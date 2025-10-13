Сегодня 20:08 Наследство Железной леди. Как Маргарет Тэтчер предрекла сильную Россию и отзывалась о ее жителях? 0 0 0 Фото: Маргарет Тэтчер. Julian Calder Мир

Лондон

Великобритания

СССР

Премьеры

Россия

История

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Маргарет Тэтчер. Она стала символом несгибаемости государственной власти, недаром ее звали Железная леди. СССР, а впоследствии и Россию она воспринимала как опасного врага и требовала никогда не сбрасывать со счетов.

Железная леди Великобритании Маргарет Тэтчер навсегда осталась в истории Железной леди. Кстати, впервые таким титулом ее наградили в газете «Красная звезда» в 1976 году. Это чрезвычайно польстило британке. Она даже использовала его как лозунг избирательной кампании: «The Iron Lady» — «Британии нужна Железная леди». Просила передать благодарность советским журналистам. Самое смешное, что они совершенно не собирались делать комплимент, а, наоборот, норовили уколоть политика. Британская пресса была более прямолинейна. Тэтчер называли «Железная дева», в честь древнего орудия пыток, «Таран», «Бронированный Танк», «Дочь Лавочника», а самое известное прозвище — «Молочная Воровка» за отмену бесплатного молока для школьников.

Фото: Маргарет Тэтчер, 1980 год. KEYSTONE Pictures USA / www.globallookpress.com

Впрочем, Тэтчер запомнилась британцам много чем. Чего стоила только голодовка в тюрьме Мэйз: ее устроили член ИРА Бобби Сэндс с товарищами. Что бы они не требовали, Железная леди не шла на уступки. Ирландец умер от истощения через 66 дней после начала голодовки. Всего скончалось 10 человек. Это лишь один пример, были еще и Фолклендская война, и забастовка шахтеров. Появилось даже политическое направление — тэтчеризм. Его основные черты: жесткое ограничение и уменьшение госрасходов; снятие государственного контроля над заработной платой и ценами; поддержка частного предпринимательства; вложение крупных капиталов в научно-технические и новые отрасли промышленности; приватизация госпредприятий; уменьшение или полный отказ от субсидий.

Фото: Маргарет Тэтчер в детском отделении больницы Фернесса. Manchester Daily Express / www.globallookpress.com

Тэтчер и СССР Что бы ни делала Тэтчер у себя на родине, это внутреннее дело Великобритании и ее жителей. Зато вот ее отношение к СССР можно рассмотреть поподробнее. Железная леди считала Страну Советов классовым врагом и была уверена, что «русские настроены на мировое господство» и мечтают «стать самым могущественным имперским государством, которое когда-либо видел мир». Однако британка соглашалась, что при взаимных уступках мирное сосуществование с СССР и его союзниками все же возможно. В то же время Тэтчер не стеснялась признавать, что ее государство всегда старалось ослабить советскую экономику и создать там внутренние трудности. А еще — надеялось «вызвать в Советском Союзе массовое недовольство населения». Она старалась дестабилизировать экономику СССР и спровоцировать падение цен на нефть с помощью США и стран Ближнего Востока. При поддержке Тэтчер американцы передвинули свои ракеты еще ближе к Советам — на территории Великобритании и Европы. Еще одна любимая игра британки — псевдо-утечки якобы секретной информации для Москвы.

Фото: Генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой во время встречи с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в посольстве СССР в Лондоне. Юрий Абрамочкин / РИА «Новости»

Вот только по признанию самой Железной леди, несмотря на все усилия, «политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной». Поэтому генсек Михаил Горбачев стал подарком судьбы. Тэтчер одной из первых поняла и после переговоров в Лондоне в декабре 1984 года заявила: «С этим человеком можно иметь дело». Увы, она не ошиблась. Весной 1987-го британка скаталась в Москву и уже через год возвестила о конце холодной войны. Правда, она поначалу была против объединения Германии, так как опасалась, что единая страна выберет сотрудничество с СССР и план НАТО уйдет на второй план. Тут, как мы знаем, она ошиблась, и снова — к сожалению.

Фото: Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в магазине «Диета», Москва, 1987 год. Вячеслав Рунов / РИА «Новости»

Тэтчер о Путине и России Когда СССР затрещал по швам, Тэтчер стала поддерживать Бориса Ельцина. Ведь после его избрания Председателем Верховного Совета РСФСР приняли декларацию о российском суверенитете и республики начали повально выходить из Союза. Даже после ухода из большой политики Тэтчер продолжала отслеживать, что происходит в России. После трагедии с подлодкой «Курск» Железная леди, откровенно признавшись, что не знает, что произошло на самом деле, выразила порицание российским властям и обвинила Владимира Путина в равнодушии к жизням людей. И ведь кто бы говорил! Британка еще и покритиковала «империю зла», против которой столько боролась.

Фото: Маргарет Тэтчер. Manchester Daily Express / www.globallookpress.com

Вот еще несколько цитат: Какой бы ни была оценка долгосрочных целей и устремлений России, качества, продемонстрированные господином Путиным, не могут не впечатлять. В его лице страна после долгих лет беспорядка и развала получила сильного и энергичного лидера.

Пока российская система опирается на связи, коррупцию, преступность и картели, нельзя рассчитывать на подлинную свободу и демократию. Запад должен открыто говорить об этом народу России.

Россия не может и не должна быть сброшена со счетов. Лично я убеждена в этом.

Что бы ни обещали дипломаты, рассчитывайте на худшее.

Биография Тэтчер Маргарет Хильда Робертс родилась 13 октября 1925 года в семье бакалейщика маленького провинциального города Англии. Девочка с детства отлично училась, ходила на факультативные занятия по игре на пианино, хоккею на траве, плаванию и спортивной ходьбе, слушала курсы поэтического мастерства и даже была старостой школы.

Фото: Маргарет Тэтчер в 13 лет. Mr. Lee / Википедия

Затем выбор был сделан в пользу химии — благодаря хорошему аттестату и счастливому случаю (один из кандидатов отказался от учебы) юная мисс Робертс урвала стипендию в Сомервиль-колледже Оксфордского университета. В 1947-м она получила диплом с отличием второй степени и звание бакалавра естественных наук и отправилась искать работу.

Фото: Маргарет Тэтчер в лаборатории, 1950 год. Keystone / www.globallookpress.com

Немного потрудившись на производителя пластмасс, молодая специалистка перешла в пищевой гигант J. Lyons and Co. Там Робертс работала над качеством начинок для тортов и пирогов, участвовала в разработке способа получения мягкого мороженого с помощью вспенивания воздухом и консервации готового продукта.

Интересно J. Lyons and Co создала один из 12-ти свадебных тортов для будущей тогда еще принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена: трехъярусный, высотой 1,8 метра и весом в 63 килограмма, украшенный королевским гербом, инициалами новобрачных и уникальными вазами из яшмы. J. Lyons and Co создала один из 12-ти свадебных тортов для будущей тогда еще принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена: трехъярусный, высотой 1,8 метра и весом в 63 килограмма, украшенный королевским гербом, инициалами новобрачных и уникальными вазами из яшмы.

Путь в политику Еще во время учебы Робертс стала председателем Ассоциации Консервативной партии Оксфордского университета. В 1951 году она настолько впечатлила партийцев, что те предложили ей выступить кандидатом на выборах от Консервативной партии. Выборы Маргарет проиграла, но зато в том же 1951-м стала миссис Тэтчер. Спустя два года — матерью двойняшек Кэрол и Марка. Проигрыш ничуть не поколебал Тэтчер: уже в 1959 году она попала в парламент, в 1970-м стала министром просвещения и науки Великобритании. Тогда политик обратилась к давнему члену Консервативной партии, английскому актеру Лоуренсу Оливье, чтобы «прокачать» свои навыки общения с людьми.

Фото: Лоуренс Оливье, 1972 год. Allan warren / Википедия

Великий актер провел всего пять уроков — Тэтчер оказалась способной ученицей. В 2004-м об этом даже вышла радиопьеса «Когда Ларри встретил Мэгги». Кстати, именно в бытность министром она решила сократить расходы на школы, но не за счет образовательной деятельности. Под «нож» пошло бесплатное молоко для младшеклассников, которое закупалось за счет государства. В 1975-м политик заняла пост лидера Консервативной партии. Тут ей во второй раз помог Оливье: Тэтчер собиралась стать премьер-министром страны, но от рождения обладала неприятным голосом. При том, что ее профессия требовала постоянных выступлений на публике, это было серьезной проблемой.

Фото: Маргарет Тэтчер в Локерби. Hamish Campbell Allan Milligan D / www.globallookpress.com

Оливье посоветовал своего преподавателя сценической речи. Уже после шести недель интенсивных занятий она заговорила более низким, уверенным и убедительным голосом. Это принесло Тэтчер победу. Впоследствии Маргарет еще дважды переизбиралась на этот пост. Правила она жестко, подавляя все попытки проявить недовольство: протесты, забастовки, стачки. Не удивительно, что при таких раскладах Тэтчер имела самый низкий средний уровень поддержки у населения среди всех послевоенных премьер-министров Великобритании (и даже ниже, чем у ее Консервативной партии). Однако политика это не волновало. Осенью 1990-го вчерашние коллеги просто сместили с ее поста лидера партии, что автоматически означало и отставку с должности премьер-министра.

Интересно После ухода из Палаты общин в 1992 году политику был пожалован пожизненный титул баронессы Тэтчер, что давало ей право заседать в Палате лордов. После ухода из Палаты общин в 1992 году политику был пожалован пожизненный титул баронессы Тэтчер, что давало ей право заседать в Палате лордов.

Смерть Тэтчер Умерла Тэтчер ранним утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле The Ritz Hotel в центре Лондона от инсульта. Она загодя расписала детальный план своих похорон (подготовка к ним велась шесть лет). Отпевали Железную леди в лондонском соборе Святого Павла, а оркестр исполнял избранные произведения английского композитора Эдуарда Элгара.

Фото: Маргарет Тэтчер, 2012 год. Ben Cawthra / www.globallookpress.com

После панихиды состоялась кремация. Прах, согласно воле Тэтчер, похоронили рядом с мужем, который скончался в 2003 году, на кладбище военного госпиталя лондонского района Челси. Похороны обошлись в шесть миллионов фунтов стерлингов.

Фото: Траурный пикет у консульства Великобритании в память о Маргарет Тэтчер, Санкт-Петербург, 2013 год. Алексей Даничев. / РИА «Новости»

Для противников Тэтчер ее смерть стала настоящим торжеством. Люди бурно праздновали, устраивали вечеринки, на которых неизменно звучала песня «Динь-дон, ведьма умерла» из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года. Весной она стала настолько популярной, что заняла в официальном сводном чарте Великобритании второе место.