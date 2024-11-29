Мерзни, мерзни еврохвост! ЕС вот-вот достигнет газовой независимости от России

«По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура до весны будет ниже уровней, наблюдавшихся за последние два года. Это повысит спрос на отопление до самого высокого уровня с начала военного конфликта на Украине. Холодная зима окажет большее давление на и без того высокие цены на газ и электроэнергию. <…> Морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, отбору газа из хранилищ в этом месяце. Это вызывает опасения по поводу конца зимы и сезона пополнения запасов следующим летом», — отметили журналисты.

Между тем их коллеги из Reuters напомнили, что 31 декабря 2024 года истекает транзитный контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в результате чего газ из России перестанет поступать в Центральную Европу по последней оставшейся на сегодня целой трубе. Есть, конечно, еще «Турецкий поток», но он в основном для южных стран ЕС, да и объема его в 31,5 миллиарда кубометров газа в год на всех желающих европейских потребителей явно не хватит.

«Базовый сценарий России заключается в том, что транзита газа через Украину в следующем году не будет, а экспорт российского газа в „дальнее зарубежье“ — термин „Газпрома“ для Европы и Турции, исключая страны бывшего СССР, — как ожидается, сократится на пятую часть в 2025 году чуть менее чем до 39 миллиардов кубометров более чем с 49 миллиардов кубометров, ожидаемых в этом году в связи с закрытием украинского маршрута», — сообщило агентство со ссылкой на анонимный источник.