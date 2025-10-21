21 октября 2025 11:46 Маргарет Тэтчер из Нары или Трамп в юбке: что известно о первой женщине-премьере Японии 0 0 0 Фото: Yoshio Tsunoda, POOL / www.globallookpress.com Мир

Во вторник, 21 октября 2025 года, Япония вписала новую страницу в свою историю. Парламент страны утвердил Санаэ Такаити на посту премьер-министра. Впервые эту должность заняла женщина. Для государства с консервативными политическими традициями ее назначение стало знаковым событием. Что известно о Такаити — в материале 360.ru.

Как складывалась карьера Санаэ Такаити Будущий премьер-министр родилась 7 марта 1961 года в Наре в семье, где никто не был связан с политикой. Поначалу и сама Такаити начала строить совсем другую карьеру, став телеведущей. В 1992-м она проявила себя как технологический предприниматель, основав и возглавив компанию Kansai Hi-Vision. Ее интересовали технологии и особенно вопросы кибербезопасности. Политическая карьера Санаэ Такаити началась в 1993-м. Она прошла путь от независимого депутата до лидера Либерально-демократической партии Японии, председателем которой стала 4 октября нынешнего года.

Фото: YOSHIO TSUNODA / www.globallookpress.com

Свой первый министерский портфель она получила еще в 2006 году при экс-премьере Синдзо Абэ, пишет РБК. С тех пор курировала самые разные направления: от науки до дел Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы). Основные лозунги Такаити звучат довольно консервативно: «вернуть Японию на вершину», «сделать Японию сильной». Многие сравнивают ее с лидером США Дональдом Трампом, который собрался «сделать Америку снова великой». Другие проводят аналогии с Маргарет Тэтчер. Однако, в отличие от британской железной леди, японский политик обладает рядом уникальных для высокопоставленного чиновника увлечений, и именно хобби делают образ нового премьера объемным и живым.

Необычные увлечения Санаэ Такаити Барабанщица-металлист. Еще со школы Такаити играет на ударных, а ее страсть — хэви-метал. В студенческие годы она сама была участницей метал-группы, а среди ее любимых рок-коллективов — Iron Maiden, Black Sabbath и X Japan. Дома у политика имеется электронная ударная установка, на которой она регулярно играет.

Байкерша. В молодости Такаити была заядлой мотоциклисткой и рассекала по улицам на Kawasaki Z400GP. С приходом в политику она оставила рискованное хобби и пересела на спортивную Toyota Supra, которой оставалась предана долгие годы.

Почетный сомелье. Еще один неожиданный титул в копилке премьера. По информации konnichiwa.ru , японская Ассоциация сомелье удостоила ее этого звания за продвижение бизнеса по производству вина и саке. Личная жизнь Санаэ Такаити Такаити дважды выходила замуж за одного и того же мужчину. Долгое время она состояла в браке с политиком Ямамото Таку, усыновила его детей от предыдущего союза. Однако в 2017 году грянул громкий развод, причиной которого пара называла непреодолимые разногласия. На этом история супругов не закончилась. Через четыре года, в 2021-м, когда Ямамото потерял место в парламенте, а Такаити, напротив, укрепила свои позиции, семья неожиданно воссоединилась.

Фото: Yoshio Tsunoda / www.globallookpress.com

Что будет с отношениями Японии и России при Такаити Такаити считают политиком с довольно консервативными и жесткими взглядами. Она выступает за пересмотр пацифистской 9-й статьи Конституции Японии, чтобы узаконить статус Сил самообороны государства. Мировое внимание неоднократно привлекали ее визиты в храм Ясукуни, где почитают души погибших за Японию воинов, в том числе военных преступников времен Второй мировой. Отношения с Россией при новом премьере вряд ли станут теплее, отметил в беседе с ОТР политолог Виталий Данилов. Из-за заявлений о принадлежности южнокурильских островов Японии Такаити находится под персональными российскими санкциями. «Я думаю, что отношение к нашей стране будет достаточно жесткое, но без каких-то резких движений в сторону Москвы», — сказал эксперт. По словам Данилова, вероятно, новый премьер сконцентрирует основное внешнеполитическое внимание на Китае.