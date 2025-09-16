«Рассея, моя Рассея, от Польши и до…» Какая русская песня не выходит у поляков из головы?

По Рунету расходятся ролики с кадрами перемещения по Польше больших колонн военной техники, на фоне которых звучит патриотическая песня на польском языке с незамысловатым названием Polska, do boju («Польша, к бою»). Как для славянина кое-что мне все-таки понятно в языке наших западных соседей — корни-то общие как-никак. В тех фрагментах, что мне довелось услышать, приятный женский голос поет о том, что поляки не отдадут врагу свою землю, что Польша не сдается, а дальше что-то про чистую ключевую воду из колодца, которая придает силы и наполняет душу теплом и светом.

Все происходящее — я имею в виду переброску польских войск поближе к восточной границе — имеет прямое отношение к недавнему инциденту с 19 «российскими» БПЛА, залетевшими на территорию Польши, а также к российско-белорусским учениям на полигоне под Борисовом, которые проводили как раз в эти дни.

Таким образом, несложно догадаться, что враги, о которых поется вышеупомянутой песенке, — это мы с вами. Именно нам поляки не готовы «отдать свою землю».

Впрочем, мы на нее не претендуем, но вот за что хотелось бы полякам попенять, так это за откровенный плагиат. Дело в том, что та самая патриотическая польская песня — перепевка известного российского хита композитора Петра Андреева «Матушка-Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. То есть польские музыканты на полном серьезе призывают бороться с мифическим вторжением России с помощью русской песни.

Забавно получается.