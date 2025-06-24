НАТО собирается в Гааге. Что надо знать о планах и болевых точках альянса

Во вторник, 24 июня, в Гааге стартует очередной саммит НАТО. Страны-участницы собираются принять на нем некие смелые решения, которые сделают блок ни много ни мало смертоносным. По крайней мере, такие планы анонсировал генсек альянса Марк Рютте. Но никаких подробностей приводить не стал. Какие вопросы станут ключевыми на встрече, разбирался 360.ru.

НАТО не готов нарастить военные расходы

По оценке политолога, профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, речь на очередном саммите НАТО пойдет о деньгах. Это совершенно очевидно.

И главным на повестке будет инициатива президента США Дональда Трампа, который требует увеличить оборонные расходы членов Североатлантического альянса до пяти процентов от ВВП вместо прежних двух.

«Это очень высокая планка по меркам современной Европы. Чтобы выполнить требования Вашингтона, европейским лидерам придется пойти на непопулярные меры: сократить инвестиции в человеческий капитал и урезать социальные расходы», — пояснил он в беседе с 360.ru.