События в Сеуле развиваются настолько стремительно, что накануне подготовленный план сегодняшней статьи был напрочь перечеркнут последними новостями из Южной Кореи.

Прочитав на сайте CNN признание неназваного украинского военного, участвующего в атаке ВСУ на Курскую область, о том, что он «не видел там никаких признаков 12 тысяч северокорейских солдат», я хотел пошутить: мол, все это понятно и даже естественно. Они ведь еще вчера прямо из-под Курска рванули в Сеул — помогать южным братьям строить настоящую демократию. Но за прошедшую ночь эта шутка устарела. Объявление южнокорейским президентом Юн Сок Елем военного положения, попытка штурма корейскими военными парламента, отчаянное сопротивление мирных граждан и даже решение высшего законодательного органа страны об отмене вышеупомянутого президентского указа — все это вчерашний день.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Армейский спецназ уже покинул здание парламента и вообще центр Сеула, глава президентской администрации Чон Чжин Сок подал в отставку. Сам Юн Сок Ель объявил о проведении заседания, на котором решение об отмене военного положения оформили официально. За это время лидер южнокорейской оппозиции Ли Чже Мен, известный среди прочего тем, что раскритиковал планы руководства республики выдать несколько кредитов киевскому режиму, успел обратиться к народу и военным, призвав их не слушать приказы пока еще президента, который предал страну ради возможности остаться у власти.

Фото: Lee Jae-Won/AFLO / Global Look Press

Что интересно, политический кризис в Южной Корее, чье бурное развитие мы наблюдаем практически в прямом эфире, начался еще в конце ноября, когда оппозиционная Демократическая рабочая партия, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору, а затем и президенту.

Юн Сок Ель по примеру всех «демократических правителей», а де-факто диктаторов и узурпаторов, поддерживаемых Западом, назвал происходящее угрозой «паралича власти» и обвинил своих оппонентов в «сочувствии Северной Корее».

Это уже настолько клишированное обвинение, что, честное слово, становится просто смешно. При любой непонятной ситуации назови противника агентом Москвы/Пекина/Пхеньяна/Тегерана (нужное подчеркнуть), и какую бы дичь ты после ни творил, вплоть до тоталитарных методов использования армии против собственного народа, — все простится. Ты же «за демократию» (читай: за всевластие Запада), и только это имеет значение в глазах пресловутой «мировой общественности».

Фото: Yao Qilin/XinHua / Global Look Press

Но, помимо набившей оскомину уловки всех прозападных режимов, внезапно проросла еще одна любопытная традиция: раз за разом они начала проигрывать, причем с треском. Так происходит сегодня в Грузии, то же самое мы видим в Южной Корее. Это не значит, что новое руководство страны (а оно, видимо, скоро появится) выберет какой-то иной, не проамериканский политический курс. Нет, в Корее слишком много завязано на США. Однако сам по себе факт лояльности Вашингтону больше не будет эдакой индульгенцией, которая сможет уберечь «демократических диктаторов» от народного гнева.