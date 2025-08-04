На мосту Дружбы, соединяющем российский город Ивангород и эстонскую Нарву, установили массивные металлические ворота. Со стороны Эстонии, разумеется. По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу, эти ворота станут частью системы дорожных блокираторов, которые позволят быстро перекрывать проезд транспорта в случае необходимости.

«Кроме того, на подъездах к границе в Нарве устанавливаются выдвижные дорожные блокираторы», — отметили местные СМИ.

Таким образом, можно сказать, что строительство нового железного занавеса», причем буквально на границе Европы и России, уже началось. Дальше — больше. ЕС постепенно приучает сограждан жить в режиме осажденной крепости, наполненной атмосферой враждебности и русофобии. Кому-то может показаться, что это больше символический жест, попытка хоть как-то визуально поддержать антироссийскую пропаганду, каждый день внушающую европейцам страх перед «скорым», а главное «неминуемым» вторжением российских войск.

Увы, но это не так, все намного серьезнее. Свидетельства тому можно найти в недавнем докладе Королевского института международных дел, известного как Chatham House* — одной из наиболее влиятельных мировых организаций, занятых исследованиями в области международных отношений и глобальной политики. Говоря проще, Chatham House — крупнейший британский think tank, чьи аналитические выкладки в итоге неизменно становятся руководством к действию для властей Великобритании.

Так вот, в этот раз Chatham House заговорил о необходимости создания пояса безопасности в акватории Черного и Балтийского морей с тем, чтобы полностью перекрыть России возможность морского сообщения с Европой.