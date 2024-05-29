Сегодня 23:41 Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем Журналист Авва напомнил, что Запад всегда укрывал даже самых оголтелых нацистов 0 0 0 Фото: Король Великобритании Карл III поправляет маску, Лондон, 2021 год. Pool / Global Look Press Мир

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Канадские эсэсовцы снова спровоцировали скандал. Выяснилось, что король Великобритании в прошлом общался с бывшим членом дивизии СС «Галичина». Даже британская пресса отказывается верить, что монарху было неизвестно прошлое ректора Альбертского университета. Впрочем, Запад всегда покрывал беглых нацистов.

Эсэсовец и король Карла III уличили в том, что в бытность принцем Уэльским он в 1983 году получил почетную юридическую степень из рук бывшего члена дивизии СС «Галичина» Петра Саварина. Тот был ректором в Альбертском университете Канады, где проходило награждение, сообщило британское издание Declassified UK. Особая ирония в том, что Чарльз в своей приветственной речи похвалил тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с фашисткой Германией. Кстати, с престарелым эсэсовцем фотографировался не только принц — принцессу Диану тоже запечатлели рядом с Савариным. Один из таких снимков до сих пор висит на сайте университета. Представители королевской семьи отказались хоть как-то комментировать открывшиеся факты. Однако журналисты уверены: и британские монархи, и канадские власти отлично знали о прошлом Саварина.

Фото: Принц Чарльз и его жена Диана в Ванкувере, май 1986 года. Chuck Stoody / Global Look Press

Кто такой Петр Саварин Петр Саварин родился в 1926 году в селе нынешней Тернопольской области на западе Украины. Молодым 18-летним парнем по своей воле вступил в 14-ю добровольческую пехотную дивизию СС «Галичина»*. Позже, в мемуарах, он назовет себя и сослуживцев «Рыцарями Золотого льва» — такой шеврон носили украинские эсэсовцы.

Интересно Саварин признавался, что воевал не только на Украине — он участвовал в подавлении Словацкого восстания против нацистов осенью 1944 года. Выжившие свидетели утверждали, что зверства дивизии СС «Галичина» намного превосходили по жестокости регулярные части вермахта. Саварин признавался, что воевал не только на Украине — он участвовал в подавлении Словацкого восстания против нацистов осенью 1944 года. Выжившие свидетели утверждали, что зверства дивизии СС «Галичина» намного превосходили по жестокости регулярные части вермахта.

Затем Саварин сражался с партизанами в Югославии, а после их подразделение бросили на защиту рейха в Австрию. Когда стало понятно, что крах неизбежен, эсэсовцы испугались попасть в плен к советским войскам, поэтому переправился через Альпы в Баварию и там сделали то же, что и другие военные преступники: сдались американцам. Проведя всего год в качестве военнопленного, Саварин оказался в Штутгарте. Там он женился на девушке из Канады и переправился на другой континент. О своем прошлом нацист предусмотрительно промолчал. Впрочем, его, как и тысячу других добровольцев дивизии СС «Галичина», канадские власти и не особо расспрашивали.

Фото: Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС «Галиция», 1943 год / Викимедиа

Свежеиспеченный эмигрант выучился на юриста в Альбертском университете и начал адвокатскую практику, совмещая ее с преподаванием в местной украинской школе. Скоро дорос до главы Конгресса украинцев Канады, получил там Шевченковскую медаль и стал президента Всемирного конгресса свободных украинцев. К тому моменту Саварин давно не скрывал своего прошлого. Помимо работы в националистических организациях, был очень дружен с тогдашним канадским премьером Джоном Дифенбейкером — большим поклонником Симона Петлюры и сторонником «расчленения СССР». Саварин добился открытия в Эдмонтоне бюста убийцы тысяч евреев и поляков Романа Шухевича, освящения мемориала дивизии СС «Галичина». Он также написал автобиографию «С собой взяли Украину. От Тернопольщины до Альберты», которую опубликовали в 2007 году в Киеве еще при жизни автора (он умер в 2017 году). Эсэсовца ценили по достоинству, и в 1987 году он получил высшую гражданскую награду новой родины — Орден Канады. Правда, в 2023-м его отобрали: уж очень громким получился скандал с однополчанином Саварина Ярославом Гунько. Канадские власти традиционно сорвали, что не знали о прошлом нациста.

Фото: Бывший член дивизии СС «Галичина» Петр Саварин; высшая гражданская награда Канады — Орден Канады / Викимедиа

Новая жизнь фашизма Важно четко понимать, что политический Запад — как современный, так и послевоенный — фактически реабилитировал фашизм, отметил в разговоре с 360.ru корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва.

Достаточно вспомнить Ганса Глобке, одного из авторов печально известных законов о чистоте немецкой крови и защите немецкой нации, так называемых расовых Нюрнбергских законов. Его идеи стали фундаментом холокоста. Но после войны с помощью западных спецслужб этот человек избежал наказания и спокойно служил советником канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Вадим Авва

Журналист напомнил историю Адольфа Хойзингера. Этот начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск нацистской Германии после 1945 года занял место генерального инспектора бундесвера, а затем вовсе дослужился до председателя военного комитета НАТО. Похожую карьеру сделали еще четверо немецких генералов.

Фото: Слева направо: одним из ключевых участников юридического обоснования преследования евреев Ганс Глобке; военачальник гитлеровской Германии Адольф Хойзингер / Викимедиа

«В 50-х годах XX века в ФРГ был принят ряд законов, который снимал ответственность с бывших чинов Вермахта и гестапо и разрешал им занимать любые государственные должности. Соучастников убийств десятков миллионов людей перестали считать преступниками. А сам фашизм стал лишь инструментом борьбы с „красной угрозой“» — пояснил Авва. У британской аристократии давние связи с нацистами, добавил собеседник 360.ru, Сестры Филиппа, герцога Эдинбургского (мужа Елизаветы II) вышли замуж за немецких аристократов, поддерживающих Гитлера. А теплый прием в Великобритании лидера судетских немцев вообще способствовал началу Второй мировой войны. «Соответственно, если британские монархи и знали о прошлом беглых эсэсовцев, это являлось не каким-то черным пятном, а просто строчкой биографии. Ну вот был такой факт, участвовал человек в массовых убийствах, служил гитлеровскому режиму — ну и что? Сейчас-то у него другая работа», — сказал Авва.

Фото: Командир разговаривает с добровольцами дивизии СС «Галичина», 1944 год. Scherl / Global Look Press

Реакция зависит от СМИ Карлу III придется реагировать на открытие его знакомства с Савариным только в том случае, если журналисты не отпустят эту тему, отметил Авва. Аплодисменты ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Гунько в канадском парламенте тоже прошли бы незамеченными, если бы не СМИ.

Не будь большого медийного скандала — не разовой публикации, а именно большого скандала — ничего бы не случилось. Разве Зеленский произнес какие-то извинительные слова за то, что приветствовал эсэсовца? Нет. Впрочем, это было бы даже странно, ведь дивизия СС «Галичина» — герои сегодняшней Украины. Вадим Авва

В Великобритании эсэсовцы еще не герои, пока их не провозгласили мужественными борцами с «русской угрозой» и пострадавшими от нее. Поэтому король поведет себя по ситуации: будет большой скандал — откажется от награды, не будет — промолчит или скажет, что она никак не связана с фигурой дарителя, подытожил Авва.

* Подразделение ваффен СС, признанное Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.