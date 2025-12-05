Моди вручил Путину «Бхагавад-гиту». Какие еще книги дарили президенту?
Президенту России Владимиру Путину подарили копию древнеиндийского философского эпоса «Бхагавад-гиты» на русском языке. Сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру. Какие еще издания вручали лидеру — в материале 360.ru.
Книги для Путина
Российскому президенту часто делают необычные подарки. Были и хрустальный крокодил, и точная копия шапки Мономаха, счастливый советский рубль и живой тигренок, трактор, меч из дамасской стали и драгоценных металлов, часы с кукушкой — перечислять все получится очень долго. Нередко Путину вручают уникальные печатные издания.
- В марте этого года глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил президенту России буддийскую книгу 1942 года издания. Премьер-министр рассказал, что там собраны предсказания о роли России в мире, а также дружбе и партнерстве с его страной.
- В 2024-м глава государства получил переизданный ботанический атлас редких растений Крыма и Кавказа ученого и путешественника Федора Биберштейна, который более 30 лет изучал русскую флору. В новом издании участвовали дети из образовательного центра «Сириус»: они дополнили книгу иллюстрациями.
- Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос не дождался, когда ему дадут слово на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2023 году, так что самочинно прорвался к Владимиру Путину и преподнес ему русско-португальский разговорник.
- В 2012-м премьер-министр России Дмитрий Медведев подарил к 60-летию президента уникальное издание 1910 года: книгу-альбом Александра Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны». Старинцы, рассказывающие историю дворцово-паркового ансамбля, проиллюстрированы работами Евгения Лансере, Константина Сомова и Мстислава Добужинского.
- Вдова Александра Солженицына в 2009 году презентовала Путину первые 11 томов из 30-томного собрания сочинений писателя, которое планировалось к выпуску. Также президенту передали компакт-диски с аудиоверсиями.
- В 2003-м известный член Французской академии Морис Дрюон подарил президенту новые издания своих книг на русском языке. Отец писателя — русский еврей, актер Лазарь Кессель. Во время Второй мировой войны Дрюон с дядей перевели с русского «Песню партизан» — гимн французского Сопротивления, который написала Анна Марли.
«Бхагавад-гита» в России
Книга «Бхагавад-гита» — часть древнеиндийского эпоса «Махабхарата», древнеиндийский священный текст, который датируют примерно I–II веками до нашей эры. В сочинении 18 глав на санскрите. В них разворачивается диалог между царевичем Арджуной и богом Кришной перед началом великой Битвы на Курукшетре.
Арджуна пытается избежать участия в побоище, но Кришна, который обернулся возничим его колесницы, объясняет, что царевич должен исполнить свой долг. Далее следует учение о бессмертии души, карме, освобождении от цикла перерождений с помощью знаний и преданном служении Богу, как высшей цели жизни человека, что позволяет достичь просветления.
До России «Бхагавад-гита» добралась в 1788 году: впервые на русском языке (по английскому переводу) ее издал просветитель и масон Николай Новиков. Это издание было хорошо знакомо Льву Толстому, который высоко ценил книгу и считал, что она учит человека «направлять все свои духовные силы на исполнение долга».
Во всем мире эпос стал популярен вместе с модой на восточные чудеса, просветление, Шамбалу и прочие изыски мистиков. Причем интересовались этой книгой не только нищие духом, но и вполне образованные люди. В свое время физик-теоретик Роберт Оппенгеймер выучил санскрит специально для того, чтобы прочесть «Бхагавад-гиту» в оригинале.
Во время первого ядерного взрыва ученый процитировал оттуда строки: «Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа». Добавил оттуда же фразу, ставшую навсегда его визитной карточкой: «Я — Смерть, великий разрушитель миров».
В 1907-м в России эпос перевели Анна Каменская и Ирина де Манциарли, а через два года появился перевод некой А. П. Казначеевой. Все дамы работали с английскими текстами и оба издания получили изрядную критику, причем о последнем говорили, что книгу трудно узнать даже хорошо знающему человеку.
После революции «Бхагавад-гита» в СССР долгое время не издавалась. В 1956 году вышел первый перевод на русский язык непосредственно с языка оригинала, а позднее, в 1960-м, появился переработанный вариант, который впоследствии неоднократно переиздавали. Автором был академик Борис Смирнов.
Интересно
После книгу еще неоднократно переводили как с языка оригинала, так и с английской версии, что вызывало бесконечные дебаты на тему «чей вариант точнее и правильнее». Со времен перестройки многое сделали для распространения эпоса в России представители общества сознания Кришны (да, те самые, что поют мантру «Харе, Кришна, Харе Рама»).
Перекладывать эпос частями и полностью в разное время пытались не только переводчики, но и литераторы. Последним в 2024 году вышел эквиритмический, то есть с сохранением оригинального стихотворного размера, перевод Глеба Давыдова.
Комментариев к «Бхагавад-гите» тоже напечатали немало: там «отметились» Махатма Ганди, Шри Ауробиндо, Сарвепалли Радхакришнан и Бхактиведанта Свами Прабхупада. Практически все работы можно найти на русском языке.