Медиатор стабильности. Почему Израиль не хочет, чтобы Россия уходила из Сирии

Последние события на Ближнем Востоке в очередной раз показали, что этот регион по-прежнему остается местом нестабильным, требующим пристального внимания, прежде всего со стороны внешних сил. Проблема в том, что силы внутренние веками явно демонстрируют неспособность достичь баланса интересов и при первой возможности рискуют вцепиться друг другу в горло. Или как минимум забрать у соседа то, что плохо лежит.

Недавний, но, увы, вряд ли последний пример на эту тему — государственной переворот в Сирии, который совершили отряды бойцов, собранных, обученных и вооруженных Турцией. Правду сказать, повстанцы, не успев прийти к власти, попытались избавиться от удушающего турецкого контроля, но это никак не помешало официальной Анкаре фактически взять под свой контроль северную часть сирийской территории.

Одновременно с обрушением законной власти Башара Асада наступление на Сирию начал и Израиль, поспешив окончательно оккупировать ту часть Голанских высот, которую до недавних пор контролировали сирийские военные.

Последовавшая за этими событиями внутренняя неразбериха, превратившаяся в итоге в кровавую резню по этническому и религиозному признакам, только усилила ощущение распадающегося государства и его превращение в эдакое сирийское гуляй-поле. Единственным островком стабильности в Сирии оказались российские военные базы Тартус и Хмеймим, куда и устремились сирийские беженцы в поисках спасения и защиты.