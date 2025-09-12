Сегодня 15:13 Неловкая правда об авианосцах США, или Как в Северном море подлодку «Ясень» ловили TNI: Россия показала, что авианосцы США стали для нее легкой мишенью 0 0 0 Фото: РИА Новости, U.S. Department of War Мир

Недавняя безуспешная попытка НАТО отследить российскую подлодку в Северном море вскрыла неприятную для Запада правду — насколько на самом деле уязвимы американские авианосцы. Легкой мишенью для России оказался даже флагманский корабль «Джеральд Форд».

Как подлодка вызвала панику в НАТО Старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest Брэндон Вайхерт предположил, что авианосцы США находятся под гораздо большей угрозой, чем об этом заявляет Пентагон. Он напомнил, как Североатлантический альянс начал вести у берегов Норвегии настоящую охоту за российской подлодкой проекта «Ясень», бросив силы на одну из крупнейших поисковых операций такого рода со времен окончания холодной войны. НАТО задействовал подразделения ВМС США, Королевских ВВС Великобритании и Королевских ВВС Норвегии, чтобы найти субмарину, действовавшую в опасной близости от американского атомного авианосца «Джеральд Форд».

Фото: РИА «Новости»

Никаких свидетельств того, что западные войска смогли перехватить «нарушителя», нет. Вайхерт не исключил, что подлодка незаметно приблизилась к кораблю настолько, что могла запустить как минимум часть или даже весь свой запас дальнобойного высокоточного оружия и пробить оборону. Тут же эксперт уточнил, что все три российские подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» отсутствовали в Нерпичьей губе на базе Западная Лица, которая находится в 45 километрах от государственной границы Норвегии. Если субмарина действительно вошла в зону поражения, то этот шаг может означать серьезную эскалацию со стороны ВМФ России против НАТО, объяснил специалист. Он назвал ситуацию, когда присутствие российских подлодок у авианосца «никого не смущает», убедительным сигналом Евросоюзу и Белому дому.

Фото: U.S. Department of War

Почему Путина не напугали истребители F-22 ВС России показали миру собственную мощь вскоре после встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, продолжил Вайхерт.

Он напомнил, что во время исторического саммита двух президентов на Аляске над регионом подняли в воздух истребители F-22 Raptor и бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. Показательный пролет совпал с выходом Путина из самолета и рукопожатием глав государств. И тут примечательной была реакция лидера России — незаметная улыбка, которая, по мнению обозревателя TNI, сказала на самом деле очень много. Все дело в том, что президент осознавал силу России, в том числе и ее подводных лодок, представляющих реальную угрозу для знаменитых американских авианосцев и флагмана «Джеральд Форд», подчеркнул Вайхерт. «Теперь-то мы понимаем, почему Путин три недели назад лишь ухмыльнулся, наблюдая за спектаклем с участием F-22 и B-2, который ему на Аляске устроил Трамп. Любезный Вашингтон, продолжай в том же духе!» — возмутился он.

Если бы между НАТО и Россией вспыхнула война, Москва бы немедленно развернула подлодки класса „Ясень“ и еще более совершенные „Ясень-М“ для охоты на американские авианосцы. Судя по дружной панике, охватившей руководство НАТО, там осознали, насколько авианосец легкая мишень. Брэндон Вайхерт

Напомнил обозреватель и цену, которую пришлось США заплатить за свой новый корабль. А это ни много ни мало 13 миллиардов долларов. В то время как подлодка проекта «Ясень» обошлась российской стороне лишь в 1,5 миллиарда долларов.

И такой переполох вокруг подлодки в Северном море НАТО, по убеждению Вайхерта, поднял, потому что она реально представляет опасность для эксплуатации самого современного и дорогого авианосца ВМС США. И русские, и китайцы знают о уязвимости кораблей и разрабатывают планы для их уничтожения на случай войны с американцами, предупредил он.

Фото: U.S. Department of War

Исчезновение авианосцев станет катастрофой для всей американской системы проецирования силы. Чтобы не допустить такого поворота событий, по словам эксперта, командование США будет держать корабли в резерве и на расстоянии от спорных вод. Если авианосцы не выведут свои эскадрильи в зону поражения целей неприятеля, они фактически окажутся бесполезными, подчеркнул аналитик. По его словам, если Россия или Китай добьются того, что корабли будут держаться на расстоянии, они достигнут стратегической цели — сделают основную платформу демонстрации мощи ВМС США бессмысленной. А пока руководство НАТО охватила такая паника от того, что в альянсе осознали, в какую легкую мишень превратился авианосец.