Миссия Free Europe. Спасти Европу от Урсулы фон дер Ляйен
Сегодня депутаты Европарламента попытаются объявить вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Скажу сразу: не все депутаты, а лишь их небольшая часть (капля в море), потому шансов на то, что в этот раз Европа избавится от диктатуры немецкой «гинекологини», не то что немного — их нет абсолютно.
На самом деле это не так важно. Важнее, что в ЕС (тем более в ЕП, где в большинстве своем собраны откровенные отбросы европейского парламентаризма) в принципе нашлись силы, готовые заявить о нежелании строить концлагерь на месте некогда цветущего евросада.
Мотором «антиурсульского» протеста по праву считается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, публично призвавший к отставке главы ЕК и разместивший на своей странице в социальной сети Х плакат с изображением Урсулы и говорящей надписью «Пора уходить».
Список претензий венгерского лидера и его единомышленников к еврофюрерин хорошо известен. Тут и оголтелое продвижение ультралиберальной повестки в ущерб традиционным ценностям, и болезненное пристрастие к зеленой энергетике, так и не доказавшей эффективность, и борьба Брюсселя с любым инакомыслием, а также попытка построить еврорейх (больше похожий на тот самый концлагерь), не считаясь с национальными интересами стран Евросоюза.
Отдельных упреков заслуживает проукраинский курс Брюсселя, ведущий Европу не просто к конфронтации, а к прямому военному столкновению с Россией. Говоря об этом, Орбан себя не сдерживает:
«То, что мы видим сегодня в Европе: стагнация, инфляция, рост цен на продовольствие, высокие цены на энергоносители — все это результат военного конфликта. ЕC и Украина уже проиграли, и в этот горький момент европейским лидерам придется признать, что они придерживались ошибочной стратегии».
Но пожалуй, самую точную характеристику вырождению европейской цивилизации, олицетворением которого стала фон дер Ляйен и проводимая ею политика, дал старший советник по демократии, правам человека и труду одного из департаментов Госдепа США Самуэль Сэмпсон.
В статье, опубликованной на сайте американского внешнеполитического ведомства, он написал:
«Преодолевая якоря государственности, культуры и традиций, глобальный либерализм обещал то, что Фрэнсис Фукуяма назвал „концом истории“, окончательное новшество политической жизни. Сегодня это обещание лежит в руинах. Вместо этого продолжается агрессивная кампания против самой западной цивилизации. По всей Европе правительства превратили политические институты в оружие против собственных граждан и против нашего общего наследия. Вместо укрепления демократических принципов Европа превратилась в рассадник цифровой цензуры, массовой миграции, ограничений религиозной свободы и многочисленных других нападок на демократическое самоуправление. Это показывает, что глобальный либеральный проект не способствует расцвету демократии. Скорее, он попирает демократию и западное наследие вместе с ней во имя декадентского правящего класса, боящегося собственного народа».
Слова, достойные пера лучших российских публицистов. Но это написал американец, представитель того самого коллективного Запада, существованию которого и угрожают фон дер Ляйен и присные.
Так что, говоря сегодня Free Europe («Освободите Европу») западные политики, депутаты и интеллектуалы заботятся прежде всего о собственном будущем, не желая становиться жертвами безумия брюссельской ведьмы.