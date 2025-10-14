Не тот лук. Почему Трамп все время ищет повод на всех обидеться
Отказ Нобелевского комитета вручить действующему президенту США премию мира больно ударил по самолюбию Дональда Трампа. Дело даже не в том, что норвежцы, в пику хозяину Белого дома, премировали венесуэльскую оппозиционерку, чье имя весь мир забыл на следующих же день после объявления о присуждении награды. Тут другое.
В 2009 году комитет выдал такую же премию одному из предшественников Трампа — Бараку Обаме, который не только не отметился на ниве миротворчества, но еще глубже погрузил мировое сообщество в противостояние, в том числе военное, между нарождающимся многополярным миром и откровенно загнивающим Западом. Стерпеть такую пощечину Трампу оказалось нелегко.
Кто знает, чего бы натворил он от гнева, если бы под руку не подвернулся палестинский конфликт, закончить (приостановить) который верным помощникам президента США удалось аккурат в это же время.
И Трамп расцвел. Такого количества поздравлений, хвалебных од и прочих проявлений всеобщих любви и обожания он, вероятно, не получал никогда в жизни. Дело дошло до вручения золотого голубя мира, больше, правда, похожего на нечто среднее между бешеной чайкой и дикой уткой, и даже до позолоченных монументов, представляющих самого Трампа в полный рост.
Чтобы подсластить горечь нобелевского унижения, были спешно организованы масштабные торжества, увенчавшиеся подписанием политической декларации имени Трампа. Подписи поставили лидеры ведущих держав Ближнего Востока и Европы.
Декларация, впрочем, оказалась набором банальностей и штампов в духе «мы за все хорошее и против всего плохого», а главное — под ней в итоге так и не подписались представители тех самых противоборствующих сторон: Израиля и Палестины. Но общую атмосферу праздника и личного триумфа Трампа это уже испортить не могло.
Тем не менее капризный ребенок на американском троне нашел повод обидеться и поворчать. Ему, вишь, не понравилась фотография, которую журнал Time выбрал для своей обложки, посвященной «самому главному миротворцу всея Вселенной».
«Журнал Time написал обо мне относительно хорошую статью, но фотография, возможно, самая худшая за все время. У меня исчезли волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую. Действительно странно! Я никогда не любил фотографироваться под разными углами, но это очень плохой снимок, он заслуживает того, чтобы его отозвали», — пробухтел Трамп в своей ставшей уже привычной недовольной манере.
Не тот лук, понимаете ли. Вот где-то на этому уровне — фотомодели-эскортницы — Трамп отреагировал на событие, которое, по его же словам, должно положить конец бесконечным войнам в одном из самых неспокойных регионов.
Казалось бы, ты уже на вершине, стоит ли докапываться до мелочей? Но для Трампа это важно. И к сожалению, гораздо важнее истинной сути миротворчества, которая состоит в разрешении противоречий между конфликтующими сторонами, а не в запихивании их под сукно, накрытое ворохом пустых деклараций.
В этом смысле никакой премии мира президент США не заслужил. Впрочем, ровно то же самое можно сказать и о целом ряде предыдущих обладателей Нобелевки. В этом-то и проблема.