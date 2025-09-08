Моська и Медведь. Старая басня на новый лад, или Зачем Рютте задирает Путина

Не добившись в минувший четверг от Дональда Трампа желаемого, то есть введения против России новых санкций, европейцы продолжили подбадривать сами себя, старательно поддерживая и укрепляя чувство собственной важности. Особо в этом преуспел генсек НАТО Марк Рютте, громогласно заявивший: если ЕС решит разместить своих «миротворцев» на Украине, то никто не сможет этого запретить, даже Москва. Мол, она не указ — что хотим, то и делаем.

«Почему нас вообще должно волновать, что Россия думает о размещении войск на Украине? Украина — суверенное государство, это не их дело. Мы создали НАТО как объединение суверенных государств. Украина — тоже суверенное государство. Если она хочет иметь гарантии безопасности или военное присутствие на своей территории в поддержку мирного соглашения, то это ее право. Никто другой не может за нее решать. И я думаю, нам нужно перестать придавать Путину слишком много веса. Он как губернатор Техаса, не больше. Так что давайте не воспринимать его слишком серьезно», — заявил Рютте.

Что касается «суверенности» современной Украины, то над этим анекдотом даже на Западе уже никто не смеется — устали. А вот сравнение президента России с губернатором одного их крупнейших американских штатов — что-то новенькое, даже весьма забавное.

Помнится, бывший президент США Барак Обама, желая доказать всем, какого «величия» достигли Штаты при его правлении, назвал Россию региональной державой с разорванной в клочья экономикой. Звучало хлестко, но звук оказался пустым.