее количество европейских политиков высказывает раздражение ее — как бы это помягче сказать? — вопиющей некомпетентностью.
«В кулуарах Еврокомиссии с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС. Теперь всем очевидно, что она не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», — отмечается в публикации.
В качестве основных претензий к Каллас звучат упреки в бестактности, высокомерии, глупости и профессиональной непригодности. В итоге за неполный год она успела испортить отношения не только с нынешней администрацией США, но и с руководством большинства государств — членов Евросоюза. А это, я вам скажу, уже само по себе «достижение».
Поговаривают даже, что в обсуждении, скажем, темы украинского урегулирования роль Каллас де-факто сведена к нулю, да и от всех прочих серьезных внешнеполитических проектов ее практически отстранили.
«Каллас отстранили от разработки стратегических документов Евросоюза. Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, не зиждящейся ни на чем, кроме пустого гонора, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — написал по этому поводу сенатор Алексей Пушков.
Что ж, как видим, одной лишь ненависти к России и личной преданности главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен недостаточно, чтобы соответствовать «высокому званию» главного дипломата Европы.
Казалось бы, после откровенного расиста и ксенофоба Борреля с его «европейским садом» и «дикими джунглями» вокруг падать было некуда. Но в способности пробивать дно прибалтийские политики всегда давали фору даже своим украинским коллегам. И Кая Каллас не подвела.
Возможно, кто-то скажет, мол, нельзя говорить о проблемах внутренней кухни ЕС, основываясь на мнении извне. Согласен. А потому с удовольствием приведу вам размышления изнутри. А именно — депутата Европарламента от Германии Мартина Зоннеборна, обрушившегося на днях на госпожу Каллас с просто-таки уничтожающей критикой:
«Фрау Каллас, с какой стати мне обсуждать с вами Кубу? Я только что ознакомился с вашей автобиографией. 432 страницы ни о чем. В Эстонии книжку продают по уценке на 80% — всего за 3,99 евро. А на Amazon ее вообще не найти. Вы понятия не имеете о делах на Кубе, в Европе и мире. А о дипломатии и внешней политике вы знаете столько же, сколько о хирургии на головном мозге. Даже со своим домашним хомяком я мог бы вести более содержательные беседы, скажем, на тему черных дыр в карликовых галактиках». Конец цитаты.
Не скажу при этом, что наступает конец и самой Каллас. В Европе нынче за тупость не увольняют.
Но знаменитый «прибалтийский десант», который фон дер Ляйен привела с собой в Брюссель после прошлогодних выборов в Европарламент, как и предсказывалось, вполне способен сыграть с ней злую шутку.
Она-то думала использовать их как таран для проведения своей антироссийской политики, «чтобы похоронить Россию», а получается, что они угрожают похоронить власть самой Урсулы. И в этой команде неприКАЯнная Каллас будет едва ли не главным могильщиком.