Моська и Медведь. Старая басня на новый лад, или Зачем Рютте задирает Путина
Не добившись в минувший четверг от Дональда Трампа желаемого, то есть введения против России новых санкций, европейцы продолжили подбадривать сами себя, старательно поддерживая и укрепляя чувство собственной важности. Особо в этом преуспел генсек НАТО Марк Рютте, громогласно заявивший: если ЕС решит разместить своих «миротворцев» на Украине, то никто не сможет этого запретить, даже Москва. Мол, она не указ — что хотим, то и делаем.
«Почему нас вообще должно волновать, что Россия думает о размещении войск на Украине? Украина — суверенное государство, это не их дело. Мы создали НАТО как объединение суверенных государств. Украина — тоже суверенное государство. Если она хочет иметь гарантии безопасности или военное присутствие на своей территории в поддержку мирного соглашения, то это ее право. Никто другой не может за нее решать. И я думаю, нам нужно перестать придавать Путину слишком много веса. Он как губернатор Техаса, не больше. Так что давайте не воспринимать его слишком серьезно», — заявил Рютте.
Что касается «суверенности» современной Украины, то над этим анекдотом даже на Западе уже никто не смеется — устали. А вот сравнение президента России с губернатором одного их крупнейших американских штатов — что-то новенькое, даже весьма забавное.
Помнится, бывший президент США Барак Обама, желая доказать всем, какого «величия» достигли Штаты при его правлении, назвал Россию региональной державой с разорванной в клочья экономикой. Звучало хлестко, но звук оказался пустым.
Согласитесь, как-то странно для мирового гегемона вот уже второй десяток лет пытаться «адскими санкциями» одолеть «региональную державу» и все никак не суметь этого сделать.
Теперь дошло до того, что человек-должность — вроде бы с громким статусом руководителя крупнейшего военного альянса на планете, но абсолютно ничего не решающий — эдакая натовская Моська, пытается за счет оскорблений в адрес лидера России улучшить собственное реноме. Честно говоря, смешно.
Более того, я заметил, что чем хуже на Западе идут дела, тем скандальнее звучат их заявления. Между тем даже коллеги Рютте по НАТО, в частности нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц, признают: Европа перестала быть важным геополитическим игроком, к мнению которого не то что прислушиваются, а просто интересуются.
«Меня беспокоит и, признаюсь, пугает тот факт, что мы, европейцы, сейчас не играем в мире ту роль, которую хотим играть и которую должны играть, чтобы обеспечить адекватную защиту наших интересов», — посетовал бундесканцлер.
Если Рютте хочется с кем-то поспорить, доказывая обратное, то пусть спорит с Мерцем. Нам наблюдать эти европейские рефлексии недосуг.
Что же касается довольно специфического понимания Европой гарантий безопасности, то на все их ужимки и прыжки максимально доходчиво ответил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав планы НАТО ввести свои войска на Украину «собачьей чушью».
«То, чем они занимаются, выражаясь на английском языке, — это bullshit, или просто shit, как угодно называйте. Вот они собираются и рассуждают на тему того, какие гарантии дать этой самой Украине. Они сами себе что-то там придумывают, вытаскивают из разных мест, потом предъявляют в качестве гарантий. Никаких последствий это иметь не будет», — подчеркнул он.
Откровенно говоря, я могу понять, зачем натовский генсек задирает Путина. А что ему, бедолаге, еще остается? Но одно дело, как в известной басне, лаять на слона, совсем другое — злить русского Медведя. Можно ведь и огрести.