Неделя курьезов: как Трамп и Зеленский мир пугали, а Запад корежило
Минувшая неделя выдалась насыщенной, от некоторых событий Запад корежило. В том числе — от завершения саммита ШОС в Китае и военного парада, посвященного победе над нацизмом во Второй мировой войне. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп снова пытались запугать мир, но вышло смешно.
«Щоб уси боялысь»
Американские военные «эксперты» после парада в Пекине в эфире Fox News обвинили китайцев в краже технологий, отметил публицист и аналитик Александр Роджерс в статье Life.ru.
«Особенно это смешно, если предварительно почитать Telegram-канал „Кацманов“, где наши военспецы разбирают внешний вид китайских МБР и комментируют неудачные и устаревшие технические решения. То есть США даже это (что мы давно прошли и отбросили, как устаревшее) считают прорывным хайтеком», — подчеркнул он.
В США долго думали, чем ответить на демонстрацию китайской военной мощи.
И придумали — переименовали свое Министерство обороны в Министерство войны. Как поется в украинском мультике, «Щоб уси боялысь, щоб не насмихалысь». Правда, оно и в мультике не работало.
Александр Роджерс
публицист
Нобелевку за примирение Индии и Китая
В своих твитах Трамп на неделе сокрушался о том, что Россия и Индия якобы попали под «темное и глубокое влияние коварного и злодейского Китая».
«Донни, а что ты хотел? Ты со своей подружкой по гольфу с женским именем Линдси на пару сделал все, чтобы именно так все и случилось. Там половина англосаксонского экспертного сообщества (не входящего в пул поклонения величию Рыжего) издевается, что Трамп заслужил Нобелевку мира именно за это — за примирение Индии и Китая», — отметил Роджерс.
Он напомнил, как Трамп на этой неделе заверял, что без США все бы уже давно вымерли. Публицист призвал больше не водить американского президента на фильмы «Марвел».
Удар по секте Свидетелей договорнячка
На этой неделе Би-би-си «разоблачило» Владимира Путина: русские коварно не согласны на мир на невыгодных России условиях — то есть не хотят прекращать уничтожать нацизм и видеть солдат НАТО в Одессе.
У нас есть чувство исторического процесса. И мы все это уже видели. И даже знаем, чем все закончится (спойлер: фиолетовыми лучами и Зеленским в женском платье). Поэтому на этой неделе Владимир Владимирович нанес сокрушительный удар секте Свидетелей договорнячка и «возвращения к бизнес аз южуал», заявив, что раз не удается достичь целей СВО дипломатически, то придется делать как обычно.
России больше ничего не остается, когда Зеленский и «коалиция немощных» выдвигают все новые неадекватные требования, показывающие, что мир им не нужен. Поэтому многократно озвученный ранее сценарий остается базовым — СВО идет по расписанию.