26 мая 2025 17:59 Макрон — тиран и жертва, или насилие высшего уровня 0 0 0 Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Эммануэль Макрон

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Медиапросторы облетело видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получает эпический подзатыльник от своей супруги Брижит. Произошло это по прибытии самолета французского лидера во Вьетнам. Дверь открывается, трап подан — и тут на, получай! А ведь этот Макрон строил из себя брутального альфа-самца и великого силового лидера, который знает, как разобраться с врагами глобалистов по всему миру. Ну-ну.

Вообще Эммануэль в последнее время попадает в скандалы слишком часто. Еще неделю или чуть больше назад в медиа и социальных сетях спорили о том, что смахнул Макрон с рабочего стола у себя в кабинете — салфетку или дорожку запрещенных веществ. И это лишь одна сторона его личности. Действительно, слишком часто в замашках и поведении Макрон стал напоминать своего любимчика — Владимира Зеленского.

Любимчика — это слово произнесено мною не просто так. Ведь большинство скандалов, связанных с французским лидером, касаются его ориентации и, скажем так, не особой мужественности.

Мои французские коллеги, те, кто представляет оппозиционный официальному Парижу лагерь, открыто говорят, что, ставленник банкиров и глобалистов, нынешний лидер шел к власти в первую очередь через закрытые сборища и вечеринки (вроде тех, которые показал нам Стэнли Кубрик в культовой ленте «С широко закрытыми глазами»).

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Возможно, это всего лишь конспирология, причем желтушная, но ведь и правда, поцелуи и объятия Эммануэля с тем же Зеленским выглядят как минимум странно. Да и истории о том, что Брижит — супруга Макрона — не женщина вовсе, а мужчина, имеют под собой весомую доказательную базу. Это не просто бла-бла-бла, поговорили на кухне за кофе и круассаном. Слишком подозрительно подобное выглядит. И вот тут до кучи, что называется, Эммануэль получает увесистый подзатыльник от жены, выглядит явно растерянным (не подкаблучником даже, а submissive) — согласитесь, появляются вопросики… Да, как по мне, семейные отношения и сексуальные пристрастия — личное дело Эммануэля, но при этом нельзя забывать две насколько очевидных, настолько и важных вещи. Во-первых, этот человек реально принимает решения. Он прямо влияет на ситуацию не только во Франции, но и по всему миру.

Фото: DR/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как минимум очень хочет влиять. Во-вторых, Эммануэль постоянно корчит (именно так — корчит) из себя альфа-самца, доминатора, крутого лидера, который, выражусь просто, сейчас всем наваляет. Этот человек не на словах, но на деле швыряет по заказу глобалистов хворост в костер войны. Так как это, простите, сочетается со всей его семейно-сексуальной историей? На первый взгляд никак. Мол, ха-ха, мужика (мужчину ли?) лупит баба (женщина ли?), а он что-то там пытается доказать и кого-то пугает. Весело? Да, но на самом деле не очень. Потому что перверсии, как правило, сильно влияют на поведение человека, отражаются на его взаимодействии с людьми.

Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

И если речь идет о президенте ядерной державы, то подобные расстройства вызывают как минимум серьезные опасения, а как максимум требование сменить на посту сомнительного персонажа. Ну и да, лишний раз убеждаешься, насколько ничтожные персонажи ходят нынче в статусе европейских лидеров. Моральные и интеллектуальные пигмеи — не иначе. Лучше бы, как говорил классик, поучили бы свою жену щи варить.