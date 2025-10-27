Сегодня 15:06 Дональд вновь на тропе войны. Для чего Америке Венесуэла? 0 0 0 Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Дональд Трамп заканчивает войны. Дональд Трамп начинает войны. Со стороны это выглядит как «биполярочка». Однако, похоже, у Большого Дональда есть свой план. И на этот раз в прицеле его пушки оказалась Венесуэла. Впрочем, американцы зарились на нее давно.

Я неслучайно сказал: «В прицеле его пушки». Ведь в Трампе есть что-то от героя Клинта Иствуда — Грязного Гарри. Помните был такой? Трамп очень хочет походить на него. Как говаривал Грязный Гарри: «Это Магнум-44, самый мощный револьвер в мире. Он может снести тебе башку…» У президента США вместо «Магнума-44» — его любимые «Томагавки», «Хаймарсы» и что посильнее, из ядерки, например. Дональд пугает этим американским оружием в каждом втором интервью. А что он делает в каждом первом? Рассказывает, как остановил ту или иную войну. Сколько он там назвал? Семь? Восемь? Все уже сбились со счета. Вот и Афганистан с Пакистаном на днях решил помирить. Но что мы считаем, если вообще считаем? Израиль не атакует сектор Газа? На Ближнем Востоке все хорошо? Об Украине молчу. Дональд говорит и заговаривается. Он наверняка что-то там еще остановит, но исключительно в новостях. Все это сильно напоминает блестящую ленту «Не смотрите наверх». И оттого немного страшно. Или не немного?

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Трамп очень хотел получить Нобелевскую премию мира. На самом деле, хотел, но не очень. Потому что еще больше, чем «останавливать войны», Трамп любит воевать. И когда Нобелевку вручили Марии Корине Мачадо, стало ясно: венесуэльская история начинается. Стартует горячая фаза войны. Она, собственно, и не заканчивалась — просто американцы все никак не могут подвинуть Чавеса, Мадуро, тех, кто не хочет мило ложиться под Вашингтон. Мария Корина Мачадо — типичный американский выкормыш. Я бы сказал, классический. Училась в США, где-то там и проживает, вещая, что режим надо свергать. К тому же она женщина, красивая и умная, а быть женщиной президентом — это тренд. Даже в Ирландии к власти пришла дама. Так что все сходится. Нобелевку Мачадо дали в качестве анонса casus belli. Захотели поставить ее на президенство. Мешает только одно — Венесуэла слишком привлекательна не только для США, но и для Китая, России. Да и в самой стране не все хотят лечь под американцев. Потому может закрутиться конфликт.

Цель его очевидна — пожрать нефть. Она по-прежнему остается великим ресурсом. Второй великий ресурс — литий, которого много в Боливии и Иране. С Тегераном расправиться по-быстрому не удалось — станут играть вдолгую. А вот в Боливии привели своего. Освоение начинается полным ходом. Станет ли богаче сама Боливия? Нет, конечно.

Что говорит Трамп в этом случае по Венесуэле — неважно. Его цель — говорить, чтобы оставаться в новостных лентах. Однако, помимо ресурсов, есть еще одно, простое, топорное, глупое, но крайне важное. Трампа раздражают такие, как Мадуро. Его в принципе бесит, что какая-то Венесуэла не прыгает под дудку. Как так? Кто разрешил?! Потом Трамп, если доживет, конечно, расскажет о том, как навел порядок, как остановил войну. Расскажет, стоя на лужах крови. Это не биполярочка, нет. Это отвратительный, лицемерный мир, где Трамп играет роль Джокера воинствующего постмодернизма, когда деконструируются любые ценности. Ври, ври и снова ври — вот девиз. Впрочем, президент Соединенных Штатов считает, что говорит «правду», ибо реальность давно стерта.

Фото: Derek French/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И раз начал я «Грязным Гарри», то им и закончу. Была там фраза: «Человек должен знать пределы дозволенного». У Трампа, как и у всего политического истеблишмента (не только в США, но на всем Западе) давно стерлись любые пределы и грани. Они начинают войны в реальности, а заканчивают их только в своих фантазиях. Им хорошо в своих омолаживающих камерах, а люди гибнут.