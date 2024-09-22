Сегодня 13:35 Авторство Меркель. Нелегальная миграция в ФРГ перешла в стадию цепной реакции Блогер «Голос Мордора»: «светофорная коалиция» ФРГ оказалась самой непопулярной 0 0 0 Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de / Global Look Press Эксклюзив

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Власти Германии не знают, как бороться с нелегальной миграцией, которая уже перешла в стадию цепной реакции. Начало миграционной политике положила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, но и нынешняя «светофорная коалиция» оказалась самым непопулярным правительством. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Фото: IMAGO/diebildwerft / Global Look Press

Далее — прямая речь. Работа мечты В Германии начали активно бороться с нелегальной миграцией. Для этого власти пошли на беспрецедентный шаг — ввели пограничный контроль на въезде в страну со стороны Франции, Бельгии и Нидерландов. Но есть небольшой нюанс, ибо внешне все это выглядит как-то неубедительно. Ну представьте сами — на автобанах, ближе к границе, заблокированы все полосы, кроме одной, и стоят несколько полицейских, которые оценивают тех, кто сидит в автотранспорте, сам автотранспорт и, видимо, основываясь на этих данных, кого-то пропускают, а кто-то сворачивают на досмотр. Сворачивают в основном микроавтобусы и фуры, но тоже далеко не все. А их в отстойнике ожидает такое количество полицейских, которых вы в Германии никогда в жизни не видели. Работы на всех их не хватает, и поэтому большая часть из этого контингента ничем не занята. Сидят на солнышке, попивают кофе, едят булочки и мило общаются. В какой-то мере работа мечты.

И это при том, что в самих немецких городах полиции катастрофически не хватает.

Фото: Unsplash

Рейтинга просто нет Нелегальная миграция при этом особо не страдает, так как те, кого должны пачками задерживать на погранпереходах, смекнули, что их можно просто обойти по дорогам мелким, которых существует множество. И вот там никакого контроля нет вообще. «Светофорная коалиция» начала бороться с нелегальной миграцией перед выборами, стремясь перехватить повесточку у «Альтернативы для Германии», популярность которой постоянно растет. В плане борьбы с терроризмом повесточку уже перехватили похожим способом — в Германии всерьез говорят о запрете ножей с лезвиями длиной более шести сантиметров. Это ведь тоже должно прекрасно сработать. Кстати, подобные меры ввела и Франция, запретив даже перочинные ножи. Страшное оружие ведь, запрети его — и террористы начнут плакать, хвататься за головы и отказываться от своего терроризма, потому что им нечем будет убивать. И наверняка покинут Германию по скоростным дорогам, ведь на выезд из страны никакого контроля нет.

О каком-то рейтинге «светофорной коалиции» сейчас говорить не приходится вообще, потому что этого рейтинга просто нет, вообще. Это самое непопулярное правительство Германии за десятилетия, но правда в том, что и предыдущее правительство не было лучше.

Просто тогда еще немцев не достало, но надо помнить, что и миграционная политика, и [конфликт] на Украине имеют авторство Ангелы Меркель. Конечно, не ее одной, но она сделала для всего этого очень много. И сейчас процесс вошел в стадию цепной реакции, когда его не остановить полицейскими на погранпереходах. Правда в том, что, наверное, даже «Альтернатива» не совсем представляет себе, как решать этот вопрос. Но хотя бы об этом серьезно думает.