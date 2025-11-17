Награбленное для Украины. Как Запад тратит активы России и что задумал Трамп

В США оценили в 50% вероятность конфискации замороженных активов России. Конгресс предполагает, что администрация Дональда Трампа пойдет на такой шаг, если примут законопроект о порядке их использования. Давно покушаются на российские средства и в Европе: чего только стоит новый план Урсулы фон дер Ляйен. Как поступят американцы и кто стоит за решениями ЕК, разбирался 360.ru.

Что придумали по теме российских активов в США На возможность конфискации средств указали в материалах бюджетного управления американского законодательного органа. Часть активов, судя по содержанию законопроекта S.2918, хотят перевести на отдельный счет с начислением процентов. После этого их смогут использовать для поддержки Украины. Право президенту США на конфискацию средств даст один из разделов документа — «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев». В конгрессе, сообщил Forbes, предположили, что активы могут изъять в 2026–2028 годах в размере 2,5 миллиарда заблокированных в США российских средств. Сейчас под блокировкой в стране находится порядка пяти миллиардов долларов, принадлежащих России.

Фото: Ansgar Haase/dpa / www.globallookpress.com

Почему Euroclear против предложения ЕК Свои предложения по принудительному изъятию замороженных российских активов направила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: она в том числе упомянула кредит, который могут выделить Украине за счет конфискованных средств. Такой вариант не устроил бельгийскую организацию по управлению активами Euroclear. Генеральный директор депозитария Валери Урбен в интервью изданию Le Monde заявила, что план противоречит международному праву. Более того, после снятия санкций Россия обязательно потребует деньги назад и в случае отказа обратится в суд, который, скорее всего, примет ее сторону. «Вопрос конфискации российских активов вызывает серьезную тревогу у очень многих. Наши китайские и арабские партнеры прямо сказали: „Мы внимательно следим за развитием ситуации“», — отметила Урбен. В Euroclear в целом готовы судиться с ЕС, если объединение решится на кражу активов.

Фото: IMAGO/EVENTPRESS Jeremy Knowles / www.globallookpress.com

Кто надоумил Урсулу фон дер Ляйен Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с 360.ru отметил, что фон дер Ляйен фактически настаивает на грабеже, поскольку действовать в подобном ключе требуют силы глобалистов. Последние пока не начали развивать тему ее предыдущих преступлений и коррупционных схем, связанных с прививками и вакцинацией во время ковида. «Поэтому ее поведение понятно. Макрон, даже этот сумасшедший, и тот сохраняет какие-то остатки здравого смысла и говорит, мол, нет, давайте все-таки воздержимся. В общем, пока у них сложная ситуация», — констатировал он.

Говорить о том, что Украина останется без финансирования, не приходится. Дудчак выразил уверенность, что средства найдут.

Украина на днях получила очередные почти шесть миллиардов евро. Но не от большого согласованного кредита. <…> В ручном режиме по мере необходимости на содержание просроченной киевской власти, поддержание способностей ВСУ деньги находить будут.

Изымут активы или нет, добавил экономист, для России уже не имеет значения: распоряжаться ими страна не может. Запад получает на них прибыль, платит налоги и даже использует для поставки вооружений. «Они сейчас избрали для себя как раз оптимальный путь. <…> Конечно, все прекрасно понимают последствия. Если поступить так, как они планируют, или, по крайней мере, как настаивает Урсула, немцы могут лишиться порядка 100 миллиардов евро активов на эту сумму», — обратил внимание собеседник 360.ru. По словам Дудчака, при уверенности в безнаказанности преступления его бы уже давно совершили.

Фото: Ansgar Haase/dpa / www.globallookpress.com

Как поступит Трамп в вопросе российских активов Euroclear, согласился он, действительно может подать на ЕС и совершенно законно сослаться на положение международного права.

Они любят ходить по красным линиям, на них даже пляшут иногда, играют. Для них ничего святого нет. А что святое на Западе? Частная собственность. И не только частная собственность, но и золотовалютные резервы центральных банков различных стран.

Трамп, предположил экономист, потребует, чтобы первый шаг в вопросе изъятия российских активов сделали европейцы. «Мне так кажется, это больше похоже на его манеру поведения: он не собирается подставлять голову под какие-то возможные, случайные или нет, неприятные последствия. Он все-таки будет настаивать на том, чтобы европейцы сделали первый шаг. А потом отойдет в сторону и скажет: „Вот дураки“», — заключил Дудчак.