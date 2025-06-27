Сегодня 16:45 Мелони и другие неадекваты, захватившие власть 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, вышла к журналистам на саммите НАТО и тут же стала героиней мемов с большим приветом «наркотической салфетке» Макрона и рехабам. Мимика итальянки была такой, что Дженис Джоплин и Эми Уайнхаус на том свете довольно закивали головами, утверждая знаменитую триаду sex, drugs&rock-n-roll. Но итальянка-то не рок-н-рольщица, а политик. Впрочем, Зеленского тоже кто-то называет президентом, а он так нервно и упорно трет нос, ища взглядом в толпе, что становится забавно, а потом страшно. Кого он ищет? Может быть, дилера?

Шутки шутками, а ведь подобное поведение вызывает даже не опасение, а реальную тревогу. Мелони, окруженная направленными в нее микрофонами, строит такие рожи и так пучит глаза, что 10 наркологов из 10 скажут: «Похоже, тут не обошлось без запрещенных веществ». У нас о таком поведении говорят просто: «Вот это ее штырит!» И действительно — штырит. Тут, конечно, вспоминается еще и Хиллари Клинтон, отчебучивавшая такие вещи на людях, что казалось, будто в нее вселился даже не бес, а могущественный демон. Саму Мелони в употреблении наркотиков ранее не подозревали. Во всяком случае, в общем доступе такой информации нет. Правда, отец ее (на тот момент Джорджа с ним не жила) был в 1995 году пойман с полутора тысячами килограммов каннабиса. Его приговорили к девяти годам тюрьмы. Барыга, в общем.

Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Потом Мелони пробивалась через улицу, фанатела от «Властелина колец» и разрывала TikTok. Ничего незаконного вроде бы не делала. И одно из объяснений ее дичайшего поведения на саммите НАТО — сильнейший стресс, может быть, до кучи активизировавший болезнь. Но тогда спрашивается: чего ты прешься во власть, если так нездорова? Слишком часто западных политиков ловят на дряни в последнее время. Салфетка Макрона, которую он смахнул в ящик стола (многие считают, что это был кокаин), уже стала притчей во языцех. Зеленский — тот вообще каждый раз ведет себя так, что впору вызывать санитаров. Фридриха Мерца также подозревают в употреблении наркотиков. Хантер Байден — о, этот даже не рок-н-рольщик, а образцовый кроулианец, испробовавший все что только можно. Наркоманами считают экс-премьеров Соединенного Королевства Бориса Джонсона и Лиз Трасс. Следы кокаина обнаружили в поместье Чевенинг, которое МИД Британии использует для своих мероприятий.

Фото: Li Ying/XinHua / www.globallookpress.com

Список можно продолжать долго.

И, если мы вспомним массовую культуру, то и в фильмах, и в играх, и в книгах политик обязательно связан с наркотиками. Например, в культовой GTA нам явлен типичный персонаж: он большой чиновник, который проводит время, нюхая кокаин и участвуя в сексуальных вечеринках.

Тут можно и нужно вспомнить легендарные parties у P. Diddy и Джеффри Эпштейна. Нет ничего удивительного в том, что политики сидят на кокаине, потому что это обязательный атрибут людей, наделенных властью. Массовая культура, распространенная через Голливуд, — наркотики. Другой вопрос, что употребляющие политики оказываются слишком слабы: они не в силах противостоять обратной стороне — вот и «плывут» прямо перед камерами. Эти люди уже тронутые, а дальше будет хуже. Ведь после активности, эйфории наступает истощение. Так что стоит ли удивляться, что современная международная политика превратилась в нечто среднее между безумием и абсурдом?

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Они, добравшиеся до власти, выглядят как пигмеи, мыслят как пигмеи, не зная, что такое жизнь и смерть на самом деле, но еще и всякий раз попадают то в наркотические, то в сексуальные скандалы, демонстрируя свою мещанскую пошлость. Им нет дела ни до стран, ни до людей — наркоман зафиксирован исключительно на удовольствии. Потому происходит то, что происходит. Я не утверждаю, что Джорджа Мелони — кокаиновая наркоманка (хотя с Зеленским, без сомнения, все очевидно). Лишь говорю о том, что, если допустить такую мысль, составить портрет личности политиков, то станет ясно, почему происходит весь этот бардак. Собственно, он и является подтверждением неадекватности власть имущих. Их дорожки ведут не туда.