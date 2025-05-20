Три причины для Трампа: почему он не ввел санкции против России и бросил Украину?

Президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России и практически вышел из переговорного процесса по Украине. Европу по этому поводу штормит уже вторые сутки, хотя, казалось бы, глава Белого дома просто поступил так, как выгоднее ему.

Трамп назвал санкции против России плохой идеей Трамп объяснил свое решение итогами переговоров с президентом России Владимиром Путиным, писал Axios. Лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и ЕК интересовались его позицией по поводу рестрикций, но получили от ворот поворот. Глава Белого дома заявил, что идея об ограничениях плоха, а Путин хочет заключить сделку и представит меморандум со своими условиями прекращения огня и окончания конфликта.

Интересно Трамп, по версии Axios, сказал Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое немедленно отклонят. Трамп, по версии Axios, сказал Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что попросил Путина представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое немедленно отклонят.

Собеседники Bloomberg заявляли, что в ЕС боятся остаться один на один с Украиной после маневра американского президента. Один из собеседников агентства также отметил, что Трамп ясно дал понять: дополнительные санкции на данном этапе он вводить не собирается.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Глава Белого дома также, в том числе и публично, указывал на возможность прямых российско-украинских переговоров без каких-либо посредников, поскольку, по его мнению, стороны лучше понимают все детали конфликта. Эта позиция не нравится ни власти в Киеве, ни европейских стран.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони интересовалась у Трампа, почему нельзя достичь соглашения о прекращении огня хотя бы на две недели перед переговорным процессом. А канцлер Германии Фридрих Мерц спрашивал об уступках, на которые готова Россия. Они также выступили за то, чтобы к диалогу привлекли США и Европу. Принимавший участие в телефонном разговоре источник Axios счел беседу конструктивной, а другой заявил, что Зеленский отозвался о ней плохо.

Фото: www.globallookpress.com

США хотят выгоды — как и всегда Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков в беседе с 360.ru отметил, что заявление Трампа о нежелании вводить новые санкции в отношении России связано с несколькими ключевыми обстоятельствами.

Во-первых, США уже достигли одной из своих главных целей — заключили выгодную ресурсную сделку с Украиной. Теперь, когда Америка получила доступ к долгожданным ресурсам, для Трампа становится важным как можно скорее завершить переговорный процесс и начать извлекать выгоду из соглашения. Дмитрий Матюшенков политолог

Участие третьих сторон в диалоге, добавил он, лишь усложняет переговоры, а прямого американского интереса в конфликте теперь практически нет.

«Во-вторых, каждый неудачный раунд переговоров наносит урон репутации Трампа. Он уже неоднократно признавал, что достичь мира оказалось сложнее, чем ожидалось, и срыв переговоров дает дополнительный повод для критики со стороны политических оппонентов», — сказал Матюшенков. Третьим обстоятельством политолог назвал незаинтересованность президента США в усугублении конфронтации с Россией: в условиях торговых трений с другими крупными мировыми игроками ему невыгодно портить отношения с Москвой ради сомнительных стратегических целей. «Позиция Трампа отражает желание избежать дальнейшей эскалации и сосредоточиться на экономических интересах, при этом дистанцируясь от непосредственного участия в переговорном процессе между Украиной и Россией», — заключил он.