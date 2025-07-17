Вчера израильские военные подвергли ракетному удару столицу Сирии. Момент удара по зданию Генштаба и президентскому дворцу попал в прямой эфир одного из местных телеканалов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этот раз решил оправдаться помощью «братьям-друзам», оказавшимся в сложной ситуации в сирийской провинции Эс-Сувейда.

«Мои братья, граждане Израиля, друзы, ситуация в Эс-Сувейде, на юго-западе Сирии, крайне серьезная. ЦАХАЛ действует, ВВС действуют, другие силы тоже действуют. Мы действуем, чтобы спасти ваших братьев-друзов и уничтожить банды сирийского режима», — заявил он.

Ранее войска сирийской правительственной армии действительно вступили в боевое столкновение с друзскими ополченцами, что, в свою очередь, стало следствием гражданской войны в Сирии, вспыхнувшей с новой силой после свержения президента Башара Асада.

Тут начинается самое интересное. Именно Израиль, наряду с Турцией, был главной движущей силой государственного переворота в Сирии. Добиться этого он стремился из-за близких отношений Дамаска и Тегерана, которого в Тель-Авиве считают чуть ли не главным своим врагом.