Милые бранятся… С чего все решили, что между США и Европой «война»?

Анализируя нынешние отношения между Большой Европой (включая Великобританию, которая каждый раз, когда ей выгодно, старательно демонстрирует, что она сама по себе, но никогда не упускает возможности «порулить» Европой к своей вящей пользе) и Соединенными Штатами Америки многие мои коллеги — как в России, так и за рубежом, — описывают происходящее словом «война». Да, взятым в кавычки, но тем не менее.

Когда начинаешь уточнять, а с чего вы вообще решили, что внутри Запада, который у нас вполне обоснованно принято считать коллективным, происходят «военные действия», обычно в ответ слышишь: «Ну, как же? Гренландия, тарифы, глобалисты и так далее. Речь Вэнса на Мюнхенской конференции, в конце концов». Что касается последнего, то выступление нового (в тот момент даже новоиспеченного) вице-президента США действительно повергло его европейских слушателей в состояние, близкое к шоку и даже частично трепету. Но что такого на самом деле сказал Джей Ди Вэнс? Даже такой ресурс, как «Википедия», которую точно не назовешь антиглобалистским или протрамповским, пишет о той речи следующее, цитирую: «Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своей программной речи на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности открыто и резко раскритиковал руководства европейских стран, заявив, что они отказываются от принципов свободы слова и демократии, которые традиционно считались краеугольными камнями западного мира. Он посчитал, что такая тенденция не только угрожает внутренней стабильности европейских государств, но и ставит под сомнение основы трансатлантического партнерства».

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

То есть, еще раз: Вэнс подверг критике нынешний европейский истеблишмент за чрезмерное увлечение идеологией, в угоду которой в жертву стали приносить основные принципы западной демократии. И в чем он не прав? Достаточно вспомнить случаи с румынским кандидатом в президенты Кэлином Джорджеску или главным оппонентом Макрона во Франции Марин Ле Пен, чтобы оценить верность слов, сказанных посланцем новой американской администрации. Более того, попытка вразумить европейцев, наставить их, так сказать, на путь истинный, была предпринята вовсе не для того, чтобы разругаться с Европой окончательно, а, как пишет «Вики», ради сохранения «основ трансатлантического партнерства».

Лично я не удивлен, что американцев это так беспокоит. Европа, потерявшая всякую связь с реальностью на почве оголтелых русофобии и милитаризма, рискует развалиться, как поздний СССР, и тем самым поставить под угрозу гегемонию всего западного мира. Насколько бы эксцентричным ни был Дональд Трамп, терять по вине европейских бюрократов своего единственного, по сути, союзника, ему явно не с руки.

Даже если 47-й президент сам так не думает, в Белом доме и его окрестностях достаточно неглупых людей, который могут открыть ему глаза на реальное положение дел. Кстати, о Трампе. С ним у Европы вообще не должно быть никаких проблем. Достаточно просто поумерить собственный снобизм и, опять же, избавиться от идеологических наслоений в отношении европейцев к трампизму. Все, что нужно для того, чтобы подружиться с Трампом, — это высказать ему глубочайший респект. Уважение, по-русски. Еще раз пересмотреть культовую сцену из первого «Крестного отца» и просто внимательно осмыслить увиденное.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Все остальное — тарифы, пошлины, Гренландия и прочие хотелки — уже вторично. Даже посылать, извините, Трампа на фиг с его планами оттяпать чужую землю можно вполне без последствий. Главное — делать это «с уважением». В недавнем интервью британскому порталу UnHerd Джей Ди Вэнс четко произнес, что Америка не требует от Европы вассальных взаимоотношений. Достаточно не делать глупостей, в том числе на Украине, итогом которых станет неизбежное поражение не только киевского режима, но и тех, кто все эти годы его пестовал и поддерживал.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Белый дом стремится понять стратегические цели обеих сторон, чтобы положить конец войне. Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело <…>, но вы должны пытаться понять, каковы их стратегические красные линии. Как и должны пытаться понять, что украинцы пытаются вынести из конфликта», — попытался он призвать европейцев к адекватности в их внешней политике. Трамп, коллективный Трамп, на самом деле хочет выйти из Украины, пока киевский аэропорт Борисполь не стал для США новым Сайгоном или Кабулом. И слепое упрямство европейцев в этом вопросе заметно раздражает Америку.

Фото: Jim LoScalzo/POOL / www.globallookpress.com

Раздражает, но не настолько, чтобы послать куда подальше многолетнего союзника, брата фактически, если говорить о Евросоюзе, и перейти на сторону «врага» — России. Делать с нами бизнес и зарабатывать на этом неплохие деньги — это всегда пожалуйста. Но дружить с Россией Штаты не будут никогда. Такова природа человека западного, homo occidentalis, таков его менталитет. Мы для них всегда будем чем-то очень чуждым и непонятным. Загадочными «русскими варварами». Этого уже не изменить.

Европа — совсем другое дело. Потому любые размолвки в рамках трансатлантического союза стоит воспринимать как временные трудности, ссору между любящими супругами, если хотите. А как известно, милые бранятся — только тешатся.

Вот поэтому в размышлениях об американо-европейских разногласиях, обо всех спорах между ними о том, посылать ли на Украину, скажем, немецкие «Таурусы» или британо-французских «миротворцев», необходимо исходить из понимания: все они делают одно общее дело, цели у них одни и те же — глобальное доминирование. Расхождения могут быть только в средствах и методах достижения этих целей. В главном же они, как и прежде, едины. С нашей стороны радоваться каждой новой перебранке между Вашингтоном и Брюсселем, как минимум, недальновидно.