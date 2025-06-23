«Могут всю страну снести». Жириновский предсказал, чем закончится конфликт Ирана и Израиля

Мир оказался на пороге одного из самых опасных конфликтов XXI века: Израиль уже ударил по объектам ядерной программы Ирана. США привели войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности. На этом фоне в Сети снова вспоминают слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который предрек будущее ирано-израильского конфликта.

США не останутся в стороне

Покойный ныне политик следил за развитием событий на Ближнем Востоке и не раз заявлял, что с этого региона начнется глобальная война. Израиль первым атакует иранские ядерные объекты, а исламское государство обязательно ответит, предсказывал Жириновский. Он не исключал участие США в конфликте.

Основатель ЛДПР считал, что американцы будут преследовать свои экономические и геополитические цели, а также бороться за ресурсы. Масштабного конфликта избежать не удастся.

«Какой у них план? Еще семь стран арабских должны оккупировать и разгромить. Сначала силовой удар по Сирии. И это будет напор против Ирана. В арабских странах силовым методом они как бы опять будут насаждать свою демократизацию. На самом деле цель — взять под контроль все энергоносители, потому что будет энергетический кризис», — привел слова политика сайт kp.ru.