НАТО собирается в Гааге. Что надо знать о планах и болевых точках альянса
Политолог Фельдман назвал главные вопросы саммита НАТО в Гааге
Во вторник, 24 июня, в Гааге стартует очередной саммит НАТО. Страны-участницы собираются принять на нем некие смелые решения, которые сделают блок ни много ни мало смертоносным. По крайней мере, такие планы анонсировал генсек альянса Марк Рютте. Но никаких подробностей приводить не стал. Какие вопросы станут ключевыми на встрече, разбирался 360.ru.
НАТО не готов нарастить военные расходы
По оценке политолога, профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, речь на очередном саммите НАТО пойдет о деньгах. Это совершенно очевидно.
И главным на повестке будет инициатива президента США Дональда Трампа, который требует увеличить оборонные расходы членов Североатлантического альянса до пяти процентов от ВВП вместо прежних двух.
«Это очень высокая планка по меркам современной Европы. Чтобы выполнить требования Вашингтона, европейским лидерам придется пойти на непопулярные меры: сократить инвестиции в человеческий капитал и урезать социальные расходы», — пояснил он в беседе с 360.ru.
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Некоторые страны, в частности Испания, по прогнозу политолога, будут просить старших партнеров по блоку сделать для них исключения ввиду непростой экономической ситуации.
А Трамп продолжит пугать европейцев тем, что он лишит их американского зонтика безопасности и оставит один на один в противостоянии с Москвой.
Павел Фельдман
Зачем Зеленскому встреча с Трампом
Отдельно специалист обратил внимание, что на саммите ожидается выступление Владимира Зеленского, который в очередной раз обозначит стремление Украины в НАТО и попросит увеличить объемы военной помощи.
«В ответ он получит новую порцию туманных обещаний. А Трамп, скорее всего, постарается избежать прямого общения с главой киевского режима», — добавил собеседник 360.ru.
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При этом, по мнению Фельдмана, украинскому президенту следовало бы быть осторожнее со своими намерениями, поскольку если он проявит чрезмерную настойчивость в стремлении добиться американского внимания, то может столкнуться с неприятными для себя последствиями.
«Но в любом случае судьба Украины не является приоритетным вопросом для участников грядущего саммита», — заключил он.