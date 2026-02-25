Не в «потоке». Зачем Европа стремится лишить себя дешевых ресурсов

Вчерашний день стал довольно богатым на различные события и громкие заявления: встреча «коалиции решительных» в Киеве, теракт у Савеловского вокзала, стремление Европы к эскалации в украинском конфликте, вплоть до ядерной, и общая готовность наших противников перевести ситуацию с боевыми действиями на Украине в область террора и диверсий.

Именно об этом говорил в своем выступлении Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Комментируя теракт со смертником, российский лидер отметил, что его действия стали следствием вербовки через интернет.

«Человека взорвали дистанционно», — обратил внимание Путин.

По его словам, возросшее в последнее время число терактов в России стало следствием действий в основном украинских спецслужб. Тем опаснее появившаяся информация о возможной передаче западными странами Украине ядерных компонентов для создания так называемой грязной бомбы.

Поэтому Путин потребовал от спецслужб усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и ОПК, представителей власти, а также лидеров общественного мнения, журналистов и волонтеров.

И, пожалуй, одним из самых серьезных доказательств того, что враги, не сумев нанести нам стратегического поражения, решили сделать ставку на индивидуальный и массовый террор, стала обнародованная Путиным информация о подготовке терактов в Черном море против инфраструктуры газопроводов, известных как «Турецкий и Голубой потоки».

«Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, так аккуратно скажу, достигнутое на этом переговорном треке», — отметил президент, предложив руководству ФСБ обсудить ситуацию в закрытом режиме.