С Россией лучше дружить. Поймет ли Америка мягкие намеки Путина?
У берегов крупнейшего немецкого порта Любек стал на якорь российский десантный корабль «Александр Шабалин». Стал и стоит вот уже несколько дней. Просто стоит, никому не мешает и нечего не делает. В территориальные воды Германии не заходит и даже не покушается. «Просто наблюдает», как говорилось в одном культовом российском сериале.
Тем не менее его присутствие вызвало форменный переполох у немцев. По данным издания Kieler Nachrichten, 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России бросил якорь к востоку от острова Фемарн. Судно прибыло туда в воскресенье: его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер.
«Мы внимательно следим за кораблем. Он имеет право находиться там, так как стоит за пределами немецких территориальных вод», — сообщил изданию Bild представитель полиции в Бад-Брамштедте Вульф Винтерхофф.
«Россия целенаправленно выбирает морские районы рядом с важными транспортными путями, чтобы демонстрировать там свое присутствие», — заявил эксперт по безопасности из Института политической безопасности в Киле Йоханнес Петерс.
Это я все к чему? Если такое напряжение у европейцев вызывает всего один БДК (большой десантный корабль), входящий в состав Балтийского флота, какова же будет их реакция на весь флот? А на демонстрацию силы нашими ВКС? А на очередные боевые испытания «Орешника»? А если не «Орешника», а чего-то покруче?
Убежден, примерно об этом говорил вчера Владимир Путин, подтрунивая над Европой, наложившей санкции на унитазы в рамках принятого накануне 19-го санкционного пакета.
«Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России», — предупредил президент.
Наложить санкции — одно, но как бы при этом, провоцируя эскалацию с Россией, не наложить чего другого, как в том старом анекдоте про три кнопки, три унитаза и русские танки в Берлине.
Кстати, в том, что касается эскалации и планов Киева при помощи западных союзников ударить по России дальнобойным оружием, то, говоря о такой вероятности, Путин обошелся уже без метафор и эвфемизмов:
«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий. Пусть они об этом подумают».
При всем этом тон вчерашних комментариев российского лидера был подчеркнуто миролюбивым. Мы даже на демарш Дональда Трампа, решившего отменить ранее согласованный саммит в Будапеште и ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, ответили с сожалением и надеждой на то, что рано или поздно до президента Соединенных Штатов дойдет: с Россией все же лучше дружить.
Именно дружить, а то, неровен час, тем, кто предпочел дружбе с нами открытую вражду, не помогут ни кнопочки, ни унитазы. Особенно если их нет.