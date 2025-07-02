Сегодня 15:05 НАТО усиливает морской террор: в седьмом взрыве на танкере в Средиземноморье замешаны британцы? Капитан запаса Дандыкин заявил о британском следе во взрывах танкеров 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На танкере Vilamoura, перевозившем один миллион бочек с нефтью, 27 июня произошел взрыв у берегов Ливии. Это уже седьмая атака за шесть месяцев на гражданские суда теневого флота, предположительно, с российскими грузами (в основном нефтью). Что бы ни произошло в действительности, просматривается почерк британских спецслужб.

Седьмая атака за шесть месяцев По информации Bloomberg, причина взрыва неизвестна, но судно заходило в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где забрало бочки казахстанского происхождения. Журналисты со ссылкой на заявление оператора TMS Tankers написали, что в результате взрыва на Vilamoura подтоплен машинный отсек. Танкер отправили в Грецию для осмотра повреждений. Информации о разливе топлива нет, все члены команды судна в порядке. «За последние месяцы серия загадочных взрывов произошла на нефтяных танкерах, которые ранее заходили в российские порты. Владельцы таких судов начали проверять корпуса на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов», — уточнили в Bloomberg. Обратим внимание, что в последнее время Лондон проявляет особое внимание к вопросам противодействия теневому флоту и деятельности России в морском пространстве вообще. Поэтому многие эксперты заранее предупреждали о возможных провокациях против российских гражданских и военных судов.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Кстати, в конце июня британский премьер-министр Кир Стармер объявил о новых антироссийских санкциях. В список попали 20 судов и компании Orion Star Group LLC и Valegro LLC-FZ, ответственные за управление и комплектование их экипажей. Ограничительные меры затронули и Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, занимающееся подводной разведкой. Политолог Вадим Попов в разговоре с 360.ru отметил, что в каждом конкретном случае надо разбираться, что за судно и кому оно принадлежит. Но прослеживается британский след — похоже на стиль английских спецслужб. Конечно, их действия вынуждают предпринимать ответные действия для обороны наших судов.

Кроме этого, необходимо тщательно расследовать каждый случай подрыва судов, чтобы на руках у российских силовиков была исчерпывающая информация, кто стоит за этими диверсиями. Наказание неминуемо. Но тот факт, что это уже седьмой инцидент, явно говорит о планомерной стратегии — и это очень тревожный факт для безопасного судоходства и торговли. Вадим Попов

Ответ должен быть Основной расчет оппонентов России понятен. Они не хотят скатываться в большую настоящую войну, потому что догадываются о ее результатах. Учитывая географию того же Соединенного Королевства, можно сказать, что, если ваша ракета отклонится на 200 километров, она все равно куда-нибудь упадет. Причем, скорее всего, это будет не картофельное поле, а какой-то город. Давно уже нет таких отклонений: ракеты влетают в форточку, даже если они баллистические. Поэтому Лондон, Париж, Брюссель или Берлин будут действовать через провокации. Неизвестно, чье судно или чей дрон задействуют.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что касается вопроса о том, как на это отвечать, то он крайне серьезный. Классическая дипломатия подразумевает симметричность мер, напомнил в беседе с 360.ru доктор экономических наук профессор и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. «Условно говоря, если на дипломатическом приеме в немецком посольстве российскому послу подложили в карман таракана, то на следующий день на дипломатическом приеме в российском посольстве немецкому послу полагается подложить в карман таракана. Однако сейчас время другое, и симметричные ответы не дают стратегического решения. Если я начну называть формы ответов, которые мне кажутся перспективными, могу случайно угадать те решения, которые сейчас готовят в Москве. И тогда позволю себе задать вопрос в традиционной форме одесского Привоза: а зачем мне это нужно?» — задался справедливым вопросом эксперт.

Казахстанский вопрос Еще один немаловажный момент. Взрыв на танкере — это и попытка оторвать Казахстан от России, переориентировать его на поставки нефти и нефтепродуктов по другим маршрутам, не связанным со страной. Для Астаны это тоже неудобный и достаточно длительный процесс. Оппоненты всячески стараются ударить по этим связям, хотя у Казахстана с киевским режимом отношения в принципе нейтральные, а может, и более позитивные. Такое мнение высказал 360.ru член экспертного совета «Офицеров России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — Каковы риски, связанные с этой ситуацией? — Разумеется, это очень важный момент, требующий бдительности. Если это случилось в машинном отделении, вполне вероятно, что речь идет о закладке взрывного устройства. Необходимо проявлять осторожность в наших портах, так как, по имеющейся информации, корабли заходили и в Усть-Лугу, и в Новороссийск.

Фото: Вид на главный морской порт Балтийска, где проходит паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Михаил Голенков / РИА «Новости»

— Какова ситуация с российским флотом в регионе? — Наши суда сейчас в Средиземном море. Возможности в связи с тем, что случилось в Сирии, не такие большие, но при необходимости их можно использовать. — Тут же и экологические последствия могли быть… — Да, и очень серьезные. При таком подходе это могло привести к большой экологической катастрофе. Западу, конечно, все равно, но не дай бог, больше миллиона баррелей нефти разольется в Средиземном море. Они, как всегда, скажут: виноваты русские. Тем не менее это должно пресекаться. Чистейший вид терроризма, с которым мы боремся и должны продолжать бороться. Необходимо делать все, чтобы этого не произошло. — Какую роль в этом процессе могут играть спецслужбы? — Если даже там участвуют спецслужбы Украины, то они, конечно, работают под руководством своих кураторов. Прежде всего, мне кажется, что это Великобритания и ее спецслужбы, включая МИ-6, имеющие огромный опыт в диверсиях подобного рода.