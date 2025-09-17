«Милый юноша» Брижит. Как молодой премьер Франции не дает скучать жене Макрона

Себастьен Лекорню занял пост премьера Франции чуть больше недели назад и продолжает оставаться в центре внимания СМИ и соцсетей. Причем связано это даже не с его высокой должностью, а с повышенным интересом к персоне политика со стороны скандальной Брижит Макрон. Чем новый премьер-министр успел так очаровать жену президента республики, разбирался 360.ru.

Путь Лекорню в кресло премьера Себастьен Лекорню возглавил правительство 9 сентября, через несколько дней после отставки Франсуа Байру. Многие обратили внимание, что 39-летнему политику удалось продержаться на высоких должностях все восемь лет с момента избрания Макрона президентом Франции. Свой карьерный путь Лекорню начал с правоцентристской партии Николя Саркози «Союз за народное движение», которую позже преобразовали во фракцию «Республиканцы».

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И так сложилось, что практически всегда Себастьен оказывался «самым молодым» на каждом своем новом посту: самым молодым помощником депутата Национального собрания, помощником министра, главой совета департамента Эр в Нормандии. Когда избрали Макрона, Лекорню оказался стал одним из самых молодых министров в правительстве Эдуара Филиппа. В 2022 году в возрасте 35 лет он получил должность главы Минобороны. Политика даже сравнивали с Талейраном, чье имя, как известно, стало едва ли не нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности.Так, при нем сменилось четыре премьер-министра, но Себастьену все равно удалось продержаться на плаву, установив вдобавок дружеские отношения с Эммануэлем Макроном.

Любимчик Брижит Известно, что Лекорню имеет множество увлечений, в том числе «винтажных»: он ходит на охоту, любит посидеть в тишине, читая книгу с бокалом виски и сигарой. И когда, казалось бы, успевает. Еще одна его слабость, уже не «винтажная», — пародия. Политик увлекается ею давно и с удовольствием копирует Луи де Фюнеса и Бурвиля. В прессе полагают, что именно этот талант особенно «привлек внимание жены президента». Причем настолько привлек, что его даже начали называть любимчиком Брижит.

Фото: IMAGO/JB Autissier / www.globallookpress.com

Говорят, они часто вместе обедают или ужинают, а компанию им порой составляют экс-президент Николя Саркози и его супруга Карла Бруни. По версии некоторых изданий, Лекорню и жену Макрона связывают именно дружеские отношения. Сама Брижит причем называла Себастьена «этим милым юношей», который умеет отлично пародировать иностранных политиков. Также она многозначительно добавляла, что «с ним не скучно». Politico писала, что связь с четой Макрон подтверждал и сам Лекорню. По информации газеты, перед вступлением в должность премьера он обзванивал французских политиков, в том числе левого толка, и в разговоре подчеркивал свою близость к президенту «как в политическом, так и в личном плане».

Фото: Romuald Meigneux/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политические взгляды Лекорню был единственным ребенком в семье, а самое большое влияние на него оказал дед по материнской линии — сторонник генерала Шарля де Голля и бывший участник Сопротивления. Вместе с ним будущий премьер посещал патриотические мероприятия и встречи ветеранов.

Благодаря деду у Лекорню появился нешуточный интерес к политике и армии. В прессе не оставили без внимания и его любовь к наградам. Во время визита в Стокгольм французские репортеры не забыли упомянуть многочисленные медали на его груди, сравнив с советским маршалом.

Фото: Frederic Kern/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Гражданскую позицию политик ярко проявил в вопросе празднования Дня Победы 8 мая. Он раскритиковал идею своего предшественника на посту — председателя правительства Франсуа Байру, который ради экономии предложил отменить праздник. Лекорню отозвал отмену Дня Победы и уточнил, что делает это ради работающих граждан.

Личная жизнь Себастьена Лекорню В прессе также ходит много слухов вокруг личной жизни политика. Известно, что в юношестве Лекорню задумывался о монашестве, но в итоге отказался от этой идеи. Он мало рассказывает о себе на публике, поэтому его отношения до сих пор остаются загадкой и благодатной почвой для различных домыслов. Издание Close с иронией предположило, что именно отсутствие детей и холостяцкий образ жизни политика в итоге имели для Макрона решающее значение.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Лекорню полностью посвящает себя политике, укрепляя дружбу с Макроном посредством ночных бесед», — подчеркнули авторы материала. Позиция по СВО и Украине После начала спецоперации политик поддержал сторону Украины. Он выступал за наращивание поставок помощи ВСУ и заявил, что главной гарантией безопасности республики «остается ее армия». Помимо этого, был одним из тех, кто добивался изъятия доходов от замороженных российских активов. Лекорню утверждал перед депутатами Национального собрания, что изъятие «позволяет сэкономить деньги французских налогоплательщиков» и пойдет «в портфели заказов европейских промышленников». Позже Себастьен призвал изучить «план победы» президента Владимира Зеленского и заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Будучи министром обороны, он осуждал действия американского лидера Дональда Трампа на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Попытки хозяина Белого дома пойти на контакт с Россией «миром через слабость».