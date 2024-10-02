«Мелкая уголовщина». Журналиста из России силой оттащили от Бербок на Генассамблее ООН

Корреспонденту ВГТРК и главе нью-йоркского корпункта Валентину Богданову, аккредитованному на пресс-лужайку перед штаб-квартирой на Ист-Ривер, понизили уровень аккредитации после того, как он попытался задать вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок. О том, как это произошло, рассказал сам Богданов на стриме ведущей 360.ru Елене Кононовой.

По словам Богданова, аккредитацию ему понизили за обычное выполнение профессиональных обязанностей. Специфика работы любого журналиста на международном мероприятии предполагает общение и получение комментариев от политиков, чем он и занимался.

Неприятное происшествие произошло с российским журналистом во время Генассамблеи ООН. Валентин Богданов спокойно подошел к немецкому министру и обратился с вопросом. В ответ он увидел недовольное лицо Бербок, которая указала ему на круг собравшейся прессы, намекая уйти в ту сторону. После этого к Богданову подошел охранник и силой попытался оттащить журналиста, применив к нему физическую силу.

Воспрепятствование профессиональной деятельности

«Они нашли какие-то пункты, которые запрещают брать интервью, например, у респондентов в случае их нежелания давать интервью. Но есть важная ремарка — это было не интервью. Это был короткий вопрос о необходимости прямых переговоров между Германией и Россией по теме Украины. Он не требовал от Анналены Бербок никакого развернутого ответа», — заявил глава нью-йоркского корпункта.

Богданов напомнил, что Бербок жестом пригласила его направиться в «кружок» немецких журналистов, который был выстроен заранее. Однако там его и оператора тоже ждали неприятности. Сотрудники СМИ не пускали российских коллег и вели себя «по-хамски».

Через пять дней после этого случая Богданову пришло письмо от ООН о понижении уровня его аккредитации в организации. По мнению журналиста, это воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Хулиганство и уголовщина

«Я думаю, что здесь уже речь идет не только о правилах ООН, это элементарное мелкое хулиганство или мелкая уголовщина. <…> Ни в России, ни в Германии, ни в США, ни где-либо еще в мире нельзя просто так подходить к человеку и физически на него воздействовать», — сказал корреспондент.

Он выразил благодарность постпреду РФ при ООН Василию Небензя, который направил ноту секретарю организации Антониу Гутерришу. Российская сторона будет требовать объяснений и извинений, а также возвращения уровня аккредитации Богданова.