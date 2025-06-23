«Могут всю страну снести». Жириновский предсказал, чем закончится конфликт Ирана и Израиля
Мир оказался на пороге одного из самых опасных конфликтов XXI века: Израиль уже ударил по объектам ядерной программы Ирана. США привели войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности. На этом фоне в Сети снова вспоминают слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который предрек будущее ирано-израильского конфликта.
США не останутся в стороне
Покойный ныне политик следил за развитием событий на Ближнем Востоке и не раз заявлял, что с этого региона начнется глобальная война. Израиль первым атакует иранские ядерные объекты, а исламское государство обязательно ответит, предсказывал Жириновский. Он не исключал участие США в конфликте.
Основатель ЛДПР считал, что американцы будут преследовать свои экономические и геополитические цели, а также бороться за ресурсы. Масштабного конфликта избежать не удастся.
«Какой у них план? Еще семь стран арабских должны оккупировать и разгромить. Сначала силовой удар по Сирии. И это будет напор против Ирана. В арабских странах силовым методом они как бы опять будут насаждать свою демократизацию. На самом деле цель — взять под контроль все энергоносители, потому что будет энергетический кризис», — привел слова политика сайт kp.ru.
Ударом по Ирану США ослабят ЕС и Китай.
Но остается Россия. А как ее ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юге — Сирия, где будет уже установлен проамериканский режим. На юге Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью.
Владимир Жириновский
основатель ЛДПР
«Старший брат» придет на помощь
Жириновский не был уверен в том, что Иран успеет создать ядерное оружие до удара Израиля. Но теперь известно — не успел. Однако политик не сомневался во вмешательства США в военные действия.
«После удара Ирана в Израиле будут какие-то небольшие разрушения. И тогда „старший брат“ придет на помощь. США мобилизует НАТО и начнет бомбить Иран. В том числе применяя очень страшное оружие локального действия. Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести применением одного локального ядерного удара», — подчеркивал Жириновский.
По его прогнозам, дело идет к третьей мировой войне, которая начнется именно с Ближнего Востока. В регионе развернутся такие события, что все забудут об Украине.
«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — предупреждал экс-лидер ЛДПР.