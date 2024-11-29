Мерзни, мерзни еврохвост! ЕС вот-вот достигнет газовой независимости от России
Публицист Белов: Европе придется думать, как не растерять свое благополучие
«Европу ожидает самая холодная зима с начала военного конфликта на Украине, что создает энергетические риски». Это не я говорю, это Bloomberg написал.
«По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура до весны будет ниже уровней, наблюдавшихся за последние два года. Это повысит спрос на отопление до самого высокого уровня с начала военного конфликта на Украине. Холодная зима окажет большее давление на и без того высокие цены на газ и электроэнергию. <…> Морозная погода и слабый ветер уже привели к более быстрому, чем обычно, отбору газа из хранилищ в этом месяце. Это вызывает опасения по поводу конца зимы и сезона пополнения запасов следующим летом», — отметили журналисты.
Между тем их коллеги из Reuters напомнили, что 31 декабря 2024 года истекает транзитный контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в результате чего газ из России перестанет поступать в Центральную Европу по последней оставшейся на сегодня целой трубе. Есть, конечно, еще «Турецкий поток», но он в основном для южных стран ЕС, да и объема его в 31,5 миллиарда кубометров газа в год на всех желающих европейских потребителей явно не хватит.
«Базовый сценарий России заключается в том, что транзита газа через Украину в следующем году не будет, а экспорт российского газа в „дальнее зарубежье“ — термин „Газпрома“ для Европы и Турции, исключая страны бывшего СССР, — как ожидается, сократится на пятую часть в 2025 году чуть менее чем до 39 миллиардов кубометров более чем с 49 миллиардов кубометров, ожидаемых в этом году в связи с закрытием украинского маршрута», — сообщило агентство со ссылкой на анонимный источник.
Что ж, судя по всему, можно поздравить Европу или лично главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с достижением долгожданной цели — газовой независимости от России. Вот только кому от этого хуже?
Сегодня, 29 ноября, прежний состав ЕК складывает свои полномочия. В том числе уходит «великий европейский дипломат», или скорее «садовник», Жозеп Боррель, до последнего боровшийся с «тоталитарным» российским газом. Так что это и его заслуга. Поздравляем.
На смену ему придет небезызвестная экс-премьер Эстонии Кая Каллас, мечтавшая и, видимо, продолжающая мечтать о победе над Россией (как, кстати, и ее предшественник), о разделении нашей страны и переходе всех ее недр и природных богатств в управление западным компаниям.
Ничего так мастер-план! Хотя, впрочем, в отличие от Борреля, который «джунглей» и их «диких» обитателей жутко боялся, Каллас, не смотри, что эстонка, рассуждает в духе завзятых колонизаторов — британцев или испанцев: прийти и все отобрать. Ну, а тех, кто будет сопротивляться, — в расход.
Вот только пока суровая во всех смыслах реальность диктует совсем другие условия. И это самим «колонизаторам», а не «порабощенным туземцам» приходится думать над тем, как выжить. Как пережить эту зиму, как не замерзнуть? Как, в конце концов, не пустить под откос хваленое европейское благополучие?
Правда, мне почему-то кажется, что эти господа Европу скорее угробят — и сделают это в кратчайшие сроки.