У берегов крупнейшего немецкого порта Любек стал на якорь российский десантный корабль «Александр Шабалин». Стал и стоит вот уже несколько дней. Просто стоит, никому не мешает и нечего не делает. В территориальные воды Германии не заходит и даже не покушается. «Просто наблюдает», как говорилось в одном культовом российском сериале.

Тем не менее его присутствие вызвало форменный переполох у немцев. По данным издания Kieler Nachrichten, 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России бросил якорь к востоку от острова Фемарн. Судно прибыло туда в воскресенье: его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер. «Мы внимательно следим за кораблем. Он имеет право находиться там, так как стоит за пределами немецких территориальных вод», — сообщил изданию Bild представитель полиции в Бад-Брамштедте Вульф Винтерхофф. «Россия целенаправленно выбирает морские районы рядом с важными транспортными путями, чтобы демонстрировать там свое присутствие», — заявил эксперт по безопасности из Института политической безопасности в Киле Йоханнес Петерс.

Фото: Корабль «Александр Шабалин» / РИА «Новости»

Это я все к чему? Если такое напряжение у европейцев вызывает всего один БДК (большой десантный корабль), входящий в состав Балтийского флота, какова же будет их реакция на весь флот? А на демонстрацию силы нашими ВКС? А на очередные боевые испытания «Орешника»? А если не «Орешника», а чего-то покруче? Убежден, примерно об этом говорил вчера Владимир Путин, подтрунивая над Европой, наложившей санкции на унитазы в рамках принятого накануне 19-го санкционного пакета. «Они им были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они и дальше будут продолжать такую же политику в отношении России», — предупредил президент.

Наложить санкции — одно, но как бы при этом, провоцируя эскалацию с Россией, не наложить чего другого, как в том старом анекдоте про три кнопки, три унитаза и русские танки в Берлине.

Кстати, в том, что касается эскалации и планов Киева при помощи западных союзников ударить по России дальнобойным оружием, то, говоря о такой вероятности, Путин обошелся уже без метафор и эвфемизмов: «Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий. Пусть они об этом подумают».

Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При всем этом тон вчерашних комментариев российского лидера был подчеркнуто миролюбивым. Мы даже на демарш Дональда Трампа, решившего отменить ранее согласованный саммит в Будапеште и ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, ответили с сожалением и надеждой на то, что рано или поздно до президента Соединенных Штатов дойдет: с Россией все же лучше дружить. Именно дружить, а то, неровен час, тем, кто предпочел дружбе с нами открытую вражду, не помогут ни кнопочки, ни унитазы. Особенно если их нет.