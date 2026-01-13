Издание The New York Times опубликовало интервью с президентом США Дональдом Трампом, которое, по признанию самих газетчиков, длилось два часа и вместило в себя 23 тысячи слов, сказанных нынешним хозяином Белого дома.

Цитировать их все возможности, разумеется, нет. Впрочем, в этом нет и необходимости, а главное — желания, ибо повторять бесконечные панегирики, которые Трамп произносит в свой адрес просто бессмысленно и мало информативно. Ничего нового, кроме набившего уже оскомину «если бы не я все было бы плохо, а вот со мной все будет просто чудесно», он, по сути, не сказал. Тем не менее одна мысль показалась достаточно любопытной. И нет, это не про «карты Зеленского», которых у него нет, и не про то, что, кроме самого Трампа, у киевского узурпатора нет козырей. Кстати, если это оговорка, то точно по Фрейду: только нежелание США допустить победу России все еще удерживает киевский режим на плаву.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Я о другом — о том, что, по словам американского лидера, Россия уважает (читай — боится) только военную силу США и не в грош не ставит Европу и НАТО, которые без Америки просто ничто. При этом Штаты, как несомненный (по мнению Трампа) мировой гегемон, могут позволить себе не соблюдать международное право, пересматривать или даже прекращать действие существующих договоров по контролю над вооружениями, если они, как полагают в Белом доме, невыгодны. Да и вообще, любые дальнейшие переговоры с Россией и Украиной «должны быть увязаны с более широким геополитическим балансом, включая роль Китая и демонстрацию американской военной мощи». Конец цитаты.

А ведь нечто подобное мы уже слышали, причем не единожды. За последние 200 с небольшим лет как минимум дважды в истории европейской цивилизации (к коей США, несомненно, имеют прямое отношение) появлялись безумные лидеры, грезившие о мировом господстве и считавшие, что им никто не указ.

И каждый раз эти лидеры в реализации своих экспансионистских планов спотыкались о ту самую Россию, мнением которой они, как и сегодня Трамп, считали возможным пренебречь. Спотыкались, разбиваясь вдребезги и приходя к печальному для себя финалу. Как заявил накануне лидер Ирана Али Хаменеи, высокомерные владыки и тираны, стремящиеся к мировому господству, обычно оказываются свергнуты на пике своей власти. «И этот тоже будет свергнут», — сказал он о Трампе.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В этом смысле история, как правило, осечек не дает. Но все же есть одно непременное условие, которое должно быть выполнено, прежде чем очередной «мировой жандарм» получит свой бесславный конец: на его пути должна встать Россия. Не всегда по своей воле (чаще по необходимости), но всегда решительно и твердо, не размениваясь ни на какие сомнительные компромиссы ради минимизации ущерба. Попытка избежать противостояния, как правило, заканчивается позором, что было наглядно продемонстрировано участками мюнхенского сговора 1938 года. Напротив, чтобы, встретившись в Ялте, иметь возможность на равных и даже в не которой степени с позиции силы диктовать свои условия как побежденным, так и «союзникам» (прежде всего американским), нашей армии необходимо безоговорочно разгромить врага и быть в шаге о того, чтобы водрузить русский стяг над каким-нибудь очередным рейхстагом. Это я все к чему? К тому, что на Украине мы сегодня воюем не с режимом Владимира Зеленского — он лишь орудие, — а с американским империализмом, в интересах которого всю эту кашу и заварили в 2013 году. Потому попытки завершить конфликт, соглашаясь удовлетворить непомерные хотелки очередного Наполеона, приведут нас не к «Ялте», а к «Мюнхену», вслед за которым мы, по известному изречению, получим не только позор, но и войну.