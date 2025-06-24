«Что они, блин, творят?» Мир Трампа рухнул, не успев начаться

«Израиль и Иран так давно воюют, что уже не знают, что они, [блин], творят». Настолько эмоциональной была реакция президента США на срыв и без того хрупкого перемирия на Ближнем Востоке. Перемирия, точнее «вечного мира», который Дональд Трамп успел записать в свои безусловные победы.

Увы, победы не случилось. Откровенно говоря, вышла «перемога» в худших украинских традициях (говорят же, что со временем «хозяева» становятся похожи на своих «питомцев»), когда шума в медийном поле вроде много, и тянется рука открывать шампанское, но не тут-то было. Повинуясь неумолимому движению «колеса генотьбы» (еще одна чисто украинская фишка) «перемога» стремительно превращается в «зраду». Вот и в этот раз «перемирие Трампа» продержалось всего три часа, спустя которые министр обороны Израиля Исраэль Кац привычно обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и приказал нанести удар по Тегерану. «Пожалуйста, не стреляйте» — только и смог выдавить из себя крайне раздосадованный мировой «гегемон».

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет крупным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!» —написал в своей любимой социальной сети Дональд Трамп, похоже, даже не надеясь на то, что его хоть кто-нибудь услышит и послушает. Чисто по-человечески Донни жаль. Он же так хотел всем добра (ну в своем специфическом американском понимании), даже говорил, что отныне Израиль, Иран и вообще весь Ближний Восток ждут эра процветание и эпоха благоденствия. «Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: „Мир!“ Я знал, что время пришло сейчас. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе страны увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. <…> Будущее Израиля и Ирана неограниченно и наполнено большими перспективами. Да благословит вас Бог обоих!» — заявлял президент США еще сегодня. Что теперь? Трамп, сам того не желая, втянул Америку в затяжную (многие говорят «вечную») войну между непримиримыми врагами. Даже если армия США не будет непосредственно в ней участвовать, одной головной болью у Белого дома точно стало больше.

Теперь, чтобы Трамп ни сделал, он в любом случае окажется виноват. Ударил по Ирану без согласия конгресса? Автократ. Откажется от дальнейшей поддержки Израиля? Предатель исторических союзников США в регионе. Не откажется — пособник кровавого режима Нетаньяху.

Все потому, что международная политика — не стадо коров, и ковбойскими методами в стойло ее на загнать. Тут думать надо.

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но Трамп долго думать не любит. Он вообще заложник простых решений, которые из-за своей очевидности кажутся ему самыми эффективными. Увы, но так это не работает. Ему бы посоветоваться с умными людьми или хотя бы прислушаться к словам замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что с наскока ирано-израильскую проблему не решить. Вместо этого тщеславный американский президент начал мериться с Россией подлодками. Скажите ему уже кто-нибудь, насколько это смешно и… опасно.