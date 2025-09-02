Сегодня 17:46 Месть за Пакистан или поддержка Москвы? Почему Индия на самом деле не пустила Баку в ШОС Политолог Семибратов объяснил причины решения Индии по Баку и ШОС 0 0 0 Фото: Изображение сгенерировано нейросетью / 360.ru Мир

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине обернулся провалом для Ильхама Алиева: он не только не встретился с президентом России Владимиром Путиным, но и получил от ворот поворот со стороны Индии — Нарендра Моди взял и заблокировал заявку республики на вступление в ШОС. При этом на полях мероприятия Алиев как мог пытался сохранять плохую мину при плохой игре. Даже улыбался на камеру, сидя рядом с Николом Пашиняном. Но толку-то?

Азербайджан завернули на входе О том, что Индия снова заблокировала заявку Баку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, днем ранее сообщило AnewZ со ссылкой на неназванных азербайджанских официальных лиц. По их оценке, позиция Нью-Дели тесно связана с «братскими отношениями Азербайджана с Пакистаном». А последний, как утверждалось в материале, после консультаций с Баку начал шаги в сторону разморозки диалога с Ереваном.

Что до Армении, то премьер этой страны Никол Пашинян, в отличие от Алиева, все-таки смог переговорить с Путиным. Правда, видео с этой встречи произвело двоякое впечатление. Актриса Яна Поплавская с иронией заметила, что Пашинян во время беседы так ерзал на стуле, словно пытался нащупать еще один стул… «Русские и армяне, конечно, дружественные народы. Но не соросовская крыса Пашинян, предатель и армянского народа, и России. Не брат ты нам… Пашинян», — отрезала она.

Блокировку пути Азербайджана в ШОС источники AnewZ комментировали с негодованием, утверждали, что это решение противоречит принципам многосторонней дипломатии и «шанхайскому духу», которые не допускают переноса двусторонних споров на многосторонние площадки.

Один из собеседников журналистов и вовсе назвал действия Индии демонстрацией ограниченного и близорукого характера политики страны.

Фото: Henning Von Jagow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему Индия против Азербайджана в ШОС Сам Алиев на встрече с премьер-министром страны Мухаммад Шахбаз Шарифом на полях саммита ШОС также обвинял Индию в том, что она пытается мстить Азербайджану. При этом президент республики заверил, что это «не имеет никакого значения», так как братские отношения с Пакистаном стоят превыше всего. В Сети после новостей о том, что Баку пролетел мимо ШОС, начали строить теории, что причина случившегося на самом деле связана с обострением отношений России и Азербайджана. Подтверждение этому искали в длительных беседах Владимира Путина и Нарендры Моди, в том числе в лимузине. Однако в экспертном сообществе эту точку зрения разделили не все. В частности, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев выразил уверенность, что решение заблокировать заявку Азербайджана на вступление в ШОС было принято заранее и последние действия Алиева никак на это не повлияли.

Как не сказалось на этом жесте Нью-Дели и поведение президента Азербайджана на полях саммита, добавил он в беседе с «Ридусом».

Личность Алиева никакого отношения к этому не имеет. Зато теперь, когда Алиев поздравил Пакистан с победой, у него появилось красивое объяснение, почему Индия не хочет видеть Баку в ШОС. Николай Силаев

Причина жеста Индии на самом деле лежит глубже и является отражением индо-пакистанского конфликта, продолжающегося с 1947 года. Причем Исламабад ведет себя похожим образом и не хочет, чтобы в ШОС принимали Армению, у которой с Нью-Дели сложились нормальные отношения.

«В свое время вступление в ШОС Индии и Пакистана произвело эффект разорвавшейся бомбы в хорошем смысле этого слова, но, к сожалению, не уберегло стороны от очередного этапа эскалации и обострения конфликта, что, естественно, приводит в целом к недоверию между Нью-Дели и Исламабадом», — указал в беседе с 360.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

Изначально в ШОС было шесть стран: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Индия и Пакистан вступили в ШОС в 2017 году в качестве полноправных государств-членов. В 2023 году к ШОС присоединился Иран, а летом 2024 года в организацию официально вступила Белоруссия. Афганистан, Монголия обладают статусом государств-наблюдателей при ШОС. Помимо этого, у 14 стран Азии и Африки есть статус «партнер по диалогу ШОС», в их числе: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Вдобавок Индия, считая себя одним из лидеров ШОС, очень нервно реагирует на увеличивающееся количество союзников Пакистана в рамках организации. Так что желание Нью-Дели препятствовать вступлению Баку понятно и даже ожидаемо, констатировал он. Помимо этого, по мнению политолога, на действиях индийской стороны вполне могло сказаться и обострение отношений Москвы и Азербайджана.

«Как показали последние события, Индия остается надежным партнером России, который не испугался вторичных санкций со стороны США, продолжает закупать российские энергоресурсы. И в качестве гипотезы вполне можно предположить, что одним из факторов решения заблокировать вступление Баку в ШОС было и обострение российско-азербайджанских отношений, хотя Москва показывает, что открыта для конструктивного и партнерского диалога», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Впрочем, ситуация вполне может измениться в будущем. Чтобы это произошло, Азербайджану нужно более аккуратно относиться к поставкам оружия в третьи страны, указал Семибратов, потому как Пакистану оттуда, «как через некую перевалочную базу», что-то да шло. И второй момент, конечно, касается отношений с Россией. А наша страна уже давно очень четко обозначила контуры и принципы возвращения к диалогу, дав понять, что не потерпит притеснения своих национальных интересов. Так что Баку остается только сделать правильные выводы. «Поэтому, когда, скажем так, влияние Азербайджана в контексте поддержки Пакистана будет сокращено или даже прекращено и когда российско-азербайджанские отношения придут в норму, то, я думаю, можно будет говорить о полноценном участии республики в Шанхайской организации сотрудничества», — заключил Семибратов.