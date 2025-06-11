Сегодня 14:17 Расстрел Европы: почему массовые убийства становятся нормой 0 0 0 Фото: He Canling/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Германия

США

Убийства

Дети

Школы

Преступления

Европа

Россия

Школьники

Запад

Освальд Шпенглер, великий немецкий мыслитель, в начале ХХ века опубликовал легендарный философский труд, чье название стало нарицательным — «Закат Европы». Ведущие российских телепередач очень любят вспоминать эту книгу, правда, смутно представляя, о чем на самом деле писал автор. Или они просто не читали. Однако в современных реалиях правильно говорить о расстреле Европы, ведь трагические новости вылетают одна за другой, как пули.

В школе Граца, это когда-то спокойная Австрия, погибло 11 человек. Прежде всего школьники. Раненых более 30. В учреждение заявился убийца и начал расстреливать людей. Позже его нашли мертвым в туалете. Это один из тех массовых расстрелов, происходящих в Европе все чаще. Есть и еще один популярный способ излить психопатию — врезаться на автомобиле в толпу. Подобные сообщения настолько часты, что становятся нормой. Они больше не шокируют, не удивляют. Когда нелюдь идет расстреливать детей в школе, он, несомненно, действует осмысленно, вдумчиво, неимпульсивно. Планомерно готовится. Поэтому тут мы имеем дело с систематизированным, упорядоченным злом. Со злом неситуативным, осмысленным, при этом имеющим в основе своей патологическую природу. Подготовка к расстрелу ведется тщательно, сам процесс фиксируется — лучше всего на камеру. Тут можно вспомнить, как стрелок в Новой Зеландии вел прямую трансляцию в социальных сетях — снимал и демонстрировал, как убивал людей.

Фото: Zhu Zhentao/XinHua / www.globallookpress.com

Есть и ситуативные вспышки гнева. Например, во французском Ножан-сюр-Марн ассистент преподавателя получил ранение от коллеги, а в испанском Камбрильсе мигрант из Сенегала ударил уборщика из-за шума от работы воздуходувки. Или более известный эпизод. Уроженка Болгарии, которая убивала и ранила в Германии. Во всех вышеупомянутых случаях орудием преступления служил нож. Это неконтролируемые проявления безумия. Это ситуативное зло, когда человек вдруг превращается в Майкла Майерса из слэшера «Хэллоуин».

Фото: PJ Heller/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

За такими формами убийств стоят, в общем-то, две простые, но не всем очевидные вещи. Во-первых, люди и человечество находятся на постоянном взводе. Это колоссальное напряжение, не находящее выхода, — оно уродует человека. Ленты новостей в социальных сетях одна страшнее другой.

Зудящий шум улицы, раздражение близких, наэлектризованность атмосферы и прочее, прочее — современный человек существует в постоянном стрессе, и, как итог, у многих не выдерживает психика.

Таких «многих» с каждым днем становится все больше. Во-вторых, оно, казалось бы, противоречит первому пункту, но, если вдуматься, лишь венчает и дополняет его. Современный человек с самого детства не учится сопереживать: эмпатию и милосердие выкорчевывают из него уже на ранних этапах. Огромный поток информации, предельно жесткой и реалистичной, вынуждает организм адаптироваться и, как следствие, не сопереживать другому.

Фото: Li Ying/XinHua / www.globallookpress.com

В том числе поэтому, хотя тут есть некоторое упрощение, современные ребята не испытывают сострадания к окружающим. Уставшие, изнеженные, они вечно скучают и развлекают себя самыми радикальными способами. От Альбера Камю до Брета Истона Эллиса — все это описано, но толку? Пожалуй, лучше всего природу такого насилия показал в своих фильмах великий Михаэль Ханеке. «Странные игры» (их еще переводят как «Забавные игры») — это своего рода наглядное пособие в этом вопросе. «Видео Бенни» и «Хэппи-энд» — туда же. Но могут ли произведения искусства изменить ситуацию? И почему я вообще говорю об этом? Тут все одновременно просто и сложно. И в США, откуда все и начиналось (более 7000 расстрелянных с 2010 года), и в Европе, и, в конечном счете, у нас в России делают акцент на фактической безопасности, но эффективность такого подхода, как видим, низкая.

Почему? Потому что работать надо в первую очередь с сознанием, с душой и сердцем. Возможно, звучит несколько патетически и философично, но это действительно так.

Ведь мышление современного человека, к сожалению, все больше напоминает жуткий фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». И это диагноз.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Человеческая жизнь ничего не стоит. Данную фразу можно и нужно трактовать на разных уровнях и в разных сферах. Другого варианта нет. Мы действительно вернулись даже не в Средневековье, а в его оборотную, темную сторону, где другого убивают ради подавления. Теперь и Западу, и России, и Азии — всем необходимо своего рода новое просвещение (можно писать и так — Просвещение). Нужно прежде всего возвращать понимание ценности человеческой жизни. Мы же, очевидно, существуем в сбитой системе координат. Старый мир кончился, а каким будет новый, пока что никто не понимает. Кризис же наступает тогда, когда, как писал Грамши, старое отмирает, а новое не появляется. Отсюда и разворачивающаяся трагедия, из которой есть, на скромный взгляд, только один выход — морально-этический.