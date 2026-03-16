Сегодня 18:29 Нефтяное сердце в Персидском заливе: что скрывает иранский остров Харк и зачем он США 0 0 0 Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Мир

Источники Axios узнали о планах США рассмотреть сценарий захвата иранского Харка, где расположен ключевой нефтяной терминал страны. Подробнее об истории этого острова и его стратегическом значении для Исламской Республики — в материале 360.ru.

История острова Харк Остров Харк (или на персидском — Джезирейе-Харк) расположен в Персидском заливе в 25 километрах от побережья Ирана. Люди жили на этой земле почти две с половиной тысячи лет. Археологические раскопки, которые начались в конце XIX века, обнаружили высеченные в скале камерные гробницы с арочными входами и художественные рельефы. Здесь же нашлись уникальные надписи эпохи династии Ахеменидов, примерно 550-330 годов до нашей эры. Один из текстов на коралловом камне, выполненный на древнеперсидском языке и клинописью, рассказывал о Персидском заливе. Однако 1 июня 2008 года вандалы топором и молотком уничтожили этот памятник, остался лишь край, выбитый на камне.

На острове сохранились следы различных эпох. Есть руины каменного храма примерно V-VI века, размером около семи с половиной квадратных метров с оштукатуренным алтарем в центре. Также можно увидеть характерные несторианские кресты раннего и высокого Средневековья: они похожи на мальтийские, но украшены точками вверху, внизу, слева и справа. Впервые план Харка зарисовал арабский географ Абу Исхака аль-Истахри в своей историко-географической «Книге путей и стран» в 930-х годах. Также остров упоминается в первом в мире географическом трактате на персидском языке «Границы мира с востока на запад», написанном в 982 году. Неизвестный автор утверждает, что воды вокруг острова — хороший источник жемчуга.

Европейские торговцы добрались сюда в середине XVII века. А в 1753 году голландцы подарили правителю приморского городка Бандар-Рига две тысячи рупий и получили остров в бессрочное право собственности. Построили форт, основали порт и торговый пост, но спустя 13 лет всего этого лишились по воле нового правителя. Следующий заезд предприняли британцы: они оккупировали Харк в 1838 году, чтобы помешать захвату города Герат, который пытался отстоять независимость. Воспрепятствовать осаде не вышло, так что остров вернули законным хозяевам. Но и войскам персидского шаха Мохаммеда, которые взяли Герат в блокаду на девять месяцев, тоже пришлось уйти несолоно хлебавши.

Нефтяной терминал Харка Нефтяные миллионы всегда выглядели привлекательно. Еще в 1958 году подразделение крупной нефтяной и химической компании Amoco сделало первый шаг на Ближний Восток: американцы заключили соглашение с Ираном о развитии там своих нефтяных интересов. Но долгой любви не получилось — в 1978 году произошла Иранская революция. Господам из США пригрозили убийством, так что компания быстро ретировалась домой. Собственность Amoco экспроприировали и национализировали. Так на острове Харк появился крупнейший в мире морской и главный в Ираке нефтяной терминал — за ним числилось более 90% экспорта иранского черного золота и нефтепродуктов.

Вот только в 1980-м году началась Ирано-иракская война, которая бушевала до 1988 года. Иракские ВВС нещадно бомбили остров. Разрушили нефтяное месторождение Darius в шельфе Персидского залива рядом с Харком, уничтожили большую часть сооружений терминала и осенью 1986 года его пришлось закрыть. Восстановление продвигалось очень медленно, но Харку удалось восстановить свою стратегическую и экономическую значимость: сегодня здесь расположены нефтяные резервуары, через него снова проходят основные потоки экспорта сырой нефти Ирана.

Значение Харка для Ормузского пролива Остров Харк может обеспечить контроль над проходом через Ормузский пролив, отметил в беседе с 360.ru член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд», доцент МГЛУ, востоковед Саид Гафуров. При этом в теории, по его словам, остров может пригодиться для американской амфибийной операции, когда для захвата побережья войска будут перебрасываться с кораблей на сушу. Но это случится только в случае действительно крупной войны, да и то едва ли, констатировал эксперт. И объясняется это тем, что Иран сейчас имеет полное господство во всем Персидском заливе за счет ракетных комплексов наземного базирования.

«Главный соперник США, их главный потенциальный противник — это Народно-освободительная армия Китая, который может решить, что пришло время воссоединить родину военным путем. Поэтому американцы должны держать большую часть своих сил в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море, в Желтом море. Но никак не в Персидском заливе», — считает Гафуров.

Реакция КСИР Возможная атака американцев на Харк существенно отразится на стоимости нефти, предупредил командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангсири. Прогноз о возможном негативном сценарии появился в его аккаунте в соцсети X. «Если умный контроль над Ормузским проливом принес вам новые индексы цен на нефть, то нападение на остров Харк даст вам более тяжелое и новое уравнение цен и распределения энергии в мире», — написал Тангсири.