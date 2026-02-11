Сегодня 03:28 «Морские терминаторы». Почему в США испугались российских фрегатов 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Мир

Новые российские фрегаты, оснащенные высокоточным оружием, могут стать «морскими терминаторами» для охоты на американские авианосцы. Речь идет о фрегатах проекта 22350, в том числе кораблях «Адмирал Горшков» и «Адмирал Амелько». Их возможности оценил обозреватель The National Interest, военный эксперт Питер Сучу.

Охотники на атомные подлодки противника

Как предположил Сучу, Военно-морской флот России не планирует пока эксплуатировать авианосцы. «Кремль может сосредоточиться на борьбе с американскими авианосцами, используя гораздо меньшие надводные боевые корабли, которые можно было бы использовать в качестве „морских терминаторов“ для охоты на этих гигантов. Как авианосцы в свое время оказались смертельно опасными для некогда грозных линкоров, так и фрегаты проекта 22350 во главе с флагманом „Адмирал Горшков“ смогут благополучно отправлять атомные авианосцы ВМС США на дно морское», — заявил автор материала. Он напомнил слова военного эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александра Степанова — в августе 2025 года тот заявил, что фрегаты проекта 22350 могут выступать охотниками на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com

Сучу привел подробные технические характеристики «Адмирала Горшкова» и «Адмирала Амелько». Цифры довольно впечатляющие: на вооружении «Адмирала Горшкова» с экипажем в 210 человек стоит морское орудие калибра 130 миллиметров, батареи вертикального пуска для ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон», «Ответ», 9М96/9М100, два зенитно-ракетных комплекса «Палаш» и не только.

«Небольшие военные корабли могли бы хорошо зарекомендовать себя в качестве средства ограничения и воспрещения доступа и маневра», — констатировал автор.

Что известно о фрегатах проекта 22350

По информации Министерстве обороны России, корабли проекта 22350 предназначены для решения широкого спектра задач в дальней морской и океанской зоне. Их вооружение позволяет наносить удары по наземным и морским целям, обеспечивать противовоздушную оборону другим кораблям и противолодочную оборону. На вертолетной палубе могут размещаться вертолеты Ка-27. «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350. Этот многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием приняли в состав российского военно-морского флота в 2018 году, а три года спустя доработали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон». Корабль способен наносить точечные и мощные удары по противнику как на море, так и на суше, отмечали в Минобороны. Многие технические задачи и технологии впервые опробовали именно на «Адмирале Горшкове». Он стал базовым для развития фрегатов проекта.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Летом 2025 года на судостроительном заводе ОСК «Северная верфь» в Санкт-Петербурге на воду спустили новейший «Адмирал Амелько». Это пятый фрегат, построенный проекту Северного проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации.

Многоцелевой надводный боевой корабль, названный в честь известного советского флотоводца, тоже несет на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе ракеты «Циркон».

В американском СМИ отметили, что у ВМФ России большие планы на «Адмирала Амелько». Как стало известно TNI, корабль введут в эксплуатацию в 2027 году. Еще три фрегата строятся, всего в рамках проекта их планируется 10.