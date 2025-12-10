Сегодня 18:36 «Мисс Турция» избила модель на вечеринке в Стамбуле: любовница приревновала турка к россиянке 0 0 0 Фото: Соцсети Мир

Драки

Турция

Модели

Скандалы

конкурсы

Стамбул

На закрытой вечеринке влиятельного бизнесмена в Стамбуле разгорелся громкий скандал. Российская модель попала в центр конфликта с любовницей магната — титулованной кикбоксершей и победительницей конкурса красоты. Сам предприниматель предпочел наблюдать за бойней со стороны. Подробности — в материале 360.ru.

Влиятельный хозяин На тусовке в Турции оказалась 25-летняя модель из Ставрополя по имени Мария — девушка познакомилась с соцсетях с молодым человеком, который пригласил ее на празднование дня рождения 63-летнего турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана. Именинник оказался довольно влиятельной фигурой. Он входит в правление Ассамблеи турецких экспортеров и занимает пост вице-председателя Стамбульской промышленной палаты. По словам Марии, на вечеринке влиятельный предприниматель стал проявлять к ней интерес: обнимал, подмигивал и давал недвусмысленные намеки на возможное продолжение общения. Но внимание магната привлекала и другая девушка — Бюшра Каракаш — не только лучшая модель Турции и мира 2022 года, но и участница национальной турецкой сборной по кикбоксингу.

Фото: Соцсети

Драка на почве ревности Конфликт достиг пика, когда Мария и ее ухажер решили уединиться в саду. В этот момент Каракаш внезапно набросилась на россиянку — она громко закричала, схватила ее за волосы и начала таскать. Мария упала и сильно ударилась головой. Самым интересным моментом в этой истории оказалась реакция хозяина вечеринки, который просто смотрел на бойню девушек и ничего не предпринимал. Позже оказалось, что нападавшая кикбоксерша — одна из любовниц бизнесмена. Таким образом, ревность стала непосредственной причиной агрессии.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Обращение в прокуратуру Россиянке удалось чудом выбраться с этой гаремной вечеринки. Но после драки ее состояние ухудшилось: модель долгое время страдала от сильной головной боли, рвоты и тошноты. Пострадавшая обратилась в турецкую прокуратуру и потребовала привлечь к ответственности как любовницу, так и бизнесмена. Мария считает, что нападение на нее спланировали.

Фото: Thomas Frey/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Кто такой Аднан Далгакыран Попавший в скандал Далгакыран — крупный игрок в промышленном секторе Турции. Он свыше 20 лет возглавляет международный промышленный холдинг. Его фирма входит в топ-5 крупнейших производителей воздушных компрессоров на европейском рынке. Бизнесмен проявлял интерес к российскому рынку, выступал перед студентами и имел филиалы на территории страны. В связи с этим Далгакыран известен не только в турецких кругах, но и в России.