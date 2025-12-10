«Мисс Турция» избила модель на вечеринке в Стамбуле: любовница приревновала турка к россиянке
На закрытой вечеринке влиятельного бизнесмена в Стамбуле разгорелся громкий скандал. Российская модель попала в центр конфликта с любовницей магната — титулованной кикбоксершей и победительницей конкурса красоты. Сам предприниматель предпочел наблюдать за бойней со стороны. Подробности — в материале 360.ru.
Влиятельный хозяин
На тусовке в Турции оказалась 25-летняя модель из Ставрополя по имени Мария — девушка познакомилась с соцсетях с молодым человеком, который пригласил ее на празднование дня рождения 63-летнего турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана.
Именинник оказался довольно влиятельной фигурой. Он входит в правление Ассамблеи турецких экспортеров и занимает пост вице-председателя Стамбульской промышленной палаты.
По словам Марии, на вечеринке влиятельный предприниматель стал проявлять к ней интерес: обнимал, подмигивал и давал недвусмысленные намеки на возможное продолжение общения. Но внимание магната привлекала и другая девушка — Бюшра Каракаш — не только лучшая модель Турции и мира 2022 года, но и участница национальной турецкой сборной по кикбоксингу.
Драка на почве ревности
Конфликт достиг пика, когда Мария и ее ухажер решили уединиться в саду. В этот момент Каракаш внезапно набросилась на россиянку — она громко закричала, схватила ее за волосы и начала таскать. Мария упала и сильно ударилась головой.
Самым интересным моментом в этой истории оказалась реакция хозяина вечеринки, который просто смотрел на бойню девушек и ничего не предпринимал.
Позже оказалось, что нападавшая кикбоксерша — одна из любовниц бизнесмена. Таким образом, ревность стала непосредственной причиной агрессии.
Обращение в прокуратуру
Россиянке удалось чудом выбраться с этой гаремной вечеринки. Но после драки ее состояние ухудшилось: модель долгое время страдала от сильной головной боли, рвоты и тошноты.
Пострадавшая обратилась в турецкую прокуратуру и потребовала привлечь к ответственности как любовницу, так и бизнесмена. Мария считает, что нападение на нее спланировали.
Кто такой Аднан Далгакыран
Попавший в скандал Далгакыран — крупный игрок в промышленном секторе Турции. Он свыше 20 лет возглавляет международный промышленный холдинг. Его фирма входит в топ-5 крупнейших производителей воздушных компрессоров на европейском рынке.
Бизнесмен проявлял интерес к российскому рынку, выступал перед студентами и имел филиалы на территории страны. В связи с этим Далгакыран известен не только в турецких кругах, но и в России.