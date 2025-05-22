Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало небольшой релиз о деятельности недавно (и года не прошло) назначенной на должность Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности бывшего эстонского премьер-министра Каи Каллас.

В тексте документа говорится, что у пламенной русофобки большие проблемы на работе и все большее количество европейских политиков высказывает раздражение ее — как бы это помягче сказать? — вопиющей некомпетентностью.

«В кулуарах Еврокомиссии с раздражением фиксируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС. Теперь всем очевидно, что она не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», — отмечается в публикации.

В качестве основных претензий к Каллас звучат упреки в бестактности, высокомерии, глупости и профессиональной непригодности. В итоге за неполный год она успела испортить отношения не только с нынешней администрацией США, но и с руководством большинства государств — членов Евросоюза. А это, я вам скажу, уже само по себе «достижение».

Поговаривают даже, что в обсуждении, скажем, темы украинского урегулирования роль Каллас де-факто сведена к нулю, да и от всех прочих серьезных внешнеполитических проектов ее практически отстранили.