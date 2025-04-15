По итогам встречи глав МИД стран Евросоюза верховный «дипломат» ЕС Кая Каллас в категорической форме потребовала от европейцев и тех, кто желает когда-нибудь оказаться по ту сторону колючей проволоки, натянутой вокруг европейского «сада», не участвовать в параде Победы на Красной площади, не посылать в Москву свои делегации и уже тем более не привозить подразделения собственных армий для торжественного прохождения по центру Москвы.

Признаюсь, я совершено не поражен такому заявлению Каллас. По материнской линии она внучка члена эстонского военного формирования «Омакайтсе», сотрудничавшего с нацистcкой Германией, а по отцовской — дочь высокопоставленного представителя советской партийной номенклатуры, директора эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР. Каллас просто не может мыслить иначе. Как-то так получилось, что советская «золотая молодежь» с особенно трепетной ненавистью относится к своему советскому прошлому и России как таковой.

Меня куда больше покоробило отсутствие каких-либо внятных возражений мнению наследницы расиста Борреля у прочей европейской политической элиты. Неужели они все согласны с решением Каллас и готовы столь откровенным образом демонстрировать презрение к памяти людей, победивших нацизм и освободивших Европу? Нет, я не говорю о руководстве современной Европы — с ним все ясно. Погрязшее в коррупционных скандалах о нецелевом использовании бюджетных средств для борьбы с инакомыслием, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, или уличенное в плагиате и незаконном присвоении себе докторской степени, как президент Европарламента Роберта Метсола — все это сборище мелких лавочников и мошенников никогда не вызывало сомнений в их нечистоплотности как человеческой, так и политической.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Куда важнее позиция руководства таких стран, как Германия, Италия, Румыния, Венгрия, Франция, Испания, Финляндия и прочих, чьи солдаты непосредственно участвовали в нападении на Советский Союз и повинны в миллионных человеческих жертвах советского народа. Что они-то отмалчиваются? Или нашли себе удобный повод в виде украинского конфликта, чтобы вновь перед всем миром обнажить свою русофобскую сущность? Сущность, которую они и прежде не больно-то скрывали.

Может, и правда, всем им лучше 9 мая поехать в Киев, куда их по такому случаю уже поспешил пригласить Владимир Зеленский?

Стоя на трибуне напротив Крещатика, по которому, возможно, пойдут армейские колонны с нацистскими символами на шевронах, что ставший уже к тому моменту канцлером ФРГ Фридрих Мерц, что нынешний президент Франции Макрон да и сама русофобка Каллас будут смотреться куда органичнее. По крайней мере они там будут на своем месте. Месте нацистов, не оставивших планов покорить и уничтожить Россию.