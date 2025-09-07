Минувшая неделя выдалась насыщенной, от некоторых событий Запад корежило. В том числе — от завершения саммита ШОС в Китае и военного парада, посвященного победе над нацизмом во Второй мировой войне. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп снова пытались запугать мир, но вышло смешно.

«Щоб уси боялысь» Американские военные «эксперты» после парада в Пекине в эфире Fox News обвинили китайцев в краже технологий, отметил публицист и аналитик Александр Роджерс в статье Life.ru. «Особенно это смешно, если предварительно почитать Telegram-канал „Кацманов“, где наши военспецы разбирают внешний вид китайских МБР и комментируют неудачные и устаревшие технические решения. То есть США даже это (что мы давно прошли и отбросили, как устаревшее) считают прорывным хайтеком», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

В США долго думали, чем ответить на демонстрацию китайской военной мощи.

И придумали — переименовали свое Министерство обороны в Министерство войны. Как поется в украинском мультике, «Щоб уси боялысь, щоб не насмихалысь». Правда, оно и в мультике не работало. Александр Роджерс публицист

Нобелевку за примирение Индии и Китая В своих твитах Трамп на неделе сокрушался о том, что Россия и Индия якобы попали под «темное и глубокое влияние коварного и злодейского Китая». «Донни, а что ты хотел? Ты со своей подружкой по гольфу с женским именем Линдси на пару сделал все, чтобы именно так все и случилось. Там половина англосаксонского экспертного сообщества (не входящего в пул поклонения величию Рыжего) издевается, что Трамп заслужил Нобелевку мира именно за это — за примирение Индии и Китая», — отметил Роджерс. Он напомнил, как Трамп на этой неделе заверял, что без США все бы уже давно вымерли. Публицист призвал больше не водить американского президента на фильмы «Марвел».

Фото: РИА «Новости»

Удар по секте Свидетелей договорнячка На этой неделе Би-би-си «разоблачило» Владимира Путина: русские коварно не согласны на мир на невыгодных России условиях — то есть не хотят прекращать уничтожать нацизм и видеть солдат НАТО в Одессе.

У нас есть чувство исторического процесса. И мы все это уже видели. И даже знаем, чем все закончится (спойлер: фиолетовыми лучами и Зеленским в женском платье). Поэтому на этой неделе Владимир Владимирович нанес сокрушительный удар секте Свидетелей договорнячка и «возвращения к бизнес аз южуал», заявив, что раз не удается достичь целей СВО дипломатически, то придется делать как обычно. Александр Роджерс публицист

России больше ничего не остается, когда Зеленский и «коалиция немощных» выдвигают все новые неадекватные требования, показывающие, что мир им не нужен. Поэтому многократно озвученный ранее сценарий остается базовым — СВО идет по расписанию.