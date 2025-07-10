Миссия Free Europe. Спасти Европу от Урсулы фон дер Ляйен

Сегодня депутаты Европарламента попытаются объявить вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Скажу сразу: не все депутаты, а лишь их небольшая часть (капля в море), потому шансов на то, что в этот раз Европа избавится от диктатуры немецкой «гинекологини», не то что немного — их нет абсолютно.

На самом деле это не так важно. Важнее, что в ЕС (тем более в ЕП, где в большинстве своем собраны откровенные отбросы европейского парламентаризма) в принципе нашлись силы, готовые заявить о нежелании строить концлагерь на месте некогда цветущего евросада.

Мотором «антиурсульского» протеста по праву считается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, публично призвавший к отставке главы ЕК и разместивший на своей странице в социальной сети Х плакат с изображением Урсулы и говорящей надписью «Пора уходить».

Список претензий венгерского лидера и его единомышленников к еврофюрерин хорошо известен. Тут и оголтелое продвижение ультралиберальной повестки в ущерб традиционным ценностям, и болезненное пристрастие к зеленой энергетике, так и не доказавшей эффективность, и борьба Брюсселя с любым инакомыслием, а также попытка построить еврорейх (больше похожий на тот самый концлагерь), не считаясь с национальными интересами стран Евросоюза.