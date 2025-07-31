Сегодня 17:25 Истерики, угрозы, оскорбления. Неадекватность Трампа вышла на новый уровень 0 0 0 Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Обращая внимание на странные метаморфозы в настроении президента США, схожие по симптоматике с биполярным расстройством, мы и не предполагали, что все настолько серьезно. Теперь лидер ведущей державы западного мира с претензией на всемирную гегемонию скатился до уровня одного известного киевского клоуна, перейдя к прямым оскорблениям в адрес политики и политиков других стран. В том числе России.

Опешив, как видно, от индифферентной реакции Москвы и Нью-Дели на решение Штатов ввести вторичные санкции за торговлю российской нефтью, Дональд Трамп начал вещать что-то в духе известного детского стишка про разбитую дружбу: «Забирай свои игрушки, ты мне больше не дружок…» И так далее. «Пусть их умирающие экономики катятся ко дну вместе — мне нет до этого дела. Мы и так почти не ведем дел с Индией — их таможенные пошлины одни из самых высоких в мире. То же самое касается и России: между ней и США практически нет торговых отношений. Пусть так и остается. А Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который еще мнит себя главой государства, стоит следить за словами. Он заходит на очень опасную территорию!» — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети. Столь бурную реакцию хозяина Белого дома, судя по всему, вызвал один из последних постов замглавы Совбеза России, в котором тот настоятельно советовал американским политиканам перестать указывать России, что и как ей делать.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / www.globallookpress.com

Забавно, как выпады Трампа об «умирающей» российской экономике и «провалившемся» президенте возвращают нас к одному из его предшественников, Бараку Обаме, тоже любившему рассказывать о «разорванной в клочья» экономике России — «заштатной, региональной державы». Где сейчас этот Обама? Проходит подозреваемым по делу о государственной измене? Что любопытно, период его правления в США во многом совпал с президентством Дмитрия Медведева. И кто тут в таком случае провалившийся? Уж коли кому-то и следить за своим языком, так в первую очередь самому Трампу, у которого в лучшем случае семь пятниц на неделе, в худшем — «провалы в памяти», как в ситуации с педофильской сектой Эпштейна. О своем более чем тесном знакомством с ним Трамп отчего-то «позабыл». Впрочем, мне нет необходимости быть адвокатом Медведева — уверен, Дмитрий Анатольевич в этом не нуждается. Хотя почему нет? Какой-то вашингтонский, извините, хорек оскорбляет президента моей страны, пусть и бывшего. Кем он себя возомнил?!

Чтобы избежать упреков в необъективности, предоставлю лучше слово гражданину США — известному экономисту и в недавнем прошлом стороннику Трампа Джеффри Саксу. Что он говорит о попытке нынешней администрации разбрасываться ультиматумами во все стороны?

«Ультиматум Трампа России — провал. Все это просто не сработает. Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово „неадекватная“. Вся внешняя политика США при Трампе, Байдене, любом президенте основана на невероятном военном высокомерии, таком, что они хотят закончить любой конфликт на своих условиях, будь то Россия, Иран, Китай. Их идея состоит в том, что дипломатия не нужна. США делают что хотят и требуют что хотят, а остальные исполняют приказы. Больше не выйдет. Да и идея, что Трамп мог закончить украинский конфликт за 24 часа, была провальной с самого начала. Он не использовал дипломатию, а только требовал и требовал. В Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем сделки нет. Трамп лишь требует и приказывает, но это ни к чему не приводит». Конец цитаты. Пожалуй, лучше и не скажешь. Но лично я не испытываю негативных эмоций по поводу бесконечных эскапад 47-го президента США. Скажем так, он меня не разочаровал: мир получил на американском троне именно того, кого ожидал. Истеричного, самовлюбленного, высокомерного и бесконечно глупого диктаторишку, явно неспособного выйти за рамки того пузыря виртуальной реальности, который он сам для себя создал.