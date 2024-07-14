Сегодня 23:39 Метили в Трампа — попали в Америку Писатель Беседин: ясности в деле о покушении на Трампа не появится 0 0 0 Фото: IMAGO/Richard B. Levine / Global Look Press Эксклюзив

Мир

Покушение на Дональда Трампа

В Дональда Трампа стреляли. Скоро будут сутки с этого события. Но ясности так и не появится. Одни по-прежнему будут вопить, что Дональд все сам подстроил. Другие расскажут, что демократы и deep state заказали Трампа. Есть, конечно, и третьи — те, кто справедливо замечает, что огромное количество психов вдохновляется на убийства медиа и кино, роликами и музыкой, а после идет стрелять. Мы живем в век не выдерживающей психики. Люди больны — и болезнь периодически прорывается наружу, точно гнойник.

Управляемая истерия Однако эта истерия управляема тоже. Вот в чем фокус. Глупо думать, будто кто-то не направляет этот процесс. Например, кино становится спусковым крючком. Я уже вспоминал фильм «Падение империи» Алекса Гарленда. По сюжету, Силы Запада идут на Вашингтон — убивать неугодного американского президента. Что это за силы? А это тот самый коллективный блоковый Запад, направляемый, как цепной пес deep state’ом. И подобное будоражит психов. Они и раньше стреляли. Не только в президентов, но и в Джона Леннона, например. Так, а что там сам Дональд? Вообще, конечно, люди, всерьез размышляющие о том, что Трамп организовал покушение на самого себя, вызывают удивление. Безусловно, шоу должно продолжаться, но такой ли ценой? Когда в тебя стреляют метров со 130-140 при ветре, станешь ли ты рисковать? А если голову не туда повернул? Что будет? Впрочем, это никогда не отменит криков соответствующих «экспертов» и их апологетов: постанова!

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

В том, собственно, и заключается первая трагедия. Людям все больше плевать на правду, на ее поиски и, тем более, на ее отстаивание. Точно так же, еще сильнее, плевать на правду медиа и блогерам. Они транслируют то, что надо транслировать. Кураторы платят, хозяева решают. Это чудовищный мир тотальной лжи, которая не оставляет шанса на что-то настоящее, искреннее. Ложь убивает И это не пафос большого русского писателя, отнюдь. Потому что ложь убивает — в первую очередь простых, честных людей. Вы знаете, что при покушении на Дональда Трампа погиб человек? Знаете, как его зовут? Кто он? Если честно, то ответ будет: нет, нет, нет. Потому что важен старик Дональд. Меж тем киллер — или кто он там, просто псих, агент deep state? — убил человека. Ни в чем неповинного человека. Его звали Коре Комператоре. Смотрю на фотографию: крепкий, поджарый, бодрый мужчина, выглядит заметно моложе своих лет. Пишут, что у него осталось две дочери. Еще пишут, что Коре регулярно ходил в церковь, был активным гражданином. То есть, исключительно положительный образ.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот таких людей и убивают сегодня. Не только тогда, когда целятся в Трампа, но и постоянно. Убивают искусственным диктатом меньшинств, развязыванием войн по всему миру, бесконечной ложью, оболваниванием через вконец осрамившийся масскульт. Не говорите про плохую Америку. Нет давно никакой Америки. Остался какой-то уродливый мутант, придуманный шайкой патологических престарелых маньяков, решивших превратить все в кашу, чтобы так управлять миром. Но они ошиблись — и вместе с отравленной водой выплеснули и больного ребенка. Он даже и не кричал вовсе. Так, простонал и бросил на прощание: «Beat the bastards! Отомстите за USA!» Уж не знаю, сможет ли кто исполнить его наказ; ведь пули летят, пули…