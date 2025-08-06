Руководство Азербайджана не исключает приостановку членства в ООН или полный выход из нее. Страна также начала дистанцироваться от таких крупнейших международных структур, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МККК, и это не осталось незамеченным. Вполне возможно, что происходящее — сигнал о том, что президент Ильхам Алиев готовится к войне.

Попытается захватить Армению «Царьград» обратил внимание на новость о том, что посол Венгрии в Армении Анна Мария Шико заявила о возможной приостановке или выхода Азербайджана из ООН. Издание предположило, что страна таким образом готовится к войне и не хочет, чтобы ей помешали международные структуры. Вероятно, Азербайджан может начать новый вооруженный конфликт с Арменией, который начнется с контроля за Зангезурским коридором и захватом Сюника, а закончится полной оккупацией территории страны, допустили авторы материала.

Тут же напомнили они и о том, что дела у азербайджанцев сейчас обстоят не лучшим образом: в государстве растет социальное расслоение, несмотря на рост экономики и огромные доходы от продажи нефти и газа.

Фото: РИА «Новости»

Сложная ситуация сложилась и в руководстве страны: Алиев, получивший власть от отца, внес изменения в Конституцию и поставил свою жену на пост вице-президента. Дети главы государства тоже имеют большое влияние — они контролируют через офшорные фирмы значительную часть бизнеса страны и скупают недвижимость за рубежом. Чтобы отвлечь население от внутриполитической ситуации, Алиев попытается найти внешнего врага, подчеркнуло издание. На протяжении многих лет таким противником являлся Карабах, а теперь — Россия. Именно по этой причине президент Азербайджана начал позволять себе дерзкие высказывания, посчитало издание. По мнению эксперта по военно-политическим вопросам Михаила Александрова, Алиев попытается ослабить возможности ООН с его критикой по правам человека после «этнической чистки армян в захваченном Карабахе». Он добавил, что в стране слабеет эйфория от победы и люди начинают ждать позитивных перемен. Чтобы удержать власть, президент может пойти на репрессивные меры, которые не понравятся ООН. Стоит учитывать и то, что Азербайджан сильно зависит от Турции и Израиля, а также от Великобритании, добавил Александров.

Фото: РИА «Новости»

Кто стоит за Алиевым Политический аналитик Арман Абовян выразил мнение, что такой политический союз имеет общую цель — глобальный проект под названием «Панбританский проект» или «Ост-Индский проект — 2». «Он имеет три направления. Первое — вытеснение России с Южного Кавказа и блокирование Ирана по северной границе. Второе — создание маршрута от Европы до Китая, который бы проходил вне контроля России, Ирана и Китая», — объяснил эксперт. Третьим направлением он назвал формирование геополитической удавки вокруг России. В подтверждение этой теории «Царьград» напомнил о том, что отец Алиева поклялся, что «изгнанные из Карабаха азербайджанцы вернутся». В итоге сын воплотил эти слова в реальность.

По информации издания, нынешний президент Азербайджана пообещал в 2022 году, что в будущем «изгнанные из „Западного Азербайджана“» (имеется в виду Армения) жители снова займут эту территорию.

Фото: РИА «Новости»

«„Изгнано“, правда, было порядка 200 тысяч человек, а „вернуть“ планируют до 1,5 миллиона. Притом что население Армении всего три миллиона», — уточнил «Царьград». Военный эксперт Александр Артамонов отметил, что Алиев получил поддержку от Ми-6 и нефтегазовой компании British Petroleum. С помощью азербайджанского лидера Великобритания попытается достичь своих целей: вытеснить Россию с Южного Кавказа, а затем устроить «возвращение беженцев» в Сюник, спровоцировать конфликт с армянами в регионе, после чего ввести туда войска «для защиты переселенцев». По его оценке, вслед за этим может последовать ввод на Южный Кавказ американских и турецких контингентов и создание базы НАТО на Каспии. Издание добавило, что намерение Азербайджана выйти из ООН четко указывает, что страна не планирует мириться с Россией и будет предпринимать новые антироссийские шаги.