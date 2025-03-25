Медиатор стабильности. Почему Израиль не хочет, чтобы Россия уходила из Сирии
Последние события на Ближнем Востоке в очередной раз показали, что этот регион по-прежнему остается местом нестабильным, требующим пристального внимания, прежде всего со стороны внешних сил. Проблема в том, что силы внутренние веками явно демонстрируют неспособность достичь баланса интересов и при первой возможности рискуют вцепиться друг другу в горло. Или как минимум забрать у соседа то, что плохо лежит.
Недавний, но, увы, вряд ли последний пример на эту тему — государственной переворот в Сирии, который совершили отряды бойцов, собранных, обученных и вооруженных Турцией. Правду сказать, повстанцы, не успев прийти к власти, попытались избавиться от удушающего турецкого контроля, но это никак не помешало официальной Анкаре фактически взять под свой контроль северную часть сирийской территории.
Одновременно с обрушением законной власти Башара Асада наступление на Сирию начал и Израиль, поспешив окончательно оккупировать ту часть Голанских высот, которую до недавних пор контролировали сирийские военные.
Последовавшая за этими событиями внутренняя неразбериха, превратившаяся в итоге в кровавую резню по этническому и религиозному признакам, только усилила ощущение распадающегося государства и его превращение в эдакое сирийское гуляй-поле. Единственным островком стабильности в Сирии оказались российские военные базы Тартус и Хмеймим, куда и устремились сирийские беженцы в поисках спасения и защиты.
На этом фоне политическое руководство Израиля неожиданно для себя пришло к выводу, что только Россия, в силу уникальной способности находить общий язык с противоборствующими сторонами, может стать гарантом стабильности соблюдения баланса интересов важнейших геополитических игроков на Ближнем Востоке.
Об этом, в частности, написал британский аналитический центр Chatham House, признанный у нас нежелательной организацией.
«Москва продемонстрировала способность разделять свои отношения на части, поддерживая связи с Израилем и одновременно углубляя сотрудничество с Тегераном и его союзниками — то есть с субъектами, в корне враждебными интересам Израиля». Конец цитаты.
Парадокс, но это правда: США, дипломатия которых и раньше строилась лишь на военной силе и экономических санкциях, Европа, увлеченная войной с Россией, на которую сама Россия так и не явилась, британцы, блестяще умеющие интриговать, но не сумевшие избавиться от врожденного высокомерия, чтобы вести доброжелательный и равноправный диалог с любым партнером, — все они оказались непригодны для роли медиатора.
Непригодны просто потому, что так и не научились разговаривать по-человечески. Без угроз, истерик, двойного дна и закулисных интриг.
И внезапно выяснилось, что именно эта способность стала определяющей для успеха многостороннего диалога на Ближнем Востоке. Диалога, который без России вести явно не получается.