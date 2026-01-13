Мир в геополитическом огне. Где полыхают главные войны и разгораются новые конфликты

Год только начался, а мир уже выглядит так, будто кто-то нажал кнопку ускоренной перемотки к большому кризису. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, масштабные протесты в Иране, угрозы лидера США Дональда Трампа забрать Гренландию и ударить по странам Латинской Америки. При этом никуда не делись старые конфликты. Надежды на перемены в 2026-м оправдались, но не в лучшую сторону.

Главная болевая точка планеты

Основной мировой точкой напряженности остается Ближний Восток, где выросли риски большой региональной войны. Об этом в беседе с 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Он подчеркнул, что объявленная Трампом мирная сделка по сектору Газа начала буксовать из-за отказа участников палестинской группировки ХАМАС сложить оружие и покинуть территорию анклава. «Скорее всего, боевики восстанавливают свой военный потенциал, а значит новая операция ЦАХАЛ на территории анклава не заставит себя долго ждать», — сказал Фельдман. Также выросли риски нового обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном, который охватили масштабные протесты. «Тегеран балансирует на грани больших внутриполитических потрясений, которые будут сопровождаться эскалацией на внешнем контуре», — добавил Фельдман.

Политолог Сергей Станкевич в комментарии ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил, что не ожидает в Иране новой революции со свержением действующего режима, но видит риск кровавой гражданской войны. «Массовые беспорядки уже превратились в вооруженные столкновения. Это может вылиться в то, что города, где идут основные протесты, станут площадками массового кровопролития» — допустил он. По мнению политолога, волну недовольства в Иране разжигают засланные из Израиля и США провокаторы. Кроме того, появление на арене сына шаха Пехлеви опровергает возможность настоящей революции в Иране. Вместо нее есть риск реставрации монархии, которая не устроит уже США. «Американцев вполне устраивает светская власть в лице президента Масуда Пезешкиана. Для них главная проблема — это конклав аятолл и подчиненного этой конгрегации корпуса Стражей Исламской революции», — пояснил Станкевич.

Он отметил, что в этом и заключается опасность гражданской войны, потому что на улицы иранских городов вышли сторонники светской власти и радикалы, готовые снести всю верхушку власти и религиозный совет. «Я все-таки рассчитываю, что в проблему Ирана включится российская дипломатия. В прошлом году наши страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В России есть дипломаты, которые хорошо знают обстановку и специализируются на этом регионе. Они могли стать посредниками в этом конфликте, предотвратив самое плохое, что может случиться», — заявил Станкевич.

Новый тренд боевых действий

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп начал сыпать угрозами в адрес лидеров других стран Латинской Америки. В основном под удар попали руководители стран с сильными левыми настроениями: Кубы, Колумбии и Мексики. По мнению Фельдмана, это грозит континенту потрясениями локального масштаба. «Под эгидой борьбы с наркокартелями Трамп может нанести удары по территории Мексики и Колумбии. Вашингтон усилит давление на Кубу, стремясь установить там проамериканский режим», — допустил эксперт.

Под ударом также окажутся нефтяные танкеры, попавшие в американские санкционные списки, перевозящие сырье из Ирана и Венесуэлы. По примеру США охоту за так называемым российским «теневым флотом» откроют страны Евросоюза и украинские военные. «Терроризм на море грозит стать главным трендом 2026 года», — предупредил Фельдман. Станкевич призвал относиться к заявлениям Трампа взвешено, но настороженно. По его словам, за риторикой Трампа стоит возврат США в эпоху империализма образца начала XX века. «Тогда Соединенные штаты практиковали политику большой дубинки, дипломатию канонерок — так называли боевые корабли военно-морского флота и диктат доллара. Все эти три инструмента мы увидели на деле в Венесуэле», — заявил собеседник 360.ru. Трамп сделал ставку на возвращение Западного полушария под полный контроль США и не исключил, что страна продолжит свою внешнюю политику.

Фельдман допустил, что на промежуточных выборах в США демократы возьмут реванш и вернут себе контроль над Палатой представителей, что поставит крест на амбициозных планах Трампа. «Его геополитические проекты свернут, а все внимание придется отдать внутриполитической борьбе. Не исключено, что дело для него может закончится импичментом. В любом случае политический раскол в США углубится», — добавил он.

Зачем Трампу Гренландия?

Все воинственные заявления Трампа — не более чем политический пиар. Об этом 360.ru заявил политолог и политический советник Сергей Маркелов. Он пояснил, что американский лидер пытается продавить нарратив, что время международного права ушло, теперь наступило право силы. «Деньги, агрессивность, вооружение, желание, мотивация и прочее. Обладателю всего этого можно пренебречь международным правом — это главная история, которая станет развиваться в 2026 году», — сказал Маркелов. По его словам, итог этой борьбы американского лидера зависит от того, какую версию выберет остальной мир. Действия США в Венесуэле могут остаться как реальной борьбой с наркокартелями, так и нарушением суверенитета независимой страны, что грозит Вашингтону потерей авторитета. Для продвижения своего нарратива Трамп заваливает мир своими заявлениями и публикациями в соцсетях, создавая настоящую какофонию и информационное давление. «Еще один, третий принцип его работы, который мы продолжим наблюдать в этом году, — создание глобальной проблемы для решения более мелкой», — добавил Маркелов. В качестве примера он привел Гренландию, которую президент США пообещал взять под контроль любыми способами.

«Гренландия Трампу в принципе не нужна. Можно заключить там кучу договоров с правительством Дании, дать кучу денег этому несчастному населению. Остров его интересует только как инструмент для создания коридора в Арктику», — пояснил Маркелов. Настроив против себя весь Евросоюз, Трамп решает достаточно локальную задачу — получить доступ к полюсу, который уже занят Россией, Китаем и странами Арктического совета. «В Гренландии никого из них нет. Там совершенно спокойно: заходи, строй базу, тоннель и иди в Арктику. Поэтому он продолжит трепать эту тему и дальше, но в состав США остров никогда не войдет. Там будут американцы, но Гренландия американской не станет», — отметил Маркелов. С этим мнением согласились и другие эксперты. Фельдман допустил, что судьба Гренландии решится без силового вмешательства со стороны США. Вместо этого американцы купят симпатии местного населения обещаниями материальных преференций в обмен на добровольный выход из состава Дании. «Трамп сейчас просто поднимает ставки в преддверии переговоров с Копенгагеном. В итоге они могут заключить двустороннее соглашение, по которому формальный политический контроль над островом сохранят датчане, а вся его инфраструктура будет отдана в вечное пользование американцам», — пояснил он.

Станкевич подчеркнул, что Трамп продолжит давить на Данию запугиванием введением войск и продавливанием нарратива, что королевство получило власть над островом без разрешения ООН после Второй мировой войны. «В конце он предложит сделку с проведением референдума о независимости Гренландии, а уже потом новому правительству острова предложат подписать договор об ассоциации с США по модели Пуэрто-Рико», — пояснил политолог. Делать из Гренландии 51-й штат Трамп точно не захочет, потому что неизвестно, за кого станет голосовать население на выборах. На этом фоне продолжатся жалкие попытки Европы шумно протестовать, обещая разместить на территории Гренландии свои войска. «Вся эта суета европейских лидеров ничего кроме скорбного сочувствия не вызывает. Они страшно боятся разозлить Трампа, чтобы он не объявил о выводе с территории ЕС всех войск, оставив бывших союзников без защиты», — добавил Станкевич. Он отметил, что такой сценарий с выходом США из НАТО станет для Европы страшным сном, поэтому она продолжит протестовать вокруг Гренландии, но делать ничего реально не станет.

Риски новых конфликтов и перестройка мира

Количество военных конфликтов и масштабных геополитических потрясений в этом году значительно вырастет, спрогнозировал Фельдман. Он отметил, что значительно усилилась эскалация в Африке. «Гражданская война в Судане окончательно разрушает государственность, создавая гигантскую „черную дыру“ в центре Восточной Африки. Конфликт перекидывается на Чад, ЦАР и Южный Судан», — пояснил он.

Масла в огонь подлило полное разрушение международного права, потому что теперь ведущие мировые державы могут позволить себе любые действия, которые сочтут целесообразными для реализации своих интересов. «Этот период продлится до того момента, пока не сформируется качественно новый миропорядок. Пока очень рано говорить о разграничении зон влияния между США, Китаем и Россией. Эти неформальные границы будут определены не ранее, чем через пять-семь лет», — допустил он. По словам Маркела, мировая триада в лице России, Китая и США останется ведущим мировым игроком, но станет постоянно привлекать других крупных партнеров, временно превращая трио в квартет. «Условно говоря, есть три страны и все остальные. Индия периодически станет присоединяться в качестве четвертой, возможно, ближневосточные монархии по своим мировым отраслям, государства Латинской Америки по своим темам. Но глобально останутся три игрока, к которым никто не сможет приблизиться», — подчеркнул он. Маркелов отметил, что полностью согласен с тем, что число региональных конфликтов в мире возрастет, потому что даже тлеющие противостояния начали серьезно разжигать.

«Сейчас время разбрасывать камни, а не собирать, то есть возрождение старых конфликтов и формирование новых продолжится, где-то просто тлеющих или замороженных», — сказал Маркелов. Он добавил, что не ждет в 2026 году полного завершения ни одного из конфликтов. Все они останутся в различных фазах.

Закончится ли спецоперация в 2026 году?

Российские войска в 2026 году продолжат наступление в зоне спецоперации. Реализации мирного сценария завершения конфликта помешали действия Киева, Лондона и Брюсселя, заявил Фельдман. Он напомнил, что европейские союзники Украины уже публично подтвердили намерение разместить на территории страны свои войска после завершения боевых действий. «Этот вариант неприемлем для Москвы. Переговоры при посредничестве американской стороны продолжатся, но главные события будут разворачиваться на поле боя. До конца года армия России освободит практически всю территорию ДНР и вплотную подойдет к городу Запорожье. Зона безопасности в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях расширится», — заявил эксперт. По словам Маркелова, спецоперация сохранится надолго, но приобретет другие форматы. «Сейчас самая болезненная сторона — это горячий вооруженный конфликт. В разумных пределах времени он уйдет, то есть прекратятся убийства. Но сохранятся теракты, различные попытки нападения на границе. У этого конфликта такая структура», — пояснил он. Когда остановится стрельба, начнется работа дипломатов и восстановление Украины, но на это требуется значительное время.