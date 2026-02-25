Не в «потоке». Зачем Европа стремится лишить себя дешевых ресурсов
Вчерашний день стал довольно богатым на различные события и громкие заявления: встреча «коалиции решительных» в Киеве, теракт у Савеловского вокзала, стремление Европы к эскалации в украинском конфликте, вплоть до ядерной, и общая готовность наших противников перевести ситуацию с боевыми действиями на Украине в область террора и диверсий.
Именно об этом говорил в своем выступлении Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Комментируя теракт со смертником, российский лидер отметил, что его действия стали следствием вербовки через интернет.
«Человека взорвали дистанционно», — обратил внимание Путин.
По его словам, возросшее в последнее время число терактов в России стало следствием действий в основном украинских спецслужб. Тем опаснее появившаяся информация о возможной передаче западными странами Украине ядерных компонентов для создания так называемой грязной бомбы.
Поэтому Путин потребовал от спецслужб усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и ОПК, представителей власти, а также лидеров общественного мнения, журналистов и волонтеров.
И, пожалуй, одним из самых серьезных доказательств того, что враги, не сумев нанести нам стратегического поражения, решили сделать ставку на индивидуальный и массовый террор, стала обнародованная Путиным информация о подготовке терактов в Черном море против инфраструктуры газопроводов, известных как «Турецкий и Голубой потоки».
«Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, так аккуратно скажу, достигнутое на этом переговорном треке», — отметил президент, предложив руководству ФСБ обсудить ситуацию в закрытом режиме.
Возникает резонный вопрос: зачем? Когда американцы (сомнений в этом ни у кого нет) взрывали «Северные потоки», смысл диверсии был очевиден: лишить Европу даже теоретической возможности покупать относительно дешевый трубопроводный газ из России. Никакого интереса остаться лишь с дорогущим американским СПГ у самих европейских промышленников не было. Их просто поставили перед фактом.
Но сейчас, судя по заявлению Путина, диверсии в Черном море готовят уже не американские, а как раз европейские спецслужбы, лишающие таким образом себя последнего источника дешевого газа.
Я уже не говорю, какой резонанс это вызовет в Турции, выступающей главным распределительным хабом на обоих «Потоках». В такой ситуации европейским террористам в итоге придется объясняться уже не с «враждебной» Россией, а с союзником по НАТО. Вот и снова: зачем?
Неужели только для того, чтобы нанести нам хоть какой-то ущерб, не взирая при этом на, так сказать, «сопутствующие потери»?
Ответ на это вопрос дал, как мне кажется, сам российский президент, еще раз отметив, что Европа не готова смириться с неизбежностью поражения киевского режима, а стало быть, и ее, самой Европы, поражением. Вот только подобные игры могут для европейцев очень плохо закончиться, и не понимать это крайне опасно.
«Не получается нанести России стратегическое поражение. Ну, никак не получается. А так хочется! Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты. Потом пожалеют», — резюмировал Путин.