Монстр из Баку, которого мы взрастили
Азербайджан продолжает риторику против Москвы. Президент Ильхам Алиев заявляет, что Украина «не должна мириться с российской оккупацией», и всячески рассыпается в комплиментах и симпатиях к Киеву, а также требует компенсации за крушение самолета в Актау. Более того, в максимально жестких формулировках. И главное — россияне по-прежнему находятся за решеткой в Баку. А что мы?
Дмитрий Песков заявляет об отношениях Москвы и Баку следующее: «Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет. <…> Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских». Итак, «мы надеемся». Ну-ну.
Надежда, как известно, умирает последней. Но умирает. Как там было у классика? «Надежда — самообман, но это все, что у нас есть. Она ходит по рукам, продавая свою честь…» Мы — точнее, они — все время на что-то надеемся. Результаты печальны. Так когда начнем делать выводы?
Да, уже не высказываемся громогласно о «красных линиях» — научились смолчать там, где надо. Однако теперь избрали старую-новую тактику — кота Леопольда.
Но ведь то, что происходит, — это не сложный период, нет. Это своего рода экспансия.
Мы наблюдаем, как Азербайджан строит из себя большого геополитического игрока. Во-первых, он претендует на серьезный вес и куш в энергетической сфере. Во-вторых, чувствует себя уверенно с точки зрения военной мощи. В-третьих, считает, что все территориальные вопросы, прежде всего с Арменией, урегулирует без России.
Конечно, активно Баку активно руководит Анкара, но кто об этом скажет? А главное — для чего? Азербайджан, напитанный нефтегазовыми деньгами и уверенностью от разрешения карабахского вопроса в свою пользу, чувствует себя по-королевски.
Однако давайте-ка ответим честно, без обиняков, на вопрос, кто сделал для Баку трон? И кто усадил на него Алиева? Мы. Да-да, азербайджанское величие — это во многом следствие российской политики. После развала СССР мы давали соседям максимально выгодные условия в энергетических вопросах.
Огромное количество азербайджанцев отлично чувствовали себя в России. Когда случился последний на сегодня виток конфликта в Нагорном Карабахе, Москва не стала вмешиваться и тем самым негласно поддержала далеко не Ереван. Для самого Алиева условия сформировались максимально благоприятные.
Понятно, что это было взаимовыгодное сотрудничество. Но кто же получал от него больше выгоды? Азербайджан? Россия? Азербайджан, конечно. Он расправил крылья, что называется, и теперь открыто угрожает тем, кто его поддерживал, в том числе нам, и люто дерзит. А мы для чего-то продолжаем надеяться, вести миролюбивую риторику.
Если происходит отвлекающий маневр, то ладно. Но если в Кремле всерьез полагают, что «это просто сложный этап», то жди большей беды. Мы это уже много раз проходили — и на постсоветской территории, и вообще. Ну не понимают, особенно сейчас, здоровых посылов кота Леопольда. Хочешь доказать что-то? Бей. Особенно если бить начинают тебя.
Вразумить Баку не получится. А вот приструнить придется. И пора уже думать как.
Мы взрастили бакинского монстра, и он хочет стать еще влиятельнее и сильнее. Это большая проблема, очень большая. Можно сказать, для России готовится потенциально новая Украина.
Допустить этого ни в коем разе нельзя, потому действовать необходимо на упреждение. И да, МИД пора бы вспомнить, что наши граждане находятся в реальном плену, как заложники, в дико недружественном Баку.