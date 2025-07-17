Не верьте лжи о «безопасности» — Нетаньяху просто нужна война
Вчера израильские военные подвергли ракетному удару столицу Сирии. Момент удара по зданию Генштаба и президентскому дворцу попал в прямой эфир одного из местных телеканалов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этот раз решил оправдаться помощью «братьям-друзам», оказавшимся в сложной ситуации в сирийской провинции Эс-Сувейда.
«Мои братья, граждане Израиля, друзы, ситуация в Эс-Сувейде, на юго-западе Сирии, крайне серьезная. ЦАХАЛ действует, ВВС действуют, другие силы тоже действуют. Мы действуем, чтобы спасти ваших братьев-друзов и уничтожить банды сирийского режима», — заявил он.
Ранее войска сирийской правительственной армии действительно вступили в боевое столкновение с друзскими ополченцами, что, в свою очередь, стало следствием гражданской войны в Сирии, вспыхнувшей с новой силой после свержения президента Башара Асада.
Тут начинается самое интересное. Именно Израиль, наряду с Турцией, был главной движущей силой государственного переворота в Сирии. Добиться этого он стремился из-за близких отношений Дамаска и Тегерана, которого в Тель-Авиве считают чуть ли не главным своим врагом.
Сразу после смещения Асада Израиль ввел войска на сирийскую территорию, оккупировав принадлежащую Сирии часть Голанских высот, а также нескольких провинций на юге страны. Теперь ЦАХАЛ готовится перебросить к Голанам две дополнительные дивизии.
Ранее новая сирийская администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа заявила, что не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот и хочет всего лишь официального признания со стороны Тель-Авива и отвода израильских войск из южных сирийских провинций, попавших под оккупацию в январе.
Но Израиль не готов пойти даже не это. Он вообще не хочет возвращать захваченные территории, неважно, какой именно арабской стране они принадлежали в прошлом: Сирии, Ливану или Палестине.
Говоря прямым текстом, Израиль ведет с соседями агрессивную захватническую войну и считает себя правым, лицемерно прикрываясь образом жертвы. Что касается Нетаньяху, так его вовсе можно сравнить с Зеленским, для которого война — способ существования и удержания власти.
Когда в следующий раз вы будете слышать из их уст слова о мире или стремлении к безопасности — не верьте. Единственная безопасность, которая их волнует, — собственная. Для всего остального им нужна только война.