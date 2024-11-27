Надежное союзничество или тупик? О важности выбора Казахстана
Публицист Белов: Казахстан не может не учитывать интересы России и Китая
Накануне государственного визита Владимира Путина в Казахстан, в рамках которого пройдут переговоры на высшем уровне, касающиеся в том числе актуальных вопросов региональной и международной безопасности, президент России, как это принято, опубликовал статью в казахстанской прессе о своем видении отношений Москвы и Астаны.
В материале, который озаглавлен как «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», Путин, в частности, отметил, что «сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям».
При этом в тексте довольно четко прослеживается мысль о том, что попытки казахского руководства заигрывать с Западом ни к чему хорошему для народа Казахстана не приведут, а менять партнерство Москвы и Астаны, которое «выстраивается на принципах равноправия и уважения интересов друг друга», на унизительное положение западного вассала максимально глупо и недальновидно.
«Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Казахстаном», — подчеркнул российский президент.
Народы России и Казахстана связывают близкие ценности, многовековая история жизни в едином государстве и совместные победы, а Москва, выступая крупнейшим экономическим партнером Астаны, готова и в дальнейшем инвестировать в экономику Казахстана немалые средства.
На сегодня объем прямых российских инвестиций в эту среднеазиатскую республику составляет порядка 13 миллиардов долларов. Доля национальных валют во взаиморасчетах между нашими странами постоянно растет, что защищает их от негативного влияния внешней конъюнктуры, читай — всевластия доллара и американских экономических санкций. За девять месяцев 2024 года товарооборот России и Казахстана уже превысил 20 миллиардов долларов.
Особое внимание уделяют гуманитарным вопросам, в частности бережному отношению к русскому языку, для чего Россия оказывает всестороннюю поддержку строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и повышению качества школьного образования на русском языке.
«Россия и Казахстан являются сторонниками интеграции на евразийском пространстве, работают над устранением торговых барьеров. Наши страны находятся в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка», — отметил Путин в статье.
Последнее замечание особенно важно. Находясь географически между двумя крупнейшими полюсами нового многополярного мира — Россией и Китаем, — Казахстан не может не учитывать их геополитические интересы. И только от выбора казахстанского руководства зависит, станет ли республика надежным мостом между Москвой и Пекином или тупиком, который окажется на обочине мировых процессов.
В свое время одна хорошо известная всем страна, тоже имевшая уникальные транзитные преимущества, сделала неправильный выбор. И теперь от ее экономики не осталось и следа, а скоро, весьма вероятно, не будет и самой этой страны.
Это очень яркий и красноречивый пример. Кое-кому стоило бы над ним задуматься.