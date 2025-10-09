Ненавидели евреев и много убивали: самые кровожадные лауреаты Нобелевской премии

Нобелевскую премию мира нередко давали людям, которые ничего не сделали для прекращения войн. Некоторые, наоборот, даже откровенно разжигали конфликты. В 360.ru составили перечень главных антигероев этой «динамитной награды».

Нобелевская премия мира — 2025 Премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, ее вручают не в Стокгольме, как другие, а непременно в Осло. Лауреатами медали, диплома и значительной суммы (около 1,2 миллиона долларов, или 96,2 миллиона рублей) могут быть не только частные лица, но и организации. Считается, что получить премию могут те, кто внес выдающийся вклад в дело укрепления мира. Вот только нередко награда находила не тех героев. Тут и «отец» водородной бомбы Дмитрий Сахаров, и тот самый госсекретарь США Джордж Маршалл со своим планом, и его коллега Генри Киссинджер, и даже Евросоюз. В нынешнем году с премией мира особенная интрига: ее могут дать президенту США Дональду Трампу. Нет, не стоит спрашивать за что именно — он будет не первым, кому часть наследства Нобеля подарят просто так, от щедрот. Хочется верить, что следующей будет Ким Кардашьян.

Фото: Нобелевская премия мира. Steffen Trumpf / www.globallookpress.com

Корделл Халл, 1945 год Американский политик и дипломат Корделл Халл знаменит тем, что был госсекретарем с самым долгим сроком полномочий в истории США — почти 12 лет. Премию мира ему выписали в победном 1945-м за признание заслуг «по утверждению мира в западном полушарии, в укреплении торговли и становлении ООН». Это решение наверняка бы шокировало пассажиров печально известного парохода «Сент-Луис» — того самого немецкого судна, на котором почти тысяча евреев попыталась спастись от холокоста. Хотели было пристать к США, но Халл уговорил президента отказать беженцам даже в туристических визах. Пришлось возвращаться в Германию. На смерть.

Фото: Еврейские беженцы на борту «Сент-Луиса» / Публичное достояние

В сентябре 1940 года первая леди Элеонора Рузвельт с сотрудником Госдепартамента попытались обойти запрет Халла на выдачу виз еврейским беженцам на борту португальского судна «Кванза». Благодаря этому люди высадились в Вирджинии. Однако это был исключительный случай. Обычно на чиновников ничего не действовало. Как-то американские евреи пытались собрать деньги для переезда к ним румынских единоверцев, но по приказу Халла разрешение все откладывали и откладывали, пока большинство беженцев не погибли в лагерях Транснистрии. Наконец еврейская община подала официальную жалобу на дискриминационную политику Госдепартамента. В ответ Халл строго-настрого запретил консульствам США по всему миру выдачу виз евреям. Вот такой вот нобелевский лауреат премии мира.

Фото: Корделл Халл, 1940 год. Scherl / www.globallookpress.com

Михаил Горбачев, 1990 год Хорошее отношение многих советских людей к Западу сильно пошатнулось осенью 1990 года, когда стало известно, что Нобелевской премией мира наградят первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Да еще и с формулировкой «В знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Как там жило международное сообщество — его дело, а вот в умирающем СССР царили хаос и безработица, люди месяцами не получали зарплат, закрывались предприятия, все катилось к разрухе и только кооператоры — предтечи новых русских — азартно жгли друг другу ларьки и вышагивали в спортивных штанах abibas.

Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. imago stock&people / www.globallookpress.com

Все это не имело ни малейшего отношения к миру, во всяком случае на одной шестой части суши. И тот факт, что Нобелевский комитет этого не понимал, не делал ему чести. Но справедливости ради стоит сказать, что все деньги премии Горбачев перечислил больницам. И это не просто слова — сохранился документ, в котором указано, кому и сколько перечислено в долларах США.

Фото: Михаил Горбачев на ранчо Рональда Рейгана, 1992 год / Публичное достояние

В Республиканскую детскую клиническую больницу в Москве ушло 217 тысяч; 150 тысяч долларов — детскому отделению Могилевской областной больницы; хирургическая клиника городской клинической больницы № 1 имени Пирогова получила 350 тысяч; 150 тысяч перечислили многопрофильной районной больнице в городе Аральске Казахской ССР. Ясир Арафат, Ицхак Рабин, Шимон Перес, 1994 год Лидер освобождения Палестины Мухаммад Абд ар-Рахман Абд ар-Рауф Арафат аль-Кудва аль-Хусейни, или попросту Ясир Арафат, был убежденным террористом. Для палестинцев он — борец за независимость и национальный герой, а вот для остального мира — заядлый головорез. Его слова: «Мир для нас означает уничтожение Израиля!»

Фото: Ясир Арафат. imago stock&people / www.globallookpress.com

Этот светлый человек придумал научить палестинских детей метко забрасывать израильских солдат камнями. Получится убить или искалечить — отлично. Еще лучше, если в ответ применят оружие: тогда можно орать на всю ООН, что Израиль стреляет в безоружных и малолетних. Чтобы избежать срывов (все же получить камнем довольно больно), старшие по званию отбирали у солдат рожки с патронами, и это часто оборачивалось бедой. Если машину с патрулем подбивали в палестинском секторе, раненых и безоружных парней просто забивали насмерть камнями.

Фото: Лауреаты Нобелевской премии мира Ясир Арафат, Шимон Перес и Ицхак Рабин, Осло, 1994 год. IMAGO / United Archives / WHA / www.globallookpress.com

Но вернемся к премии: Арафат получил ее не один, а в компании министра внутренних дел Израиля Ицхака Рабина и главы МИД Шимона Переса. Эти двое тоже были не ангелы: первый — кадровый военный, второго называют «отцом израильской атомной бомбы» (той самой, наличие которой израильтяне не признают). Официально троица получила Нобелевку за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке, а на самом деле — чтобы хоть как-то снизить напряжение в регионе. «Это не награда за мир, это награда за надежду на мир», — отметил писатель Дэвид Говориц. Не получилось. Но — хотите анекдот? В 2002-м члены комитета обвинили Переса в невыполнении нобелевских обещаний. К Ясиру Арафату претензий не было. Точнее были, у норвежца Каре Кристиансена. Однако его вынудили покинуть комитет, чтобы не нарушать единогласное голосование.

Интересно Ясир Арафат постоянно появлялся в платке, который арабы называют куфией. В русскоязычных странах в конце 80-х годов головной убор начали именовать арафаткой — в честь предводителя палестинцев. Ясир Арафат постоянно появлялся в платке, который арабы называют куфией. В русскоязычных странах в конце 80-х годов головной убор начали именовать арафаткой — в честь предводителя палестинцев.

Барак Обама, 2009 год Решение наградить премией мира американского президента-первогодку Барака Обаму удивило всех. Нобелевский комитет пояснил свой выбор туманно: «История может научить нас многому относительно упущенных возможностей». Дескать, новый лидер США «старается создать благоприятный для сотрудничества климат и изменить существующие тенденции».

Фото: 44-й президент США Барак Обама получает Нобелевскую премию мира, 2009 год. Xinhua / www.globallookpress.com

Между тем первый чернокожий президент Соединенных Штатов до сих пор держит рекорд по конфликтам, в которых участвовала его страна. В общей сложности военные операции прошли в семи государствах: в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Пакистане, Сирии и Сомали. Так что, нобелевскую медаль отозвали? Ничуть не бывало. Мало того, когда ее вручали, американцы уже воевали. Было немало конспирологических теорий о том, что премия для Обамы была не столько авансом молодому президенту, сколько взносом для продолжения дружбы и невмешательства в дела Норвегии и Европы в целом. Что об этом думали жители разоренных городов, которые утюжили американские танки, никого не волновало.