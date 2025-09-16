«Рассея, моя Рассея, от Польши и до…» Какая русская песня не выходит у поляков из головы?
По Рунету расходятся ролики с кадрами перемещения по Польше больших колонн военной техники, на фоне которых звучит патриотическая песня на польском языке с незамысловатым названием Polska, do boju («Польша, к бою»). Как для славянина кое-что мне все-таки понятно в языке наших западных соседей — корни-то общие как-никак. В тех фрагментах, что мне довелось услышать, приятный женский голос поет о том, что поляки не отдадут врагу свою землю, что Польша не сдается, а дальше что-то про чистую ключевую воду из колодца, которая придает силы и наполняет душу теплом и светом.
Все происходящее — я имею в виду переброску польских войск поближе к восточной границе — имеет прямое отношение к недавнему инциденту с 19 «российскими» БПЛА, залетевшими на территорию Польши, а также к российско-белорусским учениям на полигоне под Борисовом, которые проводили как раз в эти дни.
Таким образом, несложно догадаться, что враги, о которых поется вышеупомянутой песенке, — это мы с вами. Именно нам поляки не готовы «отдать свою землю».
Впрочем, мы на нее не претендуем, но вот за что хотелось бы полякам попенять, так это за откровенный плагиат. Дело в том, что та самая патриотическая польская песня — перепевка известного российского хита композитора Петра Андреева «Матушка-Земля» в исполнении Татьяны Куртуковой. То есть польские музыканты на полном серьезе призывают бороться с мифическим вторжением России с помощью русской песни.
Забавно получается.
Дело даже не в том, что польские слушатели наверняка знают, кому принадлежит оригинал этой песни — в век интернета правду скрыть просто невозможно, какие бы цифровые стены ты ни возводил. И даже не в том, что в соседней с Польшей Украине, которую Варшава открыто поддерживает в ее русофобии, Татьяна Куртукова названа «угрозой национальной безопасности» и внесена в печально знаменитую украинскую базу «Миротворец».
А в том, что, популяризируя русскую музыку, пусть и столь странным способом — польские музыканты невольно признают родство славянских народов, упоминание о котором в контексте России в Польше тщательно избегают. Примечательно и то, что для своего патриотического хита поляки выбрали нашу песню, написанную в максимально близком к русскому музыкальному фольклору стиле. Это уже не просто забавно, а какой-то, извините, позор получается.
И нет бы взять что-то американское, чьим вассалом в Европе Польша мечтает стать вот уже которое десятилетние, или что-нибудь из британской поп-культуры, у них там много достойных плагиата мелодий. На худой конец можно было обратиться к немецкому творчеству, благо народная музыка германцев — это… марш.
Вот на фоне марша и гоняли бы туда-сюда по стране свои танки и БТРы. Так ведь нет. Чтобы сделать композицию максимально духоподъемной и близкой для поляка, понадобилась русская «народная» песня.
Так с кем вы собирается воевать, братья-славяне? Сами с собой, по сути? И для чего? Для того, чтобы в очередной раз потрафить заокеанскому сюзерену?
Глупо и бессмысленно. Так же, как глупо отрицать и наше родство, которое нет-нет да пробивается через толщу пропагандисткой лжи, пусть даже столь нетривиальным способом.