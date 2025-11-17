Сегодня 16:53 Матери дали пакет костей, убийцам — пожизненное: суд поставил точку в деле Яны Легкодимовой 0 0 0 Фото: Соцсети Галины Легкодимовой Мир

Пожизненные сроки получили обвиняемые в убийстве 23-летней жительницы Атырау Яны Легкодимовой инженер Ризуан Хайржанов и его приятель Алтынбек Катимов. Обвинение доказало, что мужчины заранее готовили расправу и придумали, как избавиться от тела, чтобы отвести от себя подозрение. Это им почти удалось, ведь от трупа осталось только несколько костей. Осужденных выдала их переписка, а также дневник, который вела жертва. 360.ru восстановил всю цепочку событий по делу о гибели девушки.

Как пропала Яна Легкодимова

Сотрудница геологоразведочного института Атырау Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. За день до своего исчезновения девушка написала сообщение находившейся в командировке матери Галине, что с ней все в порядке. На следующий день она перестала выходить на связь. Обеспокоенная мать попросила родственников проверить квартиру. Яны там не оказалось, а особое опасение вызвали оставленные куртка, зарядка и наушники, которые пропавшая всегда носила с собой. Вернувшаяся домой Галина нашла дневник дочери, в котором та писала, что у нее завязались отношения с молодым человеком, которого она называла «Р». Через друзей Яны мать узнала полное имя возлюбленного — Ризуан. Она тут же связалась с ним, чтобы узнать, когда в последний раз мужчина видел дочь, но в ответ получила лишь невнятное мычание. После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали Ризуана и его приятеля Алтынбека. В ходе допроса подозреваемые признались, что задушили Яну и выбросили тело в реку Урал. Поиски останков заняли долгие восемь месяцев.

За что убили Яну Легкодимову

Фото: Соцсети Галины Легкодимовой

С Ризуаном Хайржановым Яна Легкодимова познакомилась во время учебы в университете. Между ними завязались отношения, но возлюбленный скрывал от девушки, что у него есть невеста. Обман раскрылся только спустя несколько месяцев. Тогда Яна объявила, что разрывает отношения и Ризуаном и раскроет невесте правду о его регулярных изменах. Но молодой человек начал говорить, что она его «угрозами не удержит». «Да, я создал тебе кучу проблем, поэтому ты мне мстишь», — написал он. Параллельно Ризуан вел переписку со своим другом Алтынбеком, с которым обсуждал варианты избавления от надоевшей любовницы. Среди вариантов они рассматривали забитие молотком или топором, расстрел, смертельное отравление и утопление с последующей инсценировкой суицида. «Может, сбросить с балкона? Или отравить? Нет, лучше задушить», — зачитывали в суде переписку подсудимых. Заговорщики остановились на последнем варианте. Ризуан выманил девушку из дома и расправился с ней в своей машине. Алтынбек держал дверь, чтобы жертва не могла вырваться. Труп молодые люди сбросили в Урал, а после пошли в бар, чтобы отметить завершенное дело. В дальнейшей переписке осужденные обсуждали, как избавиться от следов преступления. «Не психуй. Сейчас все убери, промой, следы могли остаться», — давал советы владельцу машины Алтынбек, добавляя, что «мы и пострашнее вещи делали».

Как искали Яну Легкодимову

Фото: Соцсети Галины Легкодимовой

Пока подозреваемые находились в следственном изоляторе, спасатели и полиция занимались поисками тела убитой девушки. Они продолжались почти восемь месяцев. Казахстанские правозащитники били тревогу, сообщая, что вместо слаженной работы правоохранители и сотрудники экстренных служб сидели на берегу в машинах, хотя должны были искать тело пропавшей девушки. «Мы просим ДЧС и волонтерские группы до наступления сильных заморозков обойти близлежащие территории и берега. Яна весит 46 килограммов — возможно, ее сложно увидеть», — писали в начале декабря прошлого года правозащитники. Безутешная Галина заявляла, что окончательно разочаровалась в жизни, теперь хочет только похоронить дочь и добиться максимального наказания нелюдям. На время зимы поиски тела прекратились и возобновились только в марте. В конце июня группа туристов нашла на берегу Урала остатки скелета. Экспертиза подтвердила, что это Яна, и матери передали останки дочери. «Я сидела возле морга, обнимала пакет с костями, потому что мне некого было больше обнять», — рассказывала Галина. После проведения экспертиз дело передали в суд.

Фото: Соцсети Галины Легкодимовой

«Вы убили ее потому, что она вас любила» Первоначально Ризуану Хайржанову и Алтынбеку Катимову предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору, но после статью ужесточили и добавили наем. В переписке обвиняемых криминалисты обнаружили, что возлюбленный Яны предлагал своему приятелю вознаграждение в 500 тысяч тенге (956 долларов). Во столько Ризуан оценил жизнь девушки. Отец главного фигуранта дела просил суд оправдать сына. Он заявил, что ставшая основным доказательством переписка представляла собой «шуточный диалог». Только, кроме расправы, молодые люди обсуждали еще и изнасилование трупа, а также что делать с тем, что тело после смерти опорожняется. Из переписки следует, что убить Яну они решили, потому что она — девушка, которая может разоблачить измену Ризуана. Прокуратура потребовала для обоих фигурантов пожизненного лишения свободы. В ходе судебного заседания Хайржанов заявил, что решил расстаться с Яной из-за ее работы в эскорте и наркозависимости, но привести доказательства не смог, что суд учел при вынесении приговора. «Вы убили ее потому, что она вас любила. Очерняя потерпевшую, вы доказываете, что до сих пор не осознали произошедшее», — заявила судья.

Фото: Соцсети Галины Легкодимовой

Но эта реплика не остановила Ризуана. В последнем слове он попросил не наказывать слишком строго, потому что он «еще молод и хочет насладиться жизнью». После оглашения приговора в виде пожизненного лишения свободы судья проиллюстрировала свое решение фотографией останков убитой девушки. «Посмотрите, что осталось от Яны. Отсутствуют нижняя часть челюсти, руки, ноги и таз. Ее тело разорвали животные. Где остальная часть? Поэтому суд назначил вам самое суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Казахстан», — пояснила судья. Мать убитой Галина Легкодимова заявила, что пришла на оглашение приговора проигравшей, потому что дочь ей никто уже не вернет. «У нас в стране нет смертной казни, поэтому я поддерживаю решение суда. Хочу сказать огромное спасибо казахстанцам за поддержку», — добавила она. Пожизненный приговор осужденным убийцам присутствовавшие в зале встретили аплодисментами. До этапирования в тюрьму «Черный беркут» Хайржанов и Катимов останутся в следственном изоляторе. Вероятно, они используют возможность обжаловать приговор.