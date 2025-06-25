Недоголубь Трамп. На Нобелевскую премию мира с гранатой в руке

Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Ну наконец-то, а то мы заждались. Он отметил номинацию в своей привычной манере: опубликовал в социальных сетях видео с полетом бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби, бомби, бомби Иран». Такой он — американский голубь (или недоголубь) мира.

Для начала скажем, что, помимо Трампа, на премию номинировано еще 338 кандидатов. Фигуру президента выдвинул член палаты представителей США Бадди Картер. Сразу вспоминается классическое из басен: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но ухмыльнуться заставляет другое: Бадди (что значит друг — весьма символично) выдвинул Трампа за посредничество в перемирии между Израилем и Ираном. Видимо, когда Америка шарахнула по ядерным объектам Ирана, она принесла мир. Вообще, эта катавасия вокруг миротворчества Трампа принимает все более абсурдистский характер. Напомню, Дональд шел на президентство — вернее, его шли — в противовес старику Байдену, который якобы повсеместно развязывал войны. Хотя что там мог развязать Сонный Джо — большой вопрос. Он и с резинкой-то на трусах не справлялся, ему помогали развязывать ее другие.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И вот появился Трамп, сразу же заявивший: остановлю конфликт между Украиной и Россией за 24 часа. Ну и? Удалось? Лучше всего у Трампа получается останавливать конфликты, которые еще не начались? Например, он заявил, что примирил Индию и Пакистан, а иначе бы, если бы не он, наикрутейший, мир запылал в ядерном огне, точно детская площадка из второго «Терминатора». Есть ощущение, переходящее в уверенность, что мы все угодили на съемочную площадку легендарного фильма «Плутовство» (он же «Хвост виляет собакой») с Робертом де Ниро и Дастином Хоффманом в главных ролях. Ходит президент, рассказывает, что всех помирит, между тем мир все больше и больше погружается в кровавую бездну, люди гибнут, дома разрушаются. Мы угодили в безумие, которое, к сожалению, большинство не воспринимает в качестве реальности, пока осколки беспилотника или ракеты ни угодят в их дом.

Люди, которые были у власти до Трампа, даже самые комичные, понимали, что война — это зло. Понимали, потому что видели ее последствия. Трамп, такое впечатление, превращает все в шоу. Он готов нанести удар, тут же сдать назад, заявив, что все цели достигнуты.

Какие цели? Каких целей Трамп достиг за время президенства? Снял свой вариант «Семейки Осборнов» в режиме реального времени? Нет, определенно, политики зря взяли гаджеты — мы увидели их морально-интеллектуальный уровень. Увидели и ужаснулись. И будет логично, на самом деле, если именно Трамп получит Нобелевскую премию мира. Та давно и окончательно дискредитировала себя. Все стало ясно, когда ее дали Бараку Обаме. Такова традиция — награждать американских президентов только за то, что они есть. Но знаете, начинает казаться (я перекрестился), что те, которые были до Трампа, делали хоть что-то, а не только хайпожорствовали в соцсетях, запуская для лайкови медиарейтингов ракеты по независимым странам.