30 июня 2025 00:15 Не путать ОПГ с государством. О неадекватной реакции Баку на события в Екатеринбурге 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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События в Екатеринбурге, где в результате успешной операции правоохранительных органов задержали группу из 50 человек, подозреваемых в причастности к одной из крупных ОПГ, уже несколько дней не дают покоя средствам массовой информации… Азербайджана. Да-да, не удивляйтесь.

Хотя речь идет о гражданах России, все они этнические азербайджанцы, что дало повод некоторым недобросовестным азербайджанским изданиями обвинить Москву в «шовинизме», «этнических чистках» и «преследовании мусульман». Так, скажем, один заблокированный сайт назвал задержание банды киллеров, причастной к ряду жестоких убийств, «карательной операцией против нерусских», заодно изрядно приправив свой пасквиль нападками и оскорблениями в адрес России, РПЦ и силовых структур. При этом бакинские журналисты (если, конечно, их так можно называть) даже не стали вникать в суть произошедшего и сознательно утаили от читателя криминальные характеристики «пострадавших», намеренно представив картину «произвола российских властей» и жестокой расправы над законопослушными гражданами лишь по признаку их национальной принадлежности.

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com

Впрочем, удивляться тут не приходится. Это не первый случай антироссийской истерии в азербайджанских СМИ. Удивительно и печально другое — то, как на эту истерию реагируют официальные азербайджанские власти в лице местного Министерства культуры и иных ведомств. По сути, раздутый на ровном месте скандал стал поводом для отмены всех связанных с Россией культурных мероприятий: концертов, фестивалей, спектаклей и выставок. Тем гражданам республики, кто уже купил билеты, рекомендовали обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата денег. Кроме того, делегация милли меджлиса (парламента) Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. А в азербайджанском МИД выступили с требованием к Москве о «проведении срочного расследования этого дела», привлечении в кратчайшие сроки к ответственности «виновных в этом неприемлемом насилии», а таже вызвали временного поверенного, выразив российской стороне в его лице «резкий протест» из-за рейдов, проведенных 27 июня. В этой связи у меня несколько вопросов, если позволите. Какое дело МИД Азербайджана до задержаний граждан России, какой бы этнической принадлежности они ни были?

По какому праву азербайджанский МИД считает возможным вмешиваться в работу российских правоохранительных органов? И какова была бы его реакция, будь ситуация зеркальной?

И главное: с каких пор МИД, Минкульт, парламент и прочие не в меру возбудившиеся государственные органы Азербайджанской Республики начали представлять не интересы своего государства, а выступать адвокатами кровавых ОПГ на том лишь основании, что бандиты говорят с ними на одном языке? Не кажется ли им, что с учетом всех обстоятельств это не они должны что-то там требовать от России, а Россия вправе ожидать официальных извинений от Азербайджана за кровавые преступления его сынов на нашей земле?