23 мая 2025 12:53 Настоящий рой смерти. Как новейший дрононосец Китая вызвал истерику на Западе 0 0 0 Фото: Sra Tyler Woodward / www.globallookpress.com Мир

Инвестиции

Беспилотники

Военные

Запад

Китай

Китай собирается запустить в июне свой новый космический корабль-носитель Jiu Tian. В переводе на русский название звучит как «Небесная высь». По данным The Economic Times, аппарат сможет пролетать до 7000 километров на высоте 15 тысяч метров. А на борту у него помещается до 100 небольших дронов.

Боевые возможности Jiu Tian впечатляют Впервые Jiu Tian представили в главном авиасалоне Китая в аэропорту города Чжухай. Как уточнило South China Morning Post, аппарат может выполнять разведывательные задачи, вести наблюдение и радиоэлектронную борьбу.

Кроме того, он может преодолевать защиту многих противовоздушных систем, развернутых по всему миру, способен на перевозку до шести тонн боеприпасов. Максимальный взлетный вес Jiu Tian — 16 тонн, а размах крыльев — 25 метров. При его разработке использовали ИИ-технологии.

Фото: Cfoto / www.globallookpress.com

Как в Китае создали корабль-матку Беспилотник создала государственная аэрокосмическая корпорация Aviation Industry Corporation of China, а производством занималась компания Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing, которая связана с оборонным предприятием Guangzhou Haige Communications.

Реакция Запада на дрононосец Jiu Tian Аналитики считают, что этот дрон станет частью расширяющегося военного потенциала Китая, позволяя ему усиливать свое влияние в ключевых зонах, включая Тайваньский пролив, Южно-Китайское море и район Гуама. Этот многофункциональный дрон совместил в себе разведывательные возможности американского беспилотника RQ-4 Global Hawk и ударный потенциал MQ-9 Reaper, превзойдя аналоги США за счет уникальной способности запускать дроны целыми группами.

Такая универсальность вызывает тревогу у западных военных экспертов, следящих за инновациями в области китайских БПЛА.

Фото: Cfoto / www.globallookpress.com

Инвестиции и технологические прорывы В разработку Jiu Tian вложили более трех миллиардов юаней. Его создание — это результат не только масштабных инвестиций, но и полностью локализованного производства, что позволило достичь прорыва в двух направлениях: внедрении ИИ и создании модульных беспилотников. Особого внимания заслуживает участие Haige Communications, которое впервые в китайской практике применило цифровое моделирование, квантовую связь и технологии электромагнитной защиты при разработке БПЛА.