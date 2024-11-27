Надежное союзничество или тупик? О важности выбора Казахстана

Публицист Белов: Казахстан не может не учитывать интересы России и Китая

Накануне государственного визита Владимира Путина в Казахстан, в рамках которого пройдут переговоры на высшем уровне, касающиеся в том числе актуальных вопросов региональной и международной безопасности, президент России, как это принято, опубликовал статью в казахстанской прессе о своем видении отношений Москвы и Астаны.

В материале, который озаглавлен как «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», Путин, в частности, отметил, что «сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям».

При этом в тексте довольно четко прослеживается мысль о том, что попытки казахского руководства заигрывать с Западом ни к чему хорошему для народа Казахстана не приведут, а менять партнерство Москвы и Астаны, которое «выстраивается на принципах равноправия и уважения интересов друг друга», на унизительное положение западного вассала максимально глупо и недальновидно.

«Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Казахстаном», — подчеркнул российский президент.