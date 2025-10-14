Не тот лук. Почему Трамп все время ищет повод на всех обидеться

Отказ Нобелевского комитета вручить действующему президенту США премию мира больно ударил по самолюбию Дональда Трампа. Дело даже не в том, что норвежцы, в пику хозяину Белого дома, премировали венесуэльскую оппозиционерку, чье имя весь мир забыл на следующих же день после объявления о присуждении награды. Тут другое.

В 2009 году комитет выдал такую же премию одному из предшественников Трампа — Бараку Обаме, который не только не отметился на ниве миротворчества, но еще глубже погрузил мировое сообщество в противостояние, в том числе военное, между нарождающимся многополярным миром и откровенно загнивающим Западом. Стерпеть такую пощечину Трампу оказалось нелегко.

Кто знает, чего бы натворил он от гнева, если бы под руку не подвернулся палестинский конфликт, закончить (приостановить) который верным помощникам президента США удалось аккурат в это же время.

И Трамп расцвел. Такого количества поздравлений, хвалебных од и прочих проявлений всеобщих любви и обожания он, вероятно, не получал никогда в жизни. Дело дошло до вручения золотого голубя мира, больше, правда, похожего на нечто среднее между бешеной чайкой и дикой уткой, и даже до позолоченных монументов, представляющих самого Трампа в полный рост.