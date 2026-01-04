При Николасе Мадуро венесуэльцам жилось, конечно, плохо. Но разве они, посмотрев на опыт Ирака, Сербии, Ливии, Афганистана, верят, что ради их блага американцы бомбили столицу и выкрали президента? Ни один народ, который брались спасать США, не зажил хорошо. Россия, кстати, единственная страна, чьего лидера американцы не могут безнаказанно выкрасть. И единственная, которая сама может красть чужих президентов, но не делает этого, чтобы не обрушить миропорядок. Мы просто знаем, чем такие игры кончатся?

Чавес. Четыре месяца смерти Я помню, как умирал Уго Чавес. Понимаю, что с 2013 года выросло и начало читать новости целое поколение людей, которые не знают о Чавесе, потому поясняю: это бывший глава Венесуэлы. Социалист, он сначала пытался захватить власть, но проиграл и попал за решетку. Затем вышел и получил кресло президента через выборы, оставаясь в нем до 2013-го. За время президентства Чавеса Венесуэла просела экономически, столкнулась с инфляцией и высокой преступностью. Политика Чавеса была тому виной или санкции, непонятно, поскольку после прихода в этой стране к власти социалистов американцы обрушили на нее шквал санкций, отчего Каракас был вынужден сближаться не только с другими латиноамериканскими изгоями — Чавес даже наладил отношения с Белоруссией. Помню, как в Белоруссии в конце 2000-х продавали огромные спелые манго на развес: это Чавес поставлял их по бартеру, в обмен на тракторы. А в моей родной Тюмени в университете продавали пирожки с манго и бананами — тоже венесуэльскими.

Правление Чавеса оставило смешанные воспоминания. Сначала Венесуэла росла, президент проводил массированные социалистические реформы, наладил медицину, школьное образование, даже создал движение физкультурников. Экономика крепла, пока росли цены на нефть. Потом они стали падать. К 2013 году Венесуэла подошла не в лучшей форме. Строго говоря, умер Чавес как будто бы не в 2013 году, а еще в конце 2012-го. Он долго лежал в больнице, но сообщалось, что подписывает документы, дышит, шутит, даже показывали крайне сомнительно кивавшее тело. Потом говорили: факт смерти скрывали, пока шла борьба за власть. Боролись Николас Мадуро, водитель и телохранитель Чавеса, до сближения с другом Уго работавший автобусным шофером.

Во всех учебниках по мировой экономике вы можете прочитать, что с 2013 года длится венесуэльский экономический кризис. Совпадение или нет, но с приходом Мадуро к власти страна вошла в период гиперинфляции и до сих пор из него не вышла. В тот год инфляция была 56,2%, в следующем — 68,5%. Затем показатели годовой инфляции уже писались с двумя нулями. А потом — с тремя. А потом… Так, в начале 2018-го инфляция в Венесуэле составила 130 060%, а к концу года — свыше миллиона процентов. Килограмм курицы стоил пять килограммов банкнот.

Прямо скажем, жилось венесуэльцам при Мадуро несладко. Но рады ли венесуэльцы, что Николаса Мадуро с женой, как щенков, схватили и вывезли в США, а Дональд Трамп объявил, будто вице-президент Делси Родригес обещала делать все, что скажут США? Правда, потом сама Родригес заявила, что требует отпустить Мадуро. Будут ли венесуэльцы рады переходу власти в руки Родригес — тоже большой вопрос. Она из династийной семьи, ее брат был когда-то вице-президентом.

Демократия с петлей на шее Но оставим Мадуро. Другой пример — Саддам Хусейн. При нем иракцам не всегда жилось плохо — сначала было хорошо. Строил школы, завел в казну доходы от нефтедобычи, проложил дороги, вывел Ирак в лидеры по уровню жизни среди стран Ближнего Востока. Но затем были войны: с Ираном, с Кувейтом. Потом — американцы. Я, конечно, не помню, как приходил к власти Хусейн, но помню, как он уходил. Тридцатого декабря 2006 года пошла на рынок в восточной части Лондона — на Брик-Лейн. Это центр иракских беженцев, средоточие мелкого криминала и контрафакта. Все торговцы включили радио, маленькие телевизоры и слушали сообщение о казни Хусейна. Многие плакали, хотя они оказались на чужбине именно потому, что Хусейн не смог управлять страной так, чтобы она не превратилась в царство нищеты.

Жизнь в Ираке к тому времени стала невыносимой, но стоявшие на Брик-Лейн люди помнили, что таковой ее помогли сделать американцы, еще до бомбежек. Никто их не просил спасать Ирак от Хусейна. Еще один пример. Муаммар Каддафи. Не помню, как он воцарился. Когда его убили, я была дома и с ливийцами не общалась. Но я встречала ливийцев до. В 2000-х в том же Лондоне несколько раз видела арабов из Ливии, которые даже в те годы отзывались о своей джамахирии положительно: соцгарантии, бесплатное обучение, в том числе за границей, стартовый безусловный капитал для младенца при рождении, обеспечение граждан жильем. Ливийцы непременно говорили: «Если бы не годы санкций, мы бы жили лучше всех на Востоке». Заигрался, конечно, джамахирист: 41 год у власти. Но ждали ли ливийцы, что придут американцы и Каддафи буквально разорвут руками?

И хороших крадут В оценке действий США в Венесуэле две составляющие. Первая — правовая, конечно. Что это за жандарм такой? В России давно поняли, что при наших богатствах из Кремля людей не крадут только потому, что есть ядерное оружие — и его много. Иначе бы уже нашли нам применение. Например, как в Афганистане — обслуживать американские самолеты в надежде, что потом американцы позволят зацепиться за шасси.

Каждый раз, когда США бросались разбираться (а в Латинской Америке они делают это регулярно), находились сторонники жандармерии. Обязательно вспоминали, что Хусейн силой удерживал власть, что Каддафи — тоже. Сейчас Мадуро припомнят, как он Чавеса на тот свет не отпускал и допустил инфляцию в миллионы процентов. Но это ложное оправдание. Плохие они были?

Мадуро виноват в инфляции, однако взяли его якобы за наркоторговлю. Я внимательно читала американскую же проправительственную прессу о наркотрафике из Венесуэлы: пишут, что наркокартель «Картель Солнц» там существует предположительно, а плантации коки Мадуро якобы сумел разбить только в 2020-х. И Венесуэла начала мелкое производство наркотика. Штаты вменяли Венесуэле, что на ее территории орудуют группировки колумбийского картеля. При этом самой Колумбии, а также Перу и Боливии, где и производят кокаин, выращивая коку, не предъявляют подобных претензий. Так что обвинить могут в чем угодно: суть не в том, что все эти граждане делали за границами своих стран, а в том, что вообще неважно, чем они занимались, так как взять могут и хороших: Милошевич никого не захватывал, за пределы своего государства не выходил. Как и Караджич. Но сказали, что плохо себя вели дома.

Уже были примеры, когда Соединенные Штаты просто меняли руководство латиноамериканских стран без видимых причин. Обольщаться не стоит. Мы, наверное, можем себе позволить захватывать лидеров слабых стран, поскольку мы единственные, кому США не смогут ничего сделать, не рискуя погибнуть сами. Но надо ли рушить миропорядок?

Со времен латиноамериканских переворотов, проводимых США, они более десятка лидеров сместили и выкрали, нескольких даже посадили или казнили. Что было бы, если бы Россия все эти годы хватала президентов и канцлеров? В Европе, например?

Но это первый нюанс — правовой. Он наводит нас на мысль: пока миропорядок и здравый смысл поддерживает Россия, имеющая ресурсы вести себя, как США, но отказывающаяся это делать.

Для кого работает машина? Есть второй нюанс. Допустим, Мадуро плохой. Допустим, в Венесуэле даже утрутся и примут на царство нобелевского лауреата Марию Мачадо, которая недавно как раз призвала США ввести войска в Венесуэлу. Но верят ли венесуэльцы, что им от этой встряски будет хорошо? Разве зажили сыто иракцы? Ливийцы? Афганцы? Может быть, сербам принесла радость армия США? Боюсь, сербам спокойствие принесла наша армия, когда приехала в Белград и остановила бомбежки. Сербов спасли не американские бомбы, а бросок наших военных на Приштину, который их остановил.

С чего бы венесуэльцам даже и при инфляции в миллион процентов рассчитывать, что после вторжения американцев и внешнего госпереворота им будет житься лучше? Ни один переворот, ни одно вторжение Штаты не совершали для улучшения жизни местного населения. Вернее, каждое свое вторжение они объясняли именно этими благими намерениями, но никогда не привели страну если не к процветанию, то хотя бы к стабилизации.

И сейчас не приведут, вот увидите. Остается радоваться, что у Сталина не одни расстрельные тройки на уме были, а еще ядерная программа. Залог того, что свои проблемы мы будем решать сами.

Венесуэльцам — соболезнования. Не для их процветания завел свою жандармскую машину американский президент Дональд Трамп.