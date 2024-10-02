«Мелкая уголовщина». Журналиста из России силой оттащили от Бербок на Генассамблее ООН
Журналиста из РФ Богданова силой оттащили от Бербок на Генассамблее ООН
Корреспонденту ВГТРК и главе нью-йоркского корпункта Валентину Богданову, аккредитованному на пресс-лужайку перед штаб-квартирой на Ист-Ривер, понизили уровень аккредитации после того, как он попытался задать вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок. О том, как это произошло, рассказал сам Богданов на стриме ведущей 360.ru Елене Кононовой.
С чего все началось
Неприятное происшествие произошло с российским журналистом во время Генассамблеи ООН. Валентин Богданов спокойно подошел к немецкому министру и обратился с вопросом. В ответ он увидел недовольное лицо Бербок, которая указала ему на круг собравшейся прессы, намекая уйти в ту сторону. После этого к Богданову подошел охранник и силой попытался оттащить журналиста, применив к нему физическую силу.
По словам Богданова, аккредитацию ему понизили за обычное выполнение профессиональных обязанностей. Специфика работы любого журналиста на международном мероприятии предполагает общение и получение комментариев от политиков, чем он и занимался.
Воспрепятствование профессиональной деятельности
«Они нашли какие-то пункты, которые запрещают брать интервью, например, у респондентов в случае их нежелания давать интервью. Но есть важная ремарка — это было не интервью. Это был короткий вопрос о необходимости прямых переговоров между Германией и Россией по теме Украины. Он не требовал от Анналены Бербок никакого развернутого ответа», — заявил глава нью-йоркского корпункта.
Богданов напомнил, что Бербок жестом пригласила его направиться в «кружок» немецких журналистов, который был выстроен заранее. Однако там его и оператора тоже ждали неприятности. Сотрудники СМИ не пускали российских коллег и вели себя «по-хамски».
Через пять дней после этого случая Богданову пришло письмо от ООН о понижении уровня его аккредитации в организации. По мнению журналиста, это воспрепятствование его профессиональной деятельности.
Хулиганство и уголовщина
«Я думаю, что здесь уже речь идет не только о правилах ООН, это элементарное мелкое хулиганство или мелкая уголовщина. <…> Ни в России, ни в Германии, ни в США, ни где-либо еще в мире нельзя просто так подходить к человеку и физически на него воздействовать», — сказал корреспондент.
Он выразил благодарность постпреду РФ при ООН Василию Небензя, который направил ноту секретарю организации Антониу Гутерришу. Российская сторона будет требовать объяснений и извинений, а также возвращения уровня аккредитации Богданова.