Монстр из Баку, которого мы взрастили

Азербайджан продолжает риторику против Москвы. Президент Ильхам Алиев заявляет, что Украина «не должна мириться с российской оккупацией», и всячески рассыпается в комплиментах и симпатиях к Киеву, а также требует компенсации за крушение самолета в Актау. Более того, в максимально жестких формулировках. И главное — россияне по-прежнему находятся за решеткой в Баку. А что мы?

Дмитрий Песков заявляет об отношениях Москвы и Баку следующее: «Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет. <…> Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских». Итак, «мы надеемся». Ну-ну. Надежда, как известно, умирает последней. Но умирает. Как там было у классика? «Надежда — самообман, но это все, что у нас есть. Она ходит по рукам, продавая свою честь…» Мы — точнее, они — все время на что-то надеемся. Результаты печальны. Так когда начнем делать выводы? Да, уже не высказываемся громогласно о «красных линиях» — научились смолчать там, где надо. Однако теперь избрали старую-новую тактику — кота Леопольда.

Но ведь то, что происходит, — это не сложный период, нет. Это своего рода экспансия.

Мы наблюдаем, как Азербайджан строит из себя большого геополитического игрока. Во-первых, он претендует на серьезный вес и куш в энергетической сфере. Во-вторых, чувствует себя уверенно с точки зрения военной мощи. В-третьих, считает, что все территориальные вопросы, прежде всего с Арменией, урегулирует без России.

Фото: РИА «Новости»

Конечно, активно Баку активно руководит Анкара, но кто об этом скажет? А главное — для чего? Азербайджан, напитанный нефтегазовыми деньгами и уверенностью от разрешения карабахского вопроса в свою пользу, чувствует себя по-королевски. Однако давайте-ка ответим честно, без обиняков, на вопрос, кто сделал для Баку трон? И кто усадил на него Алиева? Мы. Да-да, азербайджанское величие — это во многом следствие российской политики. После развала СССР мы давали соседям максимально выгодные условия в энергетических вопросах. Огромное количество азербайджанцев отлично чувствовали себя в России. Когда случился последний на сегодня виток конфликта в Нагорном Карабахе, Москва не стала вмешиваться и тем самым негласно поддержала далеко не Ереван. Для самого Алиева условия сформировались максимально благоприятные.

Фото: РИА «Новости»

Понятно, что это было взаимовыгодное сотрудничество. Но кто же получал от него больше выгоды? Азербайджан? Россия? Азербайджан, конечно. Он расправил крылья, что называется, и теперь открыто угрожает тем, кто его поддерживал, в том числе нам, и люто дерзит. А мы для чего-то продолжаем надеяться, вести миролюбивую риторику. Если происходит отвлекающий маневр, то ладно. Но если в Кремле всерьез полагают, что «это просто сложный этап», то жди большей беды. Мы это уже много раз проходили — и на постсоветской территории, и вообще. Ну не понимают, особенно сейчас, здоровых посылов кота Леопольда. Хочешь доказать что-то? Бей. Особенно если бить начинают тебя.

Вразумить Баку не получится. А вот приструнить придется. И пора уже думать как.

Мы взрастили бакинского монстра, и он хочет стать еще влиятельнее и сильнее. Это большая проблема, очень большая. Можно сказать, для России готовится потенциально новая Украина. Допустить этого ни в коем разе нельзя, потому действовать необходимо на упреждение. И да, МИД пора бы вспомнить, что наши граждане находятся в реальном плену, как заложники, в дико недружественном Баку.